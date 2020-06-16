Видимый всем результат

Капремонт-2020: заблаговременная подготовка и тщательный контроль

В муниципалитетах Приморья активно ведутся работы по капитальному ремонту жилого фонда. В ремонтной программе 2020 года – 298 многоквартирных домов, и на большинство из них уже зашли подрядчики. Правительством Приморского края региональному фонду капремонта поставлена задача провести максимальное количество работ в летний период. Качество ремонта каждого дома контролируется в рамках проведения технического надзора.

Официальные предложения собственникам домов из ремонтного плана 2020 года были направлены еще осенью 2019 года. С людьми, управляющими компаниями и муниципалитетами заблаговременно провели разъяснительную работу по подготовке протоколов собраний собственников. Добавим, что в 2020 году капитальный ремонт МКД предполагается синхронизировать с мероприятиями по благоустройству, проводимыми в муниципалитетах – это позволит вместе с домом приводить в порядок и придомовую территорию.

Отремонтировать можно почти всё

Началу работ по проведению капитального ремонта обязательно предшествует подготовка проектно-сметной документации. Для подготовки ПСД по домам, ремонт которых запланирован в 2020 году, были привлечены несколько подрядных организаций. Перед проектированием обязательно проводится полное обследование дома.

- Возраст здания – не главный показатель его состояния, многое зависит от управляющей компании и отношения жильцов. Нам приходится работать и в относительно новых домах, запущенных до ужасного состояния, и наоборот – в старых зданиях, где поддерживается порядок, вовремя устраняются мелкие поломки, — рассказал представитель компании-подрядчика.

Например, дом по ул. Ленина 11А в Фокино построен в 1983 году. В 2020 году здесь запланирован капитальный ремонт системы электроснабжения: отсутствие электрических щитов, «скрутки» вместо автоматов, многочисленные следы пожаров и самовольные подключения делают ее опасной для эксплуатации. Но до такого состояния электрику в доме довели сами жильцы этого общежития.

По данным обследования МКД Приморья, которые приводит регоператор, более половины жилого фонда нуждается в ремонте. Благодаря созданию системы капитального ремонта и появлению регионального оператора эта задача в крае стала решаться системно и планомерно. Современные технологии позволяют качественно отремонтировать практически любое здание. Но есть случаи, когда дом нужно признавать аварийным: в 2020 году по инициативе органов местного самоуправления по данной причине предлагается исключить из программы капремонта 19 домов, а людей расселить в новые квартиры.

В плане – почти 300 домов

К концу мая ремонтная кампания 2020 года набрала высокие темпы – работы велись на 109 из 298 включенных в краткосрочный план домов. К работам приступили подрядчики в Арсеньеве, Владивостоке, Спасске-Дальнем, Дальнегорске, Партизанске, а также в некоторых селах – Ивановке, Черниговке, Сибирцево. На многих объектах проделан значительный объем работ по ремонту крыш – данный вид работ по-прежнему остается самым востребованным в рамках программы капремонта.

По остальным объектам продолжалось проведение электронных аукционов по выбору подрядных организаций. Помимо крупных городов, капремонт жилого фонда в 2020 году должен охватить 37 городских и сельских поселений в Яковлевском, Спасском, Шкотовском, Ханкайском, Надеждинском, Лазовском и других районах. В некоторых селах капремонт проводится впервые – это Красный Кут, Кремово, Ивановка.

Пандемия коронавирусной инфекции на ход реализации программы капремонта негативного влияния не оказала. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края был включен в перечень организаций непрерывного цикла, что позволило вести необходимые работы на объектах с применением индивидуальных средств защиты. По словам заместителя председателя правительства Приморского края Елены ПАРХОМЕНКО, краевому фонду капремонта поставлена задача провести максимальное количество работ в летний период.

- Во-первых, именно в теплое время года можно вести большинство видов ремонтных работ, как этого требуют строительные нормы. Во-вторых, ремонты нужно синхронизировать и с другой подготовкой в домах, которая проводится при подготовке к отопительному сезону, – уточнила Елена Пархоменко.

Качество выполняемых работ на местах контролируют представители Фонда капремонта, в том числе лично директор ФКР Андрей ГОРЕЛОВ. Среди последних проверенных объектов – дома в Арсеньеве и Черниговке, работы на которых уже близятся к завершению. В частности, в доме №4 по улице Горького подрядчик закончил возведение стропильной системы и начал монтировать кровельное покрытие из металлопрофиля, в ближайшее время предстоит провести дополнительную обработку стропильной системы огнебиозащитным составом.

В Черниговке на улице Юных Пионеров, 23а, тоже ремонтируется крыша. Изначально ремонт этого дома планировался на 2041 год, но, так как состояние этой крыши требовало срочного ремонта, то по поручению губернатора Олега КОЖЕМЯКО, работы перенесли на 2020 год. В связи с этим представители регоператора напоминают собственникам жилья, что актуализация программы капремонта проводится каждый год, а перенос срока ремонта инициируют муниципальные власти.

Законодательство повысило эффективность капремонта

Принятый в 2013 году краевой закон № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» - один из самых «живых» документов в сфере ЖКХ Приморья. На протяжении всего периода его действия в закон регулярно вносятся поправки, призванные повысить эффективность мероприятий по капитальному ремонту. Не стали исключением и последние полтора года.

Одной из обсуждаемых новаций стали принятые осенью 2019 года поправки в закон о капремонте, исключившие из перечня работ по капремонту переустройство невентилируемой крыши в вентилируемую, замену плоской крыши на стропильную, а также устройство выходов на кровлю. Цель нововведения – повысить эффективность использования средств фондов капитального ремонта, сформированных исходя из минимального размера взноса, и увеличить число отремонтированных по программе капремонта крыш.

Домов с плоскими кровлями в программе капремонта – более 60%, и далеко не на всех возможно выполнить переустройство. Кроме того, замена плоской крыши на скатную влечет значительные финансовые вложения и изменение технических параметров, предусмотренных при проектировании здания. Поэтому было принято решение идти по пути капитального ремонта плоских крыш с использованием современных стройматериалов.

Досье "Золотого Рога": Переустройство кровель не входит в обязательный перечень работ по капитальному ремонту общего имущества, который установлен Жилищным кодексом РФ, и по своей сути относится к реконструкции зданий. Стоимость таких дополнительных работ почти в два с половиной раза дороже капитального ремонта, в то время как их оплата производится за счет фондов, сформированных исходя из минимального размера взносов.

Зимой 2020 года депутаты Законодательного Собрания Приморья одобрили новые поправки в КЗ №227, касающиеся формирования перечня жилых домов, включенных в программу капремонта, а также приемки выполненных работ. В новой редакции закона для органов местного самоуправления устанавливается срок для принятия решения о проведении капремонта в многоквартирном доме в случае, если собственники жилья из-за отсутствия кворума или по иным причинам сами не приняли решений, необходимых для старта работ.

Собственникам, как и прежде, будет отведено три месяца, чтобы согласиться или не согласиться с предложением регионального оператора о проведении капремонта; а в случае их «молчания» орган МСУ должен принять решение о проведении капремонта в течение месяца. Кроме того, представители органов местной власти теперь включены в перечень лиц, участвующих в приемке выполненных работ по капитальному ремонту.

- Законопроект не позволит многоквартирным домам «выпасть» из сроков проведения капитального ремонта. С его принятием больше не повторится ситуация, когда деньги на проведение капремонта есть, но из-за отсутствия очередности домов средства не осваивались в полном объеме, - прокомментировал председатель комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности Сергей ИЩЕНКО.

Также с 2020 года изменились размер и порядок уплаты взносов на проведение капитального ремонта в МКД. Минимальный размер взноса в 2020-2022 годах установлен в размере 8,1 рубля за 1 кв. м жилого помещения в месяц. Кроме того, с января изменился порядок уплаты взносов – теперь квитанцию, выставленную региональным оператором, необходимо оплачивать не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. Раньше оттянуть уплаты взносов разрешалось до 20 числа.

Напомним, что капитальный ремонт является одним из мероприятий государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы. Для продления срока эксплуатации МКД капитальный ремонт жилого фонда ведется с использованием современных материалов и технологий, необходимых для долгой и безопасной эксплуатации различных конструктивных элементов дома.

КСТАТИ

Одним из факторов, способных задержать начало работ по капитальному ремонту внутридомовых инженерных сетей, является некачественное содержание подвальных помещений. Чтобы подрядчик мог приступить к работам, в подвале должно быть сухо и светло, необходима хорошая вентиляция. Именно поэтому управляющие компании заблаговременно уведомляются региональным Фондом капремонта о необходимости привести подвалы в надлежащее состояние.

На фото: Замена плоской крыши на скатную обходится очень дорого.

Фото Александра САЛКОВА

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



