"Мусорная реформа" очистилась от шелухи

Приморью удалось быстро адаптироваться к новой схеме обращения с ТКО

В начале 2020 года Приморский край перешел на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Регион воспользовался отсрочкой старта «мусорной реформы» на год, что позволило учесть негативный опыт субъектов европейской части РФ, чтобы намного мягче перейти к новой схеме и достаточно быстро преодолеть возникшие проблемы.

С 1 января 2020 года ответственность за вывоз и утилизацию ТКО в регионе несет региональный оператор – КГУП «Приморский экологический оператор». Организация заключила договоры с владельцами всех мусорных полигонов Приморья, которые удовлетворяют требованиям законодательства, а также с компаниями-перевозчиками мусора. Начиная с февраля, юридические и физические лица платят за услуги по вывозу и утилизации отходов напрямую региональному оператору, который затем рассчитывается с компаниями-перевозчиками мусора и операторами полигонов для утилизации ТКО.

«Частников» и жителей МКД уравняли

С февраля 2020 года жители Приморья начали получать квитанции от КГУП «Приморский экологический оператор» за услуги по вывозу и утилизации мусора. В многоквартирных домах платеж за данную услугу ранее входил в квитанцию за текущий ремонт и содержание жилья, выставляемую управляющей компанией. Однако многим жителям частного сектора за вывоз мусора пришлось заплатить впервые – при том, что не везде инфраструктура для приема ТКО была удобной для населения.

Сумма платежа за услугу по вывозу и утилизации ТКО для физических лиц рассчитывается, исходя из утвержденного администрацией Приморья тарифа и количества прописанных в квартире или индивидуальном доме лиц. Изначально ежемесячный платеж за вывоз и утилизацию ТКО на одного человека, зарегистрированного в многоквартирном доме, составлял 65,28 рубля – один из самых низких тарифов в России. Жителям частных домов в первые месяцы 2020 года пришлось платить гораздо больше, 115,9 рубля с человека, однако несколько недель назад тариф для «частников» снизили до уровня платы жильцов МКД. Льгота позволит сэкономить на платежах за мусор более 400 тысячам приморцев. Отныне тариф для них составляет 65,2 рубля на человека в месяц, а за прошедшие месяцы 2020 года произведен перерасчет.

На компенсацию выпадающих доходов регоператора краевой бюджет направит 246,5 млн рублей. Кроме того, в частном секторе идет активная работа по организации контейнерных площадок. К концу года в Приморье будет организовано более 2 тысяч новых мест накопления ТКО и установлено более 8 тысячи контейнеров, в том числе тысяча баков для раздельного сбора.

В первых квитанциях от регоператора, которые приморцы получили еще зимой, начисления были не всегда корректными. В квитанциях содержались устаревшие данные о собственниках жилых помещений и количестве прописанных в них лиц. Поначалу региональный оператор предложил приморцам самостоятельно направлять через МФЦ или электронную почту документы, подтверждающие смену собственника или изменение количества проживающих. Однако после поручения губернатора Олега КОЖЕМЯКО регоператор самостоятельно наладил обмен данными о собственниках жилых помещений и количестве проживающих лиц с профильными структурами, после чего жителям провели перерасчет.

Предпринимателям придется потерпеть

Еще до старта «мусорной реформы» в Приморье стало понятно, что наиболее болезненным переход к новой схеме обращения с ТКО будет для небольших предприятий. Законодательство позволяет юрлицам оплачивать услуги регионального оператора по ТКО как исходя из фактического объема образующегося мусора, так и исходя из фактического потребления. На практике собственную контейнерную площадку, как правило, имеют крупные и средние предприятия. В этом случае объем вывозимых отходов умножается на единый краевой тариф.

Однако для небольших организаций – например, магазинов или парикмахерских в многоквартирных домах, не имеющих собственных контейнеров – плата будет рассчитываться исходя из норматива накопления ТКО. Нормативы для различных категорий юридических лиц (в зависимости от типа выполняемых работ или услуг) были утверждены приказом №365 департамента природных ресурсов Приморского края еще в декабре 2017 года, и по мере приближения «мусорной реформы» вызывали все больше вопросов у бизнеса.

По некоторым оценкам, расходы предпринимателей, не имеющих собственных контейнеров для ТКО, и кто платит за вывоз по нормативу, возросли в четыре-пять раз. Расходы тех, кто оплачивал вывоз мусора по факту, после Нового года практически не увеличились. При участии Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марины ШЕМИЛИНОЙ был подготовлен перечень предложений по корректировке нормативов накопления ТКО для юрлиц. Однако процесс корректировки данных нормативов займет почти год – необходимые решения будут приняты осенью, исходя из фактических объемов образуемых предприятиями отходов.

Пока же бизнесу придется платить по тем нормативам, что есть. Однако удалось достичь договоренности о том, что предприниматели смогут сдавать мусор в небольших контейнерах, на которых указан объем. В этом случае расчет платы за вывоз ТКО будет производиться по факту, а не по нормативу.

Сложность для юрлиц состояла еще и в том, что до 2020 года они могли заключить договор на вывоз ТКО с любой лицензированной компанией либо вывезти мусор на полигон самостоятельно, а с 1 января принимать мусор вправе только региональный оператор. Учитывая, что многие предприниматели озаботились заключением такого договора лишь накануне Нового года, а регоператор оказался не готов к огромному числу заявок от бизнеса, заключение договоров растянулось на несколько недель. Остроту проблемы удалось снять после запуска функции «личного кабинета» для предпринимателей на сайте КГУП «Приморский экологический оператор» и начала оформления договоров на вывоз ТКО через МФЦ.

Добавим, что, в соответствии с требованиями СанПиН, складирование ТКО разрешено только на контейнерных площадках или в специализированных местах накопления ТКО. По информации министерства ЖКХ Приморья, в крае имеется потребность в создании 3,8 тысяч контейнерных площадок. При использовании контейнеров важно соблюсти требования к обустройству и содержанию площадок для накопления ТКО.

Перевозчики не всегда вывозят

Одним из слабых мест «мусорной реформы» в первые месяцы оказались компании-перевозчики ТКО. Они отбирались по конкурсу осенью 2019 года. В крупных городах Приморья «мусорный» рынок оказался поделен между несколькими компаниями, а в небольших муниципалитетах законодательство позволило сохранить договоры с ранее работавшими перевозчиками.

В первые недели 2020 года наиболее явные проблемы с вывозом ТКО возникли в Ленинском и Первомайском районе Владивостока. Ликвидировать разрастающиеся свалки в жилых зонах пришлось силами регионального оператора. Позднее, в марте-мае текущего года, значительная часть адресов в указанных районах столицы ДФО перешла от «проблемной» компании-

перевозчика под ответственность регоператора и других компаний. В правительстве края пообещали, что компании, которые не справляются с вывозом мусора, могут быть не только оштрафованы, но и вовсе уйти с рынка. Ведь одной из задач государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы является повышение качества и доступности предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг.

Вторичная переработка стала реальностью

Дальнейшей проработки требует схема вывоза ТКО из малонаселенных сельских территорий, где коммерческим перевозчикам работать невыгодно из-за больших расстояний и небольшого количества отходов. В отдаленных районах Приморья транспортное плечо доставки ТКО на полигон составляет от 150 до 320 км, что требует создания дополнительных мобильных комплексов по обработке и обезвреживанию ТКО. Четыре таких комплекса уже приобретены за счет краевых субсидий: они будут обсуживать Лесозаводск, Лучегорск, Дальнереченск, а также поселок Ярославский.

В Ярославке подобное производство было запущено в начале июня. Комплекс, который обслуживает Хорольский район, а также часть Черниговского и Михайловского районов, сортирует более шести фракций — стекло, бумага, картон, ПЭТ, пластик, алюминиевые, жестяные банки – и отправляет их на специализированные предприятия для переработки. Опасные отходы, такие как батарейки, электроприборы, лампочки, градусники будут вывозить на соответствующие заводы по утилизации.

- Благодаря таким комплексам снижается нагрузка на полигоны. Механизм мусоросортировочной станции прост: все отходы привозят на площадку, ТКО по контейнерной ленте поступают в сортировочную кабину, далее в ручном режиме мусор отделяют на полезные фракции, опасные и пищевые отходы, – пояснил первый заместитель директора КГУП «ПЭО» Сергей ЛАЗАРЕВ

Согласно постановлению правительства, с 1 января 2020 года ряд категорий ТКО, содержащих полезные фракции, запрещается к захоронению на полигонах. В число таких фракций входят пластик, стекло и бумага, и многое другое. Поэтому еще одной задачей становится их глубокая сортировка и переработка. Правительством Приморья разрабатываются меры поддержки для таких предприятий, поскольку нацпроектом «Экология» предусмотрено достижение к 2024 году показателя обработки ТКО не менее 60%.

ВАЖНО

Нарушение установленных требований к местам (площадкам) накопления ТКО влечет за собой штраф от трех до пяти тысяч рублей для граждан; от 30 до 50 тыс. рублей для должностных лиц; от 100 до 250 тыс. рублей для юридических лиц. Несоблюдение порядка накопления ТКО обойдется гражданам в сумму от двух до четырех тысяч рублей, должностным лицам – в 20-30 тыс. рублей, юридическим лицам - в 100-250 тыс. рублей. При повторном правонарушении сумма штрафа увеличится.

На фото: В первые недели 2020 года ликвидировать разрастающиеся свалки в жилых зонах пришлось силами регионального оператора.

Фото Александра САЛКОВА

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.