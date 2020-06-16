Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Туристической отрасли Приморья пропишут план восстановления
Россия готова постепенно открывать туристический сезон. Об этом заявил глава правительства страны Михаил МИШУСТИН в ходе совещания с вице-премьерами на прошедшей неделе. В свою очередь, власти Приморского края в ближайшее время подготовят план по восстановлению туристской отрасли и преодолению последствий коронавируса, а также создадут условия для постепенного снятия ограничений с предприятий, задействованных в этой сфере. Об этом заявил губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО по итогам онлайн-сессии Восточного экономического форума в среду, 10 июня.
По словам главы региона, туристическая отрасль стала для Приморья одной из наиболее перспективных, поэтому так важно скорейшее ее восстановление.
«По поручению председателя Правительства России к 15 июня мы должны подготовить план по выходу туристической отрасли из режима ограничений с учетом эпидемиологической обстановки. Это нужно делать, потому что для Приморья турбизнес имеет огромное значение. Речь о предпринимателях, которые на сегодняшний день лишены возможности работать и несут затраты, – в сфере общественного питания, гостиницы, турбазы. И туристах, которые связывают свои отпуска с возможностью побывать на море, дышать свежим воздухом», – отметил губернатор.
Олег Кожемяко подчеркнул, что даже при снятии ряда ограничений во главе угла останется безопасность граждан. Именно поэтому параллельно с планом выхода из пандемии усиливается санитарный контроль.
«Сейчас в Приморье продолжается обязательная классификация гостиниц. Только прошедшие ее средства размещения и соблюдающие определенные санитарные требования смогут возобновить работу, когда это позволит сделать эпидемиологическая обстановка. Приступили также к учету всех туристических баз, находящихся на территории края. Точно так же будет происходить и с предприятиями общественного питания - они будут проверены административными комиссиями. И, конечно, непреложное правило - персонал обязан будет соблюдать перчаточно-масочный режим, проводить дезинфекцию, соблюдать «социальную дистанцию», - подытожил Олег Кожемяко.
Кроме того, в Приморье ведется системная работа по развитию внутреннего туризма.
Напомним, также, что правительство страны признает туристическую отрасль не только одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса, но и одной из самых перспективных. «Ее потенциал крайне высок и в текущих условиях приобретает стратегическое значение», - таково мнение премьер-министра страны. В Приморье это мнение полностью разделяют.
И напоминаем, что при любых обстоятельствах жителей Приморья и гостуй региона просят не собираться большими группами, быть в масках и соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5 метра.
На фото: Туротрасль в Приморье уже настраивается на возобновление полноценной работы.
Фото автора
Юрий РОГОВ.
ЦИТАТА
«Эту отрасль нельзя загубить…»
Первый вице-губернатор – председатель Правительства Приморского края Вера ЩЕРБИНА в интервью газете «Аргументы и факты» рассказала о том, как правительство региона старается максимально помочь отраслям, максимально пострадавшим от пандемии коронавируса. Речь, в частности, шла и о туризме.
- Сильно сказался кризис на туризме. Может быть, для этой сферы мало уже принятых мер поддержки, требуются дополнительные?
- Да, туризм задействован во всех сферах - это как раз малый и средний бизнес. Причем это не только сами туристические компании. Это и целые сферы услуг, связанные с приемом гостей - гостиницы, общепит, транспорт. Мы в Приморье понимаем, что эту отрасль нельзя загубить. Надо максимально поддерживать предприятия. Готовим комплексную программу по поддержке отрасли. Один из самых реальных вариантов – стимулирование внутреннего туризма. Чтобы жители других регионов после снятия ограничений приезжали в Приморье. Готовим предложения, в том числе выходим с ними на федеральный уровень. Возможно, будет рассмотрен вариант о частичной компенсации проезда на Дальний Восток. Или вариант частичной компенсации из бюджетов стоимости услуг для гостиниц.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Туристической отрасли Приморья пропишут план восстановления
- Лето стоп: Гостиницы и базы отдыха в Приморском крае не могут возобновить работу
- Приморье делает ставку на внутренний туризм
- Туротрасль просит сделать прививку от коронавируса
- Японцы готовы посещать "ближайшую Европу"
- Приморье достигло нового рекорда по иностранному турпотоку
- Новый круизный сезон в Приморье откроет Westerdam
- "Звездное небо" будет радовать жителей и гостей Владивостока круглый год
- Абсолютный победитель "Большого дальневосточного квеста" выбрал Камчатку местом для своего путешествия
- Круизный сезон 2019 года в Приморье завершился заходом лайнера Costa NeoRomantica
Новости раздела
- Туристической отрасли Приморья пропишут план восстановления
- Двухмесячник чистоты прошел без субботника
- Лицензирование перевели на удаленку
- Лето стоп: Гостиницы и базы отдыха в Приморском крае не могут возобновить работу
- Спрос на BIM-технологии будет расти
- На Итурупе обустраивают пешеходную зону протяженностью 2,7 километра вдоль побережья
- Канализационные станции строят во Владивостоке
- Свободный порт Владивосток обзавелся новым складом площадью около 9500 кв метров
- "Ростелеком" установил 500 видеокамер в Приморье
- "Антей" поднялся на квотах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Помощь, которая спасает жизни
- Ремонт зимы не ждет
- Находка загрузила стапель
- В Хабаровском крае возник новый очаг коронавирусной инфекции
- Спортивный туризм новой волны
- Хабаровский край выходит из самоизоляции
- COVID-19: Владивосток, Находка и Уссурийск остаются лидерами по числу заболевших
- Коронавирус расширяет географию заболевших в Приморье
- Международный мост через реку Амур "Благовещенск - Хэйхэ" ждёт первых автомобилистов
- Власти собираются заглянуть в лукошки россиян