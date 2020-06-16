Туристической отрасли Приморья пропишут план восстановления

Россия готова постепенно открывать туристический сезон. Об этом заявил глава правительства страны Михаил МИШУСТИН в ходе совещания с вице-премьерами на прошедшей неделе. В свою очередь, власти Приморского края в ближайшее время подготовят план по восстановлению туристской отрасли и преодолению последствий коронавируса, а также создадут условия для постепенного снятия ограничений с предприятий, задействованных в этой сфере. Об этом заявил губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО по итогам онлайн-сессии Восточного экономического форума в среду, 10 июня.

По словам главы региона, туристическая отрасль стала для Приморья одной из наиболее перспективных, поэтому так важно скорейшее ее восстановление.

«По поручению председателя Правительства России к 15 июня мы должны подготовить план по выходу туристической отрасли из режима ограничений с учетом эпидемиологической обстановки. Это нужно делать, потому что для Приморья турбизнес имеет огромное значение. Речь о предпринимателях, которые на сегодняшний день лишены возможности работать и несут затраты, – в сфере общественного питания, гостиницы, турбазы. И туристах, которые связывают свои отпуска с возможностью побывать на море, дышать свежим воздухом», – отметил губернатор.

Олег Кожемяко подчеркнул, что даже при снятии ряда ограничений во главе угла останется безопасность граждан. Именно поэтому параллельно с планом выхода из пандемии усиливается санитарный контроль.

«Сейчас в Приморье продолжается обязательная классификация гостиниц. Только прошедшие ее средства размещения и соблюдающие определенные санитарные требования смогут возобновить работу, когда это позволит сделать эпидемиологическая обстановка. Приступили также к учету всех туристических баз, находящихся на территории края. Точно так же будет происходить и с предприятиями общественного питания - они будут проверены административными комиссиями. И, конечно, непреложное правило - персонал обязан будет соблюдать перчаточно-масочный режим, проводить дезинфекцию, соблюдать «социальную дистанцию», - подытожил Олег Кожемяко.

Кроме того, в Приморье ведется системная работа по развитию внутреннего туризма.

Напомним, также, что правительство страны признает туристическую отрасль не только одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса, но и одной из самых перспективных. «Ее потенциал крайне высок и в текущих условиях приобретает стратегическое значение», - таково мнение премьер-министра страны. В Приморье это мнение полностью разделяют.

И напоминаем, что при любых обстоятельствах жителей Приморья и гостуй региона просят не собираться большими группами, быть в масках и соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5 метра.

На фото: Туротрасль в Приморье уже настраивается на возобновление полноценной работы.

Фото автора

Юрий РОГОВ.

ЦИТАТА

«Эту отрасль нельзя загубить…»

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Приморского края Вера ЩЕРБИНА в интервью газете «Аргументы и факты» рассказала о том, как правительство региона старается максимально помочь отраслям, максимально пострадавшим от пандемии коронавируса. Речь, в частности, шла и о туризме.

- Сильно сказался кризис на туризме. Может быть, для этой сферы мало уже принятых мер поддержки, требуются дополнительные?

- Да, туризм задействован во всех сферах - это как раз малый и средний бизнес. Причем это не только сами туристические компании. Это и целые сферы услуг, связанные с приемом гостей - гостиницы, общепит, транспорт. Мы в Приморье понимаем, что эту отрасль нельзя загубить. Надо максимально поддерживать предприятия. Готовим комплексную программу по поддержке отрасли. Один из самых реальных вариантов – стимулирование внутреннего туризма. Чтобы жители других регионов после снятия ограничений приезжали в Приморье. Готовим предложения, в том числе выходим с ними на федеральный уровень. Возможно, будет рассмотрен вариант о частичной компенсации проезда на Дальний Восток. Или вариант частичной компенсации из бюджетов стоимости услуг для гостиниц.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.