Двухмесячник чистоты прошел без субботника

Традиционный санитарный двухмесячник во Владивостоке из-за коронавирусной инфекции прошел в этом году без общегородского субботника, который ежегодно объединял десятки тысяч горожан. Уборкой мусора, высадкой зеленых насаждений и благоустройством придомовых территорий занимались рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий» и управляющих компании. Но сделано ими было немало.

По словам Игоря СКУБКО, заместителя руководителя городского управления дорог и благоустройства, в ходе санитарного двухмесячника убираются свалки, на дороги выходят пылесосы и поливомоечные машины, готовятся к высадке цветов клумбы.

За два месяца были ликвидированы 42 свалки и вывезено более 1800 кубометров мусора, собрано и передано на дальнейшую переработку 57 тонн автопокрышек. С помощью спецтехники и вручную было отмыто от пыли грязи более 34 млн квадратных метров дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта и прочих поверхностей, более 90 километров леерных ограждений.

Большую работу ежедневно проводили и городские озеленители. Бригады рабочих с ранней весны приступили к очистке парков, скверов и других городских территорий от старой слежавшейся травы и листвы, подготовке клумб и цветников для высадки новых культур. Было высажено 1012 деревьев и кустарников, десятки тысяч цветов. Работы по озеленению велись в Покровском парке, на улицах Русская, Хабаровская, Прапорщика Комарова, Маковского, проспекте 100-летия Владивостока, Корабельной Набережной, Шефнера, в парке Победы, Адмиральском сквере, в районе остановки «Инструментальный завод» и по многим другим адресам.

И хотя санитарный двухмесячник завершен, городские службы продолжают свою ежедневную круглосуточную работу по наведению чистоты и порядка, высадке новых деревьев, кустарников и цветов. В городе началась установка топиарных фигур. Первая - в форме солдатской каски – появилась в Гайдамакском сквере около братской могилы моряков Тихоокеанского флота.

Всего в этом году во Владивостоке появится 30 топиарных фигур – они будут оформлены в 11 композиций в разных районах города. Фигуры появятся в скверах и парках, на разделительных полосах, цветниках, у остановок общественного транспорта.

В сквере Суханова появится композиция с крольчатами, домиком хоббита, грибами и мальчиком с книгой, в Некрасовском сквере - фигуры оленят и косуль, в Центральном сквере - бегемоты, в сквере Юнг – джентльмен и дама с зонтом, в районе остановки «Молодежная» - байдарки, на разделительной полосе в районе проспекта 100-летия Владивостока - лошадь с жеребенком, в сквере Городов-побратимов - дерево счастья, в сквере на Борисенко - мама с детьми, а на пересечении Луговой и Светланской установят композицию в виде морских львов.

На фото: На минувшей неделе городские службы приступили к монтажу топиарных фигур трех бегемотиков в сквере, расположенном в районе дома № 44 на улице Светланской.

Фото Vlc.ru

Светлана СМИРНОВА .Газета «Золотой Рог», Владивосток.