Лицензирование перевели на удаленку

В Приморье упростили процедуру получения разрешений и лицензий

Даже начинающему бизнесмену известно: для того чтобы твоя организация стала лицензированной, ей нужно пройти несколько обязательных этапов: сбор и подготовка документов; оплата госпошлины; рассмотрение заявки; получение самой лицензии. А после того, как пакет документов подготовлен, его можно подать разными способами – к примеру, при личном визите в госорган, отправкой по почте заказного письма с уведомлением, далее организации выдается бумага о подтверждении получения документов... Она выдается заявителю в самом ведомстве или высылается по почте... В общем, как ни крути, дело хлопотное.

И именно с желанием упростить и укоротить этот процесс и в рамках национального проекта «Цифровая экономика» власти Приморского края разработали уникальный цифровой проект. «Система электронных разрешений и лицензий» (ЭРЛ) – это сервис, позволяющий автоматизировать процесс регистрации и учета разрешений и лицензий на осуществление различных видов предпринимательской деятельности. Эту систему разработало министерство цифрового развития и связи Приморского края. Новшество пришлось как нельзя кстати: в период эпидемии коронавируса и связанных с ним ограничений – от самоизоляции до дистанцирования – система позволяет без проблем решать быстро, качественно и, что самое главное, удаленно очень важные вопросы.

И, как полагается, систему сначала протестировали, так сказать, на себе - в правительстве. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края с 1 июня начало использование системы ЭРЛ для выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Как рассказали специалисты приморского минтранса, теперь предприниматели края, что в период режима повышенной готовности особенно актуально, могут без личного посещения органа власти получить разрешение, например, для ведения таксомоторной деятельности. Данный сервис сокращает сроки получения разрешений, исключает необходимость подачи документов на бумажном носителе. Кстати сказать, заявления можно подавать независимо от места регистрации предпринимателей.

Новая система показывает себя хорошо – представители таксомоторного бизнеса уже оценили простоту подачи документов и активно используют новый сервис. За первую неделю министерство транспорта получило и обработало 15 заявок от таксомоторных компаний Приморья, разрешение на перевозку пассажиров получили почти 50 машин.

Кстати говоря, система окажется полезной и тем, кто пользуется услугами такси. Реестр аккредитованных машин вскоре будет опубликован в публичном доступе, и любой желающий сможет по номеру машины проверить, имеет ли транспорт право осуществлять пассажирские перевозки на территории региона.

В минфине Приморья отмечают, что в дальнейшем возможность получить лицензию онлайн получат предприниматели из иных сфер деятельности, образовательные и медицинские учреждения. В итоге планируется сделать систему ЭРЛ основой оказания любой лицензионной деятельности на территории края.

Напоминаем, что жителей края просят не собираться большими группами, быть в масках и соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5 метра.

На фото: У предпринимателей в Приморье сегодня практически нет необходимости выходить из офиса для «общения» с властью.

Фото автора

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.