Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Лицензирование перевели на удаленку
В Приморье упростили процедуру получения разрешений и лицензий
Даже начинающему бизнесмену известно: для того чтобы твоя организация стала лицензированной, ей нужно пройти несколько обязательных этапов: сбор и подготовка документов; оплата госпошлины; рассмотрение заявки; получение самой лицензии. А после того, как пакет документов подготовлен, его можно подать разными способами – к примеру, при личном визите в госорган, отправкой по почте заказного письма с уведомлением, далее организации выдается бумага о подтверждении получения документов... Она выдается заявителю в самом ведомстве или высылается по почте... В общем, как ни крути, дело хлопотное.
И именно с желанием упростить и укоротить этот процесс и в рамках национального проекта «Цифровая экономика» власти Приморского края разработали уникальный цифровой проект. «Система электронных разрешений и лицензий» (ЭРЛ) – это сервис, позволяющий автоматизировать процесс регистрации и учета разрешений и лицензий на осуществление различных видов предпринимательской деятельности. Эту систему разработало министерство цифрового развития и связи Приморского края. Новшество пришлось как нельзя кстати: в период эпидемии коронавируса и связанных с ним ограничений – от самоизоляции до дистанцирования – система позволяет без проблем решать быстро, качественно и, что самое главное, удаленно очень важные вопросы.
И, как полагается, систему сначала протестировали, так сказать, на себе - в правительстве. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края с 1 июня начало использование системы ЭРЛ для выдачи и переоформления разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.
Как рассказали специалисты приморского минтранса, теперь предприниматели края, что в период режима повышенной готовности особенно актуально, могут без личного посещения органа власти получить разрешение, например, для ведения таксомоторной деятельности. Данный сервис сокращает сроки получения разрешений, исключает необходимость подачи документов на бумажном носителе. Кстати сказать, заявления можно подавать независимо от места регистрации предпринимателей.
Новая система показывает себя хорошо – представители таксомоторного бизнеса уже оценили простоту подачи документов и активно используют новый сервис. За первую неделю министерство транспорта получило и обработало 15 заявок от таксомоторных компаний Приморья, разрешение на перевозку пассажиров получили почти 50 машин.
Кстати говоря, система окажется полезной и тем, кто пользуется услугами такси. Реестр аккредитованных машин вскоре будет опубликован в публичном доступе, и любой желающий сможет по номеру машины проверить, имеет ли транспорт право осуществлять пассажирские перевозки на территории региона.
В минфине Приморья отмечают, что в дальнейшем возможность получить лицензию онлайн получат предприниматели из иных сфер деятельности, образовательные и медицинские учреждения. В итоге планируется сделать систему ЭРЛ основой оказания любой лицензионной деятельности на территории края.
Напоминаем, что жителей края просят не собираться большими группами, быть в масках и соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5 метра.
На фото: У предпринимателей в Приморье сегодня практически нет необходимости выходить из офиса для «общения» с властью.
Фото автора
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Лицензирование перевели на удаленку
- Свободный порт Владивосток обзавелся новым складом площадью около 9500 кв метров
- Над судьбами страны можно будет думать неделю
- Китайцы выжмут из Приморья масло
- Дальнегорский ГОК выправляет положение
- Находка загрузила стапель
- Объявлен порядок действий по возобновлению работы гостиниц в Приморье
- Банк России рекомендовал не выселять должников
- Хлебопеки Приморья попросили на хлеб
- Искусственная вентиляция бизнеса
Новости раздела
- Лицензирование перевели на удаленку
- Лето стоп: Гостиницы и базы отдыха в Приморском крае не могут возобновить работу
- Спрос на BIM-технологии будет расти
- На Итурупе обустраивают пешеходную зону протяженностью 2,7 километра вдоль побережья
- Канализационные станции строят во Владивостоке
- Свободный порт Владивосток обзавелся новым складом площадью около 9500 кв метров
- "Ростелеком" установил 500 видеокамер в Приморье
- "Антей" поднялся на квотах
- Над судьбами страны можно будет думать неделю
- Сегодня - ваучер, деньги - через три года
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Ремонт зимы не ждет
- Помощь, которая спасает жизни
- Находка загрузила стапель
- В Хабаровском крае возник новый очаг коронавирусной инфекции
- Спортивный туризм новой волны
- COVID-19: Владивосток, Находка и Уссурийск остаются лидерами по числу заболевших
- Хабаровский край выходит из самоизоляции
- Коронавирус расширяет географию заболевших в Приморье
- Власти собираются заглянуть в лукошки россиян
- Международный мост через реку Амур "Благовещенск - Хэйхэ" ждёт первых автомобилистов