Экспортерам Приморья софинансируют расходы на регистрацию торговой марки за рубежом

Центр поддержки экспорта (подразделение центра «Мой бизнес») объявляет старт приема заявок на регистрацию торговой марки в другой стране. Специалисты помогут приморским предпринимателям, желающим выйти со своей продукцией за рубеж, защитить собственный бренд от подделок.

Товарный знак действует и защищен только в той стране, где его зарегистрировали. Чтобы вести бизнес за рубежом под каким-либо товарным знаком, его необходимо регистрировать. Если этого не сделать, рассказывают в Центре поддержки экспорта, то может оказаться, что вы нарушаете права местной компании, уже зарегистрировавшей этот знак.

«Первый этап выхода на зарубежный рынок — это регистрация торгового знака на территории распространения продукции. Выходите на китайский рынок — значит регистрация в Китае, выходите на японский рынок — значит в Японии, и так далее. Товарный знак поможет защитить продукцию от подделок, что очень важно для репутации компании при работе с иностранными партнерами, а так же убережет вас самих от мошенников, которые могут украсть ваш знак», — комментирует Евгений Никифоров, генеральный директор центра «Мой бизнес» в Приморье.

Приморские предприниматели могут с помощью Центра поддержки экспорта зарегистрировать торговую марку в конкретной стране по стандартной национальной процедуре или получить международную регистрацию товарного знака по мадридской системе. Услуга предоставляется на условиях софинансирования. Центр оплачивает 70% от стоимости регистрации торговой марки, но не более 200 тысяч рублей. Предприниматель оплачивает лишь 30% — не более 80 тысяч рублей.

Данная мера поддержки оказывается в два этапа. Сначала специалисты проверяют предложенную предпринимателем торговую марку на уникальность и возможность регистрации в выбранной стране. Они узнают нет ли аналогичных или сходных уже зарегистрированных обозначений на интересуемом рынке. Если торговая марка проходит проверку, то оформляется заявка на ее регистрацию. Сроки регистрации торговой марки занимает в среднем до 1,5 лет, при этом проверка и получение приоритета, занимает всего 4 месяца — после этого можно начинать экспортировать.

Начинающий экспортер, производитель сыра тофу в Приморье, Ольга Никифорова, уже подала заявку в центр «Мой бизнес» на регистрацию торговой марки в Китае.

«Сейчас первый этап работы проведен. Мне сказали, что у меня есть шансы зарегистрировать торговую марку именно в той категории товаров, что мы

представляем — это сыры. Первая экспертиза была проведена успешно. Сейчас ждем дальнейший результат. Выйти на китайский рынок, не выполнив ряд определенных условий, очень сложно. Регистрация торговой марки — одно их них. Ведь начав диалог с китайским потенциальным покупателем, вопрос о знаке возникает в любом случае. Если торговая марка не зарегистрирована, то это уже минус при встрече. Это имиджевая история», — рассказала Ольга Никифорова.

Предприниматель перед выходом на зарубежный рынок должен не только получить все необходимые разрешения, но и четко понимать свою аудиторию. Должны быть готовы не только первые пробные партии, но и просчитана возможность обеспечить стабильный поток продукции за рубеж.

«Центр помогает зарегистрировать знак и подготовить товар к выходу на экспорт. Содействие в сертификации продукции и производства, Поиск и подбор потенциального клиента за границей для российских компаний — это наша работа. У нас наработаны инструменты для поддержки бизнеса в этом направлении», — комментирует Евгений Никифоров. Чтобы получить данные меры поддержки нужно заполнить заявление на оказание услуг, в нём указать «Регистрация торговой марки за рубежом» и отправить скан или фото подписанного заявления на почту [email protected] В теме письма необходимо указать «Заявление на регистрацию торговой марки за рубежом». Дополнительную информацию можно получить в краевом центре «Мой бизнес» по телефону: 8 (423) 279-59-09.

Отметим, что наращивание объема экспорта услуг — одна из ключевых задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт». К 2024 году Приморью предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта — с 2 миллиардов до 3,9 миллиарда долларов США. Для достижения этой цели центр «Мой бизнес» предоставляет государственную поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, экспортирующим свои товары и услуги.

С начала года при содействии центра девять предпринимателей заключили 13 экспортных контрактов на поставку различных продуктов на общую сумму более 5 млн долларов США. В 2019 году местные предприниматели заключили экспортные контракты на общую сумму свыше 25 миллионов долларов США.

Досье "Золотого Рога": Национальная регистрация — регистрация марки в одной конкретной стране. Мадридское соглашение — это международный договор, по которому более 120 стран согласились унифицировать процедуру регистрации товарного знака.