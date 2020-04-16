Кредиты бизнесу под 0% начали выдавать в Приморье

Реализацию мер государственной поддержки для малых и микропредприятий из отраслей, наиболее пострадавших в результате коронавируса, продолжают в Приморье. В пакет предложений для субъектов МСП вошли и «нулевые кредиты» под заработную плату, которые начали выдавать в регионе. Одной из первых финансовых организаций, заключившей договор с предпринимателем на беспроцентный заем, стал банк ВТБ.

Первый кредит от банка ВТБ – 1,3 миллиона рублей, получило предприятие из сферы туризма ООО «Мейджик Лайнс», занимающееся продажей билетов. Такая сумма позволит организации обеспечить заработной платой 11 сотрудников.

«Та поддержка, которая сейчас оказывается, очень важна для нас и нашей отрасли. Полученные средства позволят нам выплачивать заработную плату сотрудникам несколько месяцев и сохранить весь штат в полном объеме. Важно, что это также даст возможность сохранить наши оборотные средства и после нормализации ситуации приступить к работе», – отметил замдиректора ООО «Мейджик Лайнс» Дмитрий Золотарев, добавив, что при оформлении кредита у компании не возникло трудностей, а процедура прошла быстро.

По словам управляющего ВТБ в Приморском крае Александра Вялкова, банк начал предоставлять малому бизнесу и микропредприятиям краткосрочные кредиты на выплату заработной платы сотрудникам во всех регионах своего присутствия с 8 апреля. Первые кредиты под 0% предоставляются клиентам банка на срок до 6 месяцев, в дальнейшем планируется увеличение сроков финансирования до 12 месяцев, с частичным субсидированием процентной ставки на первый шестимесячный период.

«Туристическая отрасль входит в число ключевых в Приморье, при этом она стала одной из наиболее пострадавших в результате пандемии коронавируса. Важнейшая задача сейчас – обеспечить малые и микропредприятия необходимыми финансовыми ресурсами для выплаты зарплат сотрудникам, сохранения бизнеса в этот непростой период. ВТБ как социально ответственный банк готов предложить клиентам широкий спектр инструментов поддержки, как государственных, так и собственных», – прокомментировал он.

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Отметим, всего на сегодняшний день выдано 18 «нулевых» кредитов. На территории края их предоставляют семь банков: Сбербанк, ВТБ, МСП Банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-Банк и Открытие.

Чтобы воспользоваться мерой поддержки, срок ведения деятельности компании должен составлять не менее года в отраслях, которые признаны наиболее пострадавшими из-за коронавируса. Расчет размера кредита производится на базе регионального МРОТ и количества сотрудников, состоящих в штате. Срок кредита – 6 месяцев с погашением всех задолженностей в конце срока, ставка составляет 0% годовых. Это позволит малому и микробизнесу иметь дополнительный зарплатный «ресурс».

Добавим, по поручению Президента России Владимира Путина, для того, чтобы облегчить процесс получения кредита, а также расширить возможности программы, не менее 75% объема таких зарплатных кредитов будет обеспечено гарантиями Внешэкономбанка.

«Это позволит снизить риски для коммерческих банков, а значит, повысить доступность кредитных ресурсов. Необходимо также расширить применение такой меры поддержки, дать возможность пользоваться этими кредитами средним и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики, с тем, чтобы компании не увольняли людей и не копили зарплатные долги перед своими работниками», – обозначил глава государства Правительству РФ на прошедшем накануне совещания.

Напомним, антикризисные меры и послабления для бизнеса в условиях коронавируса принимаются как на федеральном, так и региональном уровнях. Все они предусмотрены для того, чтобы компании и индивидуальные предприниматели могли максимально снизить расходы и обязательные платежи на время эпидемии и после нее, до момента, пока бизнес не выйдет на прежние обороты.

Разъяснения о механизмах и ответы на часто задаваемые вопросы по их применению можно посмотреть по ссылке, на сайте краевого центра «Мой бизнес» в разделе «COVID-19.Информация для бизнеса», а также на странице Уполномоченного по правам предпринимателей Приморья. Обратиться за консультацией можно по номеру «горячей линии» краевого минэкономразвития: +7 (908) 972-65-00.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)