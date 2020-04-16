Санитарно-эпидемиологический режим усилят в торговых сетях Приморья

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко совместно с представителями Роспотребнадзора проверил работу супермаркетов Владивостока в условиях эпидемии коронавируса в четверг, 16 апреля. Был выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологического режима, которые руководству объектов торговли поручено устранить в кратчайшие сроки.

В этот день был проведен мониторинг супермаркетов торговых сетей – «Самбери», «Фреш 25» и «Реми». Во всех были выявлены нарушения – не все сотрудники обеспечены перчатками и масками, дезинфицирующие средства есть лишь на входе в магазин.

Олег Кожемяко подчеркнул, что торговые сети во время эпидемии коронавируса должны строго соблюдать санитарно-эпидемиологический режим. По его мнению, пока эта работа не налажена.

«Дезинфицирующие средства необходимо разместить по всему магазину на видном месте. Все работники должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты – перчатками и масками, добавить кассиров, чтобы не было очередей, соблюдать социальную дистанцию. Проводить санобработку помещений каждые два часа, вести журнал учета. Это не сложные требования, которые позволяют снизить скорость распространения вируса», – обозначил глава Приморья.

Кроме того, во всех магазинах выявлены нарушения проведения термометрии. Роспотребнадзор рекомендовал устранить все выявленные нарушения в кратчайшие сроки.

«Это нехватка термометров, в основном они обычные – ртутные, не везде проводится их дезинфекция. Журналы контроля ведутся формально. Несоблюдение санитарных требования в данной ситуации грозит юридическим лица крупным штрафом», – обозначила начальник отдела надзора по гигиене и питанию Роспотребнадзора Приморья Олега Шорникова.

Отметим, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 10.00 16 апреля, в Приморском крае официально подтверждено 40 случаев заболевания коронавирусом с начала эпидемии. Выздоровели три человека. На лечении находятся 35 человек.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)