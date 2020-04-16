Владивосток становится лучше

Изменения в районе фабрики «Заря» характерны и для других районов города

Улучшение комфорта городской среды требует постоянного внимания, и форс-мажор с коронавирусом не должен останавливать эту нужную работу, которой занимаются городские службы и строители Владивостока. Она ведется на всех его территориях, и поэтому всюду заметны свежие рукотворные следы обновления.

В районе жилых домов ул. Кирова, 48-54 строители делают новые пешеходные тротуары. Вместо них, на протяжении около полувека, здесь были натоптанные грунтовые тропы, выбитые так, что в непогоду на них образовывались непроходимые лужи и грязь. Что ценно, новые тротуары здесь аккуратно вписались в то благоустройство, которое здесь уже имелось - клумбы, малые формы и пр., что поддерживалось самими жильцами.

Немного далее, на ул. Чкалова возле школы №58, по новым стандартам обновляется пришкольный стадион. То есть, и эта городская программа продолжает успешно осуществляться - каждый год несколько школьных стадионов Владивостока обязательно реконструируется.

В районе фабрики «Заря», рядом с остановкой на ул. Чапаева, 24, в, строится небольшой магазин, который, вероятно, улучшит в этом месте торговую зону, представленную сегодня старыми киосками. Кстати, большинство строительных компаний Приморья получили разрешение продолжать свою деятельность в условиях карантина с соблюдением определенных условий.

А от остановки «Фабрика «Заря» ко Второй Речке в минувшую среду покраской опор городских электросетей занималась их ремонтно-строительная группа. Сейчас она, наверное, продолжает работу, уже на следующем участке.