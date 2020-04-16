Колбасный король добрался до сети "Фреш 25"

Один из основателей компании «Ратимир» Вадим Дымов стал совладельцем одной из крупнейших торговых сетей Приморья

Сложная экономическая ситуация в стране, как и следовало ожидать, вновь активизировала рынок слияний и поглощений в Приморском крае. Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», совладельцем торговой сети «Фреш 25» (базовая компания – ООО «Фреш 25») стал один из основателей компании «Ратимир» Вадим ДЫМОВ, после отставки Сергея ДАРЬКИНА в 2012 году выставлявший свою кандидатуру на выборах губернатора Приморского края.

Согласно данным ЕГРЮЛ, г-ну Дымову с 30 марта принадлежит 13,5% ООО «Управляющая компания «Фреш 25», созданного в январе 20011 года во Владивостоке. Другие владельцы – Владимир СОН (18%), Павел ТУШАНОВСКИЙ (15%), Татьяна ИЩЕНКО (13,5%), Галина КОРЖ (10%), Ангелина ТРУШ, Антоний ТРУШ (по 9%), Сергей КСЕНЗОВСКИЙ, Роман ТУШАНОВСКИЙ (5%), Андрей КАЛАШНИКОВ (2%). Уставный капитал ООО «Управляющая компания «Фреш 25» составляет 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности - деятельность по управлению холдинг-компаниями.

Досье "Золотого Рога": Торговая сеть «Фреш 25» отсчитывает свою историю с декабря 2003 года, когда в Уссурийске был открыт первый супермаркет под одноименной вывеской. Сегодня сеть насчитывает более 50 супермаркетов, представленых во Владивостоке (21 магазин), Уссурийске, Находке, Ливадии, Партизанске, Лесозаводске, Дальнегорске и Фокино. Компания «Фреш 25» управляет двумя форматами магазинов: супермаркеты «Фреш 25» и магазины эконом-формата «Радиус».

«Первым делом»

Напомним, что в конце прошлого года «Фреш 25» договорился с группой «Дикси» о развитии принадлежащей ей франшизы «Первым делом» на территории Дальнего Востока.

Согласно достигнутым договорённостям «Дикси» предоставила партнеру право на использование бренда «Первым делом», доступ к торговым технологиям компании и возможность заказывать товары из ассортимента торговых сетей группы для дальнейшей реализации.

«Фреш 25» – это ключевой партнер ГК «Дикси» на Дальнем Востоке. Наши новые партнеры хорошо знают рынок и особенности этого региона. Мы, в свою очередь, накопили большую экспертизу по работе с магазинами традиционной торговли, развивая дистрибуторское направление, и увидели потребность рынка в простой и удобной франшизе без жестких обязательств и ограничений. Мы рассчитываем на синергетический эффект наших возможностей и компетенций. Такая схема партнерства позволит нам максимально эффективно взаимодействовать в интересах местных покупателей и сделать доступными для них ассортимент и сервис одной из крупнейших федеральных сетей», - отмечал вице-президент ГК «Дикси» Александр БРОДЯГИН.

ГК «Дикси» привлекает к сотрудничеству по развитию франшизы «Первым делом» действующие продуктовые магазины формата «у дома» площадью не менее 50 кв. метров. В настоящее время торговые точки под этой вывеской уже работают в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. «Дикси» была пятым по размеру выручки продовольственным ритейлером в России с долей 2,1% по итогам 2018 года (данные InfoLine).

Чем известен Дымов

Г-н Дымов родился в Уссурийске. Рос в семье офицера, поэтому с раннего возраста ему привили любовь к армии. После окончания местного Суворовского училища уехал на Украину, где окончил Донецкое высшее военно-политическое училище. В 1994 году уволился из армии и пошел работать помощником судьи во Владивостоке. Параллельно учился на факультете правоведения Дальневосточного госуниверситета. Сегодня Дымов является основным владельцем ООО «Дымовское колбасное производство» (бренд «Дымов»). В 2009 году бизнесмен вступил в «Единую Россию».

Досье "Золотого Рога": Группа «Дымов» - один из крупнейших российских производителей колбас и мясных деликатесов. В настоящее время в состав группы входят три завода - в Москве, Красноярске и Дмитрове (Московская область), а также два животноводческих комплекса в Красноярском крае. ООО «Дымовское колбасное производство» (базовая компания группы) было основано Вадимом Дымовым в 2001 году в Москве. Совладельцами являются: Вадим Дымов (88,43% капитала), его брат Егор ДУДА (10,46%), Зинаида ДОЛГОБОРОДОВА (1,11%). По итогам 2018 года выручка компании составила 8,5 млрд рублей, чистая прибыль - 205 млн рублей.

В 1997 году Вадим Дымов и Александр ТРУШ (разбился 27 декабря 2008 года на вертолете «Еврокоптер АS-350В3» в окрестностях села Лаухе Пожарского района по пути из Хабаровска) создали в Приморье компанию «Ратимир», которая на сегодняшний день является лидером мясоперерабатывающей отрасли на Дальнем Востоке.

В начале 1997 года партнеры открыли в бывшей столовой профтехучилища №10 на улице Давыдова во Владивостоке небольшой колбасный цех. Первое время предприятие выпускало только вареные колбасы. В кризис 1998 года компания пережила серьезные потрясения, однако к 1 января 1999 года объемы производства выросли на 170%. А уже 18 января 2000 года компания открыла линию по производству полуфабрикатов. В том же году на месте недостроенного здания Владивостокского мясокомбината в пригородной зоне Владивостока «Ратимир» начал строительство нового производственного комплекса. Строительство и ремонт длились четыре года. В 2004 году «Ратимир» объединил все производство на одной площадке, что позволило серьезно увеличить мощности. В настоящее время производственный комплекс во Владивостоке представляет собой трехэтажное здание с цехами колбас, копченостей и полуфабрикатов, а также складом готовой продукции.

До катастрофы Александр Труш и Вадим Дымов обменялись активами: г-н Труш уступил партнеру свои доли в ООО «Дымовское колбасное производство» и ООО «Дымов-Сибирь» в обмен на дальневосточные активы группы «Дымов», в том числе сеть магазинов «Ратимир». В рамках сделки он также увеличил долю в собственно ООО «Ратимир», после того как 25%-ный пакет Вадима Дымова был пропорционально распределен среди других владельцев компании. После смерти Александра Труша принадлежащий ему пакет долей «Ратимира» был разбит между членами семьи предпринимателя.

Успешное поступательное развитие бизнеса «Ратимира» связывают, в том числе, с покровительством экс-губернатора Сергея Дарькина.

Летом 2016 года «Ратимир» был внесен в список предприятий, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям Китая для экспорта. «Ратимир» одним из первых в России получил право на экспорт своей продукции в Страну Восходящего солнца, а также в Сингапур, Малайзию и Иран. Первые партии продукции «made in Primorye» (вареные и полукопченые колбасы, деликатесы из свинины и говядины) были поставлены в гостиничные сети и рестораны Японии еще в 2017 году.

А что же г-н Дымов? В 2001 он приобретает практически разрушенный завод в московском районе Крылатское. Всего через 8 месяцев полностью отремонтированная и оснащенная в соответствии с европейскими стандартами качества площадка начинает производство продукции под торговой маркой «Дымов». Новое предприятие носит имя создателя. При этом он не забывает о родине - в 2006 году «Ратимир» начинает производство колбас и деликатесов под торговой маркой «Дымов» по лицензионному соглашению. В 2007 году «Дымов» приобретает дополнительную производственную площадку в подмосковном Дмитрове и инвестирует средства в развитие собственного свиноводческого комплекса в Краснодарском крае мощностью 25 тыс. голов в год. В 2017 году компания приобретает сельскохозяйственное предприятие «Тарбаево» во Владимирской области. На его базе строится животноводческий комплекс.

Из первых уст

«Кризис будет выезжать на плечах крупных компаний продовольственного сектора, - говорит Вадим Дымов. - Превентивные меры поддержки, безусловно, должны быть уже сейчас, а не постфактум, надо уже стараться выстраивать экономическую модель развития. Мы видим, что стоимость сырья и зерна медленно, но верно увеличивается, и понимаем, что это скажется и на нас. В то же время цены везде заморожены, поэтому создается такая иллюзия стабильности. Я был бы аккуратен и старался все-таки анализировать глубже всю эту цепочку, а не применять чисто директивные и авторитарные методы. И правительству, и специалистам следует изучить предыдущие периоды с феноменальными скачками цен на сырье. Если сейчас опять дернуть цену на мясо, на зерно, то последствия будут очень серьезными».

На фото: Вадим Дымов никогда не терял связей с малой родиной.

Фото РБК.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



