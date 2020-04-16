Выведу и высушу

В реализации схем отмывания денег и вывода их за пределы Родины некоторые приморские бизнесмены достигают невероятных успехов

Нынче куда ни глянь - всюду сплошная изоляция. Ограничения на перелёты и провозку грузов, на перемещения частных лиц. Все ведущие державы приняли свои программы мер - сообразно угрозе и возможностям бюджетов, однако, вероятно, карантин никак не отражается на мировом движении денег…

Тем временем «Газета.Ру» еще в январе сообщила, что миллиардер из т. н. «списка Форбс» Дмитрий РЫБОЛОВЛЕВ уже полностью избавился от своих российских активов, таких как предприятия «Уралкалий», «Селенит», а также от недвижимости, деловой и личной. И миллиарды он вывел в княжество Монако, где и проживает…

Тихо, по-семейному...

Ладно бы только миллиардеры из «Форбса», их не так и много, по большому счету, хотя они контролируют львиную долю денег в Российской Федерации - но вот буквально на днях «Порто-Франко» пишет о делах гражданки РФ и других стран Ольги ПТИЦЫ. Ей посчастливилось в 90-х выйти замуж за перспективного бизнесмена и выехать в Новую Зеландию, где она родила бизнесмену наследника и наотрез отказывалась вернуться в Россию. Так семья и жила: муж и добытчик - во Владивостоке, а супруга с ребенком и «домашним очагом» (вероятно, нарисованным на холсте, для удобства переездов?) - сначала в Новой Зеландии, а затем в не менее гостеприимной Коста-Рике…

Роль заботливого отца-добытчика сводилась к обеспечению уровня жизни семьи «как у людей» и паре-тройке свиданий-каникул с ребенком в год. Но! За это время супруг вполне официально, через банк, переводил средства в иностранной валюте, в общей сложности - более 500 тысяч долларов США.

А когда такая «семейная» жизнь окончательно ему надоела, а сын достиг уже возраста принятия самостоятельных решений, бизнесмен официально развелся с экс-супругой, продолжая, тем не менее, выплаты.

Но так уж совпало, что именно в это время в Коста-Рике у друзей и бизнес-партнеров Ольги Птицы начались серьезные проблемы с властями. В связи именно с «отмыванием денег», за которые эти граждане, Артур БУДОВСКИ и Владимир КАЦ (выходцы из бывшего СССР) были осуждены в США условно, после чего Будовски сбежал в Коста-Рику, получил там гражданство через брак с местной жительницей и открыл новую «валюто-обменную лавочку» взамен прикрытой у него в США. И еще несколько лет успешно переводил по всему миру деньги, для чего ему и требовались помощники вроде Птицы - со счетами в местных банках, но не резиденты Коста-Рики.

Совпали эти события также и с активизацией крупного бизнеса в Приморье, где начались стройки объектов саммита АТЭС-2012, игорной зоны, дорог и мостов, Океанариума и оперного театра, а еще - верфи Дальневосточного судостроительного центра в Большом Камне. Фактически, в регион хлынул такой поток капиталовложений, что жулики всех мастей и масштаба чуть ли не с ума сходили от радости!

И такими совпадениями «полна коробочка» - если бы только о них кто-то хотел вспоминать и всерьез задумываться в поисках причинно-следственных связей.

Так, например, вышеназванный бизнес-деятель Артур Будовски сбежал из Коста-Рики в Испанию, откуда в 2014 году властями был выдан в США, а в 2016 году в суде получил 20 лет тюрьмы.

В том же 2014 году за пределы России спешно выехал владивостокский бизнесмен Игорь БОРБОТ с несколькими своими партнерами, владельцами очень разветвленного и разностороннего бизнеса - от агропрома и рыбы до девелоперства и судоремонта включительно - ну и финансовый консалтинг, в том числе с оффшорными компаниями в Сингапуре и много где еще. Он тоже вскоре был, по данным СМИ, задержан миграционными властями в США, но о его экстрадиции официально не сообщалось. При этом точно не известно, имел ли Игорь Борбот дела с Артуром Будовски или кем-то из партнеров последнего, но точно известно другое - Ольга Птица была близко знакома с Борботом и его супругой, на которой «висели» его активы.

И также известно, что Игорь Борбот имел деловые контакты с Владимиром ХМЕЛЕМ, бывшим депутатом приморского Заксобрания, уехавшим в Испанию еще в 2006-м. И с ним же имел контакты Артур Будовски, через ряд совместных проектов и общих знакомых. И не исключено, что именно после приговора Артуру Будовски властями Испании был арестован Хмель - по официальной версии испанских властей, за уклонение от налогов, за «отмывание денег» и контрабанду.

Как сочло испанское обвинение, там предприниматель обзавелся фирмами Global Bigfishing SL, Canary International Business Transconsulting SL, La Estrella Favorita SL, Canary Dream Charter SL, Sancho Panza Enterprises SL и Canary Experience - по данным испанского следствия занимавшихся VIP-туризмом. Хмель, по версии следствия, легализовывал капиталы из России, нажитые на контрабанде - через фирмы Hemingway Shipping Corp, Faro Marine SA, Consortium Investments SA и Unitrust Corporate Services Ltd, зарегистрированные в Панаме. А уклоняться от уплаты налогов ему якобы помогал один из топ-менеджеров местного банка Banco Popular, который также был арестован. Именно этот банк фигурировал в деле Будовски с его бизнес-партнерами: Азэддином-эль-АМИНОМ, Владимиром Кацем, Марком МАРМИЛЕВЫМ, Максимом ЧУХАРЕВЫМ, а также испанцем Алланом Эстебаном Идальго ХИМЕНЕСОМ.

Знай наших!

В случае, когда за рубежом местные стражи порядка «накрывают» такие вот «отмывные лавочки», нередко, бывает, и связанные с кибер-преступностью международного уровня, внезапно может промелькнуть информация и об очередном бывшем соотечественнике из России или республик Союза ССР - даже некая гордость за страну, «знай, мол, наших!». Хотя, конечно, повод для гордости не самый подходящий. Ведь по данным того же Банка России в период с 1994 по 2016 годы из нашей страны «утекло» $ 674,9 млрд и лишь в 2006 и 2007 годах приток капитала в страну превысил его вывоз, составив $ 43,7 и 87,8 млрд соответственно. Остальное - это годы откровенного, наглого грабежа страны средь бела дня, по всем известным схемам, юридическими и физическими лицами. Рекордным стал 2014 год, когда из Российской Федерации вывели за рубеж $ 151,5 млрд. А что же наши фискальные, надзорные и контрольные ведомства, органы власти?

А у них подход применяется откровенно выборочный. Кого надо - найдут и «прищучат» по малейшему поводу, а кого не надо - в упор не видят, хоть ты им килограммы заявлений испиши и центнеры документов предоставь. Или, случалось, люди пропадали вместе с десятками и сотнями миллионов, как правило, бюджетных рублей. Например, бывший сотрудник УФСБ по ПК так и заявил, выступая свидетелем по уголовному делу, что ему лично с его подчиненными «не дали команду» на арест подозреваемого в крупных махинациях депутата, и тот, естественно, скрылся за границей, где и живет, пока его подельники «мотают сроки» в России. Словно бы не закон - один для всех, а такая веселая игра: повезёт - не повезёт…

Одному повезло, и он вместо отбывания срока за вымогательство и обнал получил постановление о прекращении его уголовного дела по истечении срока давности и делает политическую карьеру, как ни в чем не бывало. А еще один, бывший вице-губернатор, между прочим, с подобным обвинением в незаконном предпринимательстве отделался не столь уж крупным по его масштабам штрафом, не пробыв и месяца в СИЗО, тогда как прочие его бывшие коллеги продолжают сидеть, кто еще под следствием, а кто уже и в колонии. А в целом вырисовывается картина, когда правосудие, прокуроры, налоговые инспекторы, таможня, полиция, следствие работают выборочно. С теми, кому «не повезло» попасть в жернова. А везунчики упорхнули как птицы, с миллионами, неуплаченными налогами, раскрытыми махинациями, работой в схемах вывода, обналичивания и «отмывании» денег, и даже репутация их не страдает, поскольку их «темные дела» в томах уголовных дел как зеницу ока берегут правоохранители, прокуроры и судьи. Ведь если начать эти тома беспристрастно перечитывать, там, вероятно, можно будет вычитать и коррупцию, и беззаконие, передергивание фактов, подтасовку улик, ложные показания, фальсификацию доказательств и тому подобное. Ну и кому такое надо, скажите на милость?

Государству? Его гражданам и налогоплательщикам, избирателям? Да кто их будет спрашивать, во-первых, а во-вторых, им и самим не интересно. За редкими исключениями в лице одиночек, что как Дон-Кихоты современности идут против мельниц, перемалывающих законы и выкачивающих деньги.

На фото: Лишь в 2006 и 2007 годах приток капитала в страну превысил его вывоз, составив $43,7 и 87,8 млрд соответственно. Остальное - это годы откровенного, наглого грабежа страны средь бела дня, по всем известным схемам, юридическими и физическими лицами. Рекордным стал 2014 год, когда из Российской Федерации вывели за рубеж $ 151,5 млрд.

Фото из Интернета

Виктор БУЛАВИНЦЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



