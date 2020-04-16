Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Выведу и высушу
В реализации схем отмывания денег и вывода их за пределы Родины некоторые приморские бизнесмены достигают невероятных успехов
Нынче куда ни глянь - всюду сплошная изоляция. Ограничения на перелёты и провозку грузов, на перемещения частных лиц. Все ведущие державы приняли свои программы мер - сообразно угрозе и возможностям бюджетов, однако, вероятно, карантин никак не отражается на мировом движении денег…
Тем временем «Газета.Ру» еще в январе сообщила, что миллиардер из т. н. «списка Форбс» Дмитрий РЫБОЛОВЛЕВ уже полностью избавился от своих российских активов, таких как предприятия «Уралкалий», «Селенит», а также от недвижимости, деловой и личной. И миллиарды он вывел в княжество Монако, где и проживает…
Тихо, по-семейному...
Ладно бы только миллиардеры из «Форбса», их не так и много, по большому счету, хотя они контролируют львиную долю денег в Российской Федерации - но вот буквально на днях «Порто-Франко» пишет о делах гражданки РФ и других стран Ольги ПТИЦЫ. Ей посчастливилось в 90-х выйти замуж за перспективного бизнесмена и выехать в Новую Зеландию, где она родила бизнесмену наследника и наотрез отказывалась вернуться в Россию. Так семья и жила: муж и добытчик - во Владивостоке, а супруга с ребенком и «домашним очагом» (вероятно, нарисованным на холсте, для удобства переездов?) - сначала в Новой Зеландии, а затем в не менее гостеприимной Коста-Рике…
Роль заботливого отца-добытчика сводилась к обеспечению уровня жизни семьи «как у людей» и паре-тройке свиданий-каникул с ребенком в год. Но! За это время супруг вполне официально, через банк, переводил средства в иностранной валюте, в общей сложности - более 500 тысяч долларов США.
А когда такая «семейная» жизнь окончательно ему надоела, а сын достиг уже возраста принятия самостоятельных решений, бизнесмен официально развелся с экс-супругой, продолжая, тем не менее, выплаты.
Но так уж совпало, что именно в это время в Коста-Рике у друзей и бизнес-партнеров Ольги Птицы начались серьезные проблемы с властями. В связи именно с «отмыванием денег», за которые эти граждане, Артур БУДОВСКИ и Владимир КАЦ (выходцы из бывшего СССР) были осуждены в США условно, после чего Будовски сбежал в Коста-Рику, получил там гражданство через брак с местной жительницей и открыл новую «валюто-обменную лавочку» взамен прикрытой у него в США. И еще несколько лет успешно переводил по всему миру деньги, для чего ему и требовались помощники вроде Птицы - со счетами в местных банках, но не резиденты Коста-Рики.
Совпали эти события также и с активизацией крупного бизнеса в Приморье, где начались стройки объектов саммита АТЭС-2012, игорной зоны, дорог и мостов, Океанариума и оперного театра, а еще - верфи Дальневосточного судостроительного центра в Большом Камне. Фактически, в регион хлынул такой поток капиталовложений, что жулики всех мастей и масштаба чуть ли не с ума сходили от радости!
И такими совпадениями «полна коробочка» - если бы только о них кто-то хотел вспоминать и всерьез задумываться в поисках причинно-следственных связей.
Так, например, вышеназванный бизнес-деятель Артур Будовски сбежал из Коста-Рики в Испанию, откуда в 2014 году властями был выдан в США, а в 2016 году в суде получил 20 лет тюрьмы.
В том же 2014 году за пределы России спешно выехал владивостокский бизнесмен Игорь БОРБОТ с несколькими своими партнерами, владельцами очень разветвленного и разностороннего бизнеса - от агропрома и рыбы до девелоперства и судоремонта включительно - ну и финансовый консалтинг, в том числе с оффшорными компаниями в Сингапуре и много где еще. Он тоже вскоре был, по данным СМИ, задержан миграционными властями в США, но о его экстрадиции официально не сообщалось. При этом точно не известно, имел ли Игорь Борбот дела с Артуром Будовски или кем-то из партнеров последнего, но точно известно другое - Ольга Птица была близко знакома с Борботом и его супругой, на которой «висели» его активы.
И также известно, что Игорь Борбот имел деловые контакты с Владимиром ХМЕЛЕМ, бывшим депутатом приморского Заксобрания, уехавшим в Испанию еще в 2006-м. И с ним же имел контакты Артур Будовски, через ряд совместных проектов и общих знакомых. И не исключено, что именно после приговора Артуру Будовски властями Испании был арестован Хмель - по официальной версии испанских властей, за уклонение от налогов, за «отмывание денег» и контрабанду.
Как сочло испанское обвинение, там предприниматель обзавелся фирмами Global Bigfishing SL, Canary International Business Transconsulting SL, La Estrella Favorita SL, Canary Dream Charter SL, Sancho Panza Enterprises SL и Canary Experience - по данным испанского следствия занимавшихся VIP-туризмом. Хмель, по версии следствия, легализовывал капиталы из России, нажитые на контрабанде - через фирмы Hemingway Shipping Corp, Faro Marine SA, Consortium Investments SA и Unitrust Corporate Services Ltd, зарегистрированные в Панаме. А уклоняться от уплаты налогов ему якобы помогал один из топ-менеджеров местного банка Banco Popular, который также был арестован. Именно этот банк фигурировал в деле Будовски с его бизнес-партнерами: Азэддином-эль-АМИНОМ, Владимиром Кацем, Марком МАРМИЛЕВЫМ, Максимом ЧУХАРЕВЫМ, а также испанцем Алланом Эстебаном Идальго ХИМЕНЕСОМ.
Знай наших!
В случае, когда за рубежом местные стражи порядка «накрывают» такие вот «отмывные лавочки», нередко, бывает, и связанные с кибер-преступностью международного уровня, внезапно может промелькнуть информация и об очередном бывшем соотечественнике из России или республик Союза ССР - даже некая гордость за страну, «знай, мол, наших!». Хотя, конечно, повод для гордости не самый подходящий. Ведь по данным того же Банка России в период с 1994 по 2016 годы из нашей страны «утекло» $ 674,9 млрд и лишь в 2006 и 2007 годах приток капитала в страну превысил его вывоз, составив $ 43,7 и 87,8 млрд соответственно. Остальное - это годы откровенного, наглого грабежа страны средь бела дня, по всем известным схемам, юридическими и физическими лицами. Рекордным стал 2014 год, когда из Российской Федерации вывели за рубеж $ 151,5 млрд. А что же наши фискальные, надзорные и контрольные ведомства, органы власти?
А у них подход применяется откровенно выборочный. Кого надо - найдут и «прищучат» по малейшему поводу, а кого не надо - в упор не видят, хоть ты им килограммы заявлений испиши и центнеры документов предоставь. Или, случалось, люди пропадали вместе с десятками и сотнями миллионов, как правило, бюджетных рублей. Например, бывший сотрудник УФСБ по ПК так и заявил, выступая свидетелем по уголовному делу, что ему лично с его подчиненными «не дали команду» на арест подозреваемого в крупных махинациях депутата, и тот, естественно, скрылся за границей, где и живет, пока его подельники «мотают сроки» в России. Словно бы не закон - один для всех, а такая веселая игра: повезёт - не повезёт…
Одному повезло, и он вместо отбывания срока за вымогательство и обнал получил постановление о прекращении его уголовного дела по истечении срока давности и делает политическую карьеру, как ни в чем не бывало. А еще один, бывший вице-губернатор, между прочим, с подобным обвинением в незаконном предпринимательстве отделался не столь уж крупным по его масштабам штрафом, не пробыв и месяца в СИЗО, тогда как прочие его бывшие коллеги продолжают сидеть, кто еще под следствием, а кто уже и в колонии. А в целом вырисовывается картина, когда правосудие, прокуроры, налоговые инспекторы, таможня, полиция, следствие работают выборочно. С теми, кому «не повезло» попасть в жернова. А везунчики упорхнули как птицы, с миллионами, неуплаченными налогами, раскрытыми махинациями, работой в схемах вывода, обналичивания и «отмывании» денег, и даже репутация их не страдает, поскольку их «темные дела» в томах уголовных дел как зеницу ока берегут правоохранители, прокуроры и судьи. Ведь если начать эти тома беспристрастно перечитывать, там, вероятно, можно будет вычитать и коррупцию, и беззаконие, передергивание фактов, подтасовку улик, ложные показания, фальсификацию доказательств и тому подобное. Ну и кому такое надо, скажите на милость?
Государству? Его гражданам и налогоплательщикам, избирателям? Да кто их будет спрашивать, во-первых, а во-вторых, им и самим не интересно. За редкими исключениями в лице одиночек, что как Дон-Кихоты современности идут против мельниц, перемалывающих законы и выкачивающих деньги.
На фото: Лишь в 2006 и 2007 годах приток капитала в страну превысил его вывоз, составив $43,7 и 87,8 млрд соответственно. Остальное - это годы откровенного, наглого грабежа страны средь бела дня, по всем известным схемам, юридическими и физическими лицами. Рекордным стал 2014 год, когда из Российской Федерации вывели за рубеж $ 151,5 млрд.
Фото из Интернета
Виктор БУЛАВИНЦЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Гарантийный фонд Приморья запустил консультации по "кредитным каникулам" для краевого бизнеса
- Выведу и высушу
- В Приморье выбрали лучших "Экспортеров года" - 2019
- В АО "Восточный Порт" начало работу уникальное оборудование
- Большому порту - большая ответственность
- Разумное сосуществование с соседями по океану
- Продовольственный фонд для малообеспеченных граждан создадут в Приморье
- На всех городских рынках Владивостока пройдут проверки
- Более 20 вебинаров для предпринимателей Приморья проведет центр "Мой бизнес"
- Парикмахерские в Приморье возобновят работу
Новости раздела
- Гарантийный фонд Приморья запустил консультации по "кредитным каникулам" для краевого бизнеса
- Выведу и высушу
- Бизнес-Премия Приморского края вышла на финишный этап
- Контрольные точки во время чумы
- Во Владивостоке появился первый жилой комплекс с цифровым решением "Ростелеком Ключ"
- В Находке построят восемь судов-краболовов
- В Приморье выбрали лучших "Экспортеров года" - 2019
- В АО "Восточный Порт" начало работу уникальное оборудование
- Большому порту - большая ответственность
- Разумное сосуществование с соседями по океану
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- По приказу главы правительства россиян поделили на три категории
- Застрявших в Таиланде и других "злачных" местах россиян авиаторы обдерут как липку
- Один из крупнейших банков Приморья объявил охоту на наличные приморцев
- COVID-2019: С 17 апреля посещение островов Русский, Попова и Рейнеке будет ограничено
- Оформить меры социальной поддержки приморцы могут через социальный портал
- Авария в Китае создает угрозу загрязнения Амура
- Национальный парк "Бикин" в Приморье приостанавливает прием туристов
- Амурский судостроительный завод возобновил работу
- На Камчатку доставлена партия тестов "нового поколения"
- COVID-19 отсрочил выборы-2020