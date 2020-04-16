Гарантийный фонд Приморья запустил консультации по "кредитным каникулам" для краевого бизнеса

Предприниматели Приморья могут снизить нагрузку по банковским кредитам: для этого можно обратиться за отсрочкой или рефинансированием займа. Специалисты Гарантийного фонда края проконсультируют, как оформить «кредитные каникулы» или реструктуризацию. Обратиться за бесплатной помощью можно по телефону: 8 (423) 2-440-440.

Гарантийный фонд Приморского края запустил «горячую линию» по разъяснению порядка взаимодействия субъектов малого и среднего бизнеса с кредитными организациями по вопросам обслуживания кредитов в случае ситуации временной неплатежеспособности.

«Часть наших банков-партнеров уже объявили о запуске таких программ для малого и среднего бизнеса. Как действовать в ситуации, когда необходимо оперативно скорректировать нагрузку по действующим кредитам, предпринимателям расскажут наши сотрудники», – рассказала руководитель Гарантийного фонда Приморья Ксения ПЛЕТЦЕР.

Отметим, что Центробанк рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам реструктуризовать кредиты и займы, выданные малому и среднему бизнесу, а также самозанятым гражданам, если положение заемщика ухудшилось в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Воспользоваться реструктуризацией могут как предприниматели, чьи виды деятельности вошли в перечень пострадавших отраслей, так и остальные – по решению кредитной организации.

Получить разъяснения по реализуемым государственным программам поддержки заемщиков-субъектов МСП предприниматели могут у сотрудников Гарантийного фонда. Оставить вопрос предприниматели могут на сайте garantprim.ru или по номеру телефона: (423) 2-440-440.

Консультации по мерам поддержки бизнеса предоставляются по номеру «горячей линии» минэкономразвития Приморья: 8-908-972-65-00. Направить свои вопросы также можно в мессенджер краевого Уполномоченного по защите прав предпринимателей по номеру 8-914-797-80-31 или на электронный адрес [email protected]

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.