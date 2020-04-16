www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 73.71 р. 100 JPY: 68.66 р.
EUR: 80.67 р. 10 CNY: 10.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Гарантийный фонд Приморья запустил консультации по "кредитным каникулам" для краевого бизнеса

16 Апреля 2020, 11:40 | Приморье

Предприниматели Приморья могут снизить нагрузку по банковским кредитам: для этого можно обратиться за отсрочкой или рефинансированием займа. Специалисты Гарантийного фонда края проконсультируют, как оформить «кредитные каникулы» или реструктуризацию. Обратиться за бесплатной помощью можно по телефону: 8 (423) 2-440-440.

Гарантийный фонд Приморского края запустил «горячую линию» по разъяснению порядка взаимодействия субъектов малого и среднего бизнеса с кредитными организациями по вопросам обслуживания кредитов в случае ситуации временной неплатежеспособности.

«Часть наших банков-партнеров уже объявили о запуске таких программ для малого и среднего бизнеса. Как действовать в ситуации, когда необходимо оперативно скорректировать нагрузку по действующим кредитам, предпринимателям расскажут наши сотрудники», – рассказала руководитель Гарантийного фонда Приморья Ксения ПЛЕТЦЕР.

Отметим, что Центробанк рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам реструктуризовать кредиты и займы, выданные малому и среднему бизнесу, а также самозанятым гражданам, если положение заемщика ухудшилось в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Воспользоваться реструктуризацией могут как предприниматели, чьи виды деятельности вошли в перечень пострадавших отраслей, так и остальные – по решению кредитной организации.

Получить разъяснения по реализуемым государственным программам поддержки заемщиков-субъектов МСП предприниматели могут у сотрудников Гарантийного фонда. Оставить вопрос предприниматели могут на сайте garantprim.ru или по номеру телефона: (423) 2-440-440.

Консультации по мерам поддержки бизнеса предоставляются по номеру «горячей линии» минэкономразвития Приморья: 8-908-972-65-00. Направить свои вопросы также можно в мессенджер краевого Уполномоченного по защите прав предпринимателей по номеру 8-914-797-80-31 или на электронный адрес [email protected]

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: кредитные каникулы  Гарантийный фонд Приморья 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]