Контрольные точки во время чумы

Рыбаки просят снять с отрасли дополнительную нагрузку

Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре сформировала пакет предложений для правительства РФ, которые могут поддержать рыбную отрасль в условиях пандемии коронавируса, одно из них - освободить российский рыбопромысловый флот от обязанности проходить контрольные точки.

Кризис уже оказывает влияния практически на каждую отрасль, и рыбохозяйственный комплекс здесь не исключение. Правительство почти еженедельно добавляет меры поддержки бизнеса, «кредитные каникулы», снижение налоговой нагрузки и прочая. Насколько эти меры будут эффективными, помогут выжить и в будущем зализать раны? И сколько денег потребуют из федеральной и региональной казны? Даже самые осведомленные эксперты сегодня расходятся во мнениях.

Очевидно, что компаниям придется и самим существенно поджаться, сократить, где это возможно, затраты, отрезать непроизводственные расходы, в общем – оптимизироваться. Государство тоже может им в этом помочь, если, конечно, доводы производственников будут услышаны. Рыбаки консолидировали свои позиции – президент РСПП Александр ШОХИН 9 апреля направил в адрес премьера РФ Михаила МИШУСТИНА (копия есть в распоряжении газеты «Золотой Рог») предложения профильной Комиссии РСПП, состоящие из шести позиций.

Примечательно, что рыбаки не просят оказать им финансовую поддержку, как это уже сделали их коллеги из США, а лишь предлагают убрать излишнюю административную нагрузку. Наши рыбаки очень конкретны в своих предложениях и на цифрах доказывают, что уже просто исключение излишних требований со стороны контролирующих органов позволит существенно сократить дополнительные траты, которые далеко не всегда оправданы даже с точки зрения здравого смысла. Среди обозначенных в письме неотложных мер, - отмена обязанности российских судов проходить так называемые контрольные пункты (точки) при входе или выходе из исключительной экономической зоны РФ. По подсчетам Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре, эта мера позволит сократить издержки на сумму до 14,2 млрд рублей в год. Немалые деньги, которые бизнес мог бы направить, например, на выплату зарплаты, что имеет критическое значение для исполнения Указа президента о выплате заработной платы в условиях особого режима работы. К сведению, по данным статистики, фонд оплаты труда в рыбной отрасли в России превышает 150 млрд рублей в год.

Вот расчет профильной Комиссии РСПП: российские рыбопромысловые суда осуществляют переход в указанные географические координаты около 5,8 тыс. раз в год, что приводит к непроизводительным расходам в размере свыше 177 тыс. судочасов в год (более 3,2% от общего объема судочасов всего флота). В итоге суммарный пробег рыбопромысловых судов увеличивается на 1 млн километров, что превышает 2,2% годового пробега флота. В целом предприятия отрасли при выполнении этого требования несут издержки в размере от 12 до 14,2 млрд рублей ежегодно.





Напомним, обязательное требование по прохождению контрольных пунктов было установлено еще в 1998 году в соответствии с требованием статьи 12.4 №191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне РФ» для российских рыбопромысловых судов. В июне 2018 года полномочия устанавливать контрольные пункты (точки) были законодательно закреплены за Федеральной службой безопасности (ФСБ). В конце декабря 2019 года вышел приказ ФСБ № 605, регламентирующий прохождение контрольных пунктов. В том числе был обновлен перечень точек. Согласно документу, сегодня установлено 24 подобных пункта, из них 18 расположены в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, по два – в Северном и Западном. При этом 5 контрольных пунктов установлены исключительно для прохождения контрольно-проверочных мероприятий иностранными судами.





«На практике контрольно-проверочные мероприятия в контрольных пунктах (точках) сводятся к обмену информацией об их прохождении и подтверждаются информацией о текущем позиционировании судов, получаемых через отраслевую систему мониторинга на основании данных спутникового позиционирования. Это обстоятельство делает полностью нецелесообразным совершение длительных морских переходов для прохождения контрольных пунктов (точек)», - выражает мнение рыбацкого сообщества председатель Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре - президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ.



Идти за семь верст, жечь горючее и тратить драгоценное время, чтобы обменяться информацией с пограничниками, в наш в цифровой век, наверное, не самое передовое решение. Тем более, что на практике необходимый уровень контроля осуществляется в российских портах и при перегрузах водных биоресурсов при обязательном присутствии инспектора погранслужбы.



Очевидно, что предложение профильной Комиссии РСПП отменить избыточные требование для российских компаний, оставив эту обязанность по прохождению контрольных точек только для иностранных судов, кажется, более чем логичным и обоснованным. Стало известно, что это и другие предложения по дерегулированию рыбной отрасли рассмотрел Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 15 апреля. В обращении РСПП отмечено, что точечные меры по дерегулированию позволят обеспечить бесперебойную работу флота и поставки на внутренний рынок. В нынешних условиях эти слова обретают еще больший смысл: на рыбаков очень рассчитывают, рыба всегда спасала россиян в трудные времена, и сегодня ее должно быть на наших столах в достатке, по доступной цене. А в этой цене, как известно, много слагаемых, и не все они, как считают рыбаки, оправданы. И тут еще много с чем предстоит разбираться. Так, например, ВАРПЭ уже не раз заявляла о большом разрыве между ценами рыбаков и розницы – зачастую цены магазинов превышают оптовые на 200-300%.

В любом случае, рыбацкое сообщество «закинуло удочку» в правительство. Рассчитывает, что сегодня время продуманных и оперативных решений. Кризис подпирает.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.