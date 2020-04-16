Бизнес-Премия Приморского края вышла на финишный этап

Оргкомитет XVI Бизнес-Премии Приморского края подвел итоги полуфинального отбора



В газете «Золотой Рог» и на сайте Бизнес-Премии Приморского края DV-RATING.ru опубликованы финалисты в четырех номинациях конкурса: «Компания года», «Менеджер года», «Развивающийся бизнес» и «Социально ответственный бизнес».

Теперь экспертам и участникам онлайн-голосования, которое продлится до 30 апреля, предстоит определить лучших из лучших в каждой номинации. Итоги конкурса будут подведены 12 мая.

«Несмотря на нынешние сложные реалии, полуфинальный этап Бизнес-Премии выдался очень жарким – ряд финалистов только в ходе открытого голосования обошел других претендентов. Приятный факт – среди участников финала не только уже известные компании и менеджеры, но и представители «новой волны», получившие свой шанс в рамках новой политики государства на Дальнем Востоке», - отметили в Оргкомитете.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране и учитывая опасность проведения массовых мероприятий и прямой запрет на их организацию, награждение победителей пройдет в заочной форме. На страницах газеты «Золотой Рог», журнала «Дальневосточный капитал», Интернет-ресурсах DV-RATING.RU, ZRPRESS.RU, DVKAPITAL.RU будут опубликованы материалы о каждой компании, вышедшей в финал голосования.

Официальным Партнером XVI Бизнес-Премии Приморского края выступил Банк «Приморье», который и в кризисное время демонстрирует солидарность со своими клиентами и готовность поддержать их в непростое время.

Генеральным спонсором XVI Бизнес-Премии Приморского края является АО «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики». Весомую поддержку конкурсу оказывает Центр «Мой бизнес», задачи которого в нынешних реалиях еще больше усложняются.

Всю актуальную информацию о Бизнес-Премии читайте на сайте премии DV-rating.ru