Основные работы по сбору мазута на озере Соленое в Находке завершены

В Находке продолжаются работы по ликвидации последствий выброса мазута из емкости с топливом, произошедшего на складе нефтепродуктов в районе котельной №3.4. Основной объем работ по сбору мазута, попавшего в акваторию озера Соленое, уже завершен.

Как сообщил находящийся на месте происшествия генеральный директор краевого предприятия «Примтеплоэнерго» Анатолий Попов, спасательные подразделения и аварийные бригады значительную часть мазута уже собрали. К проведению работ привлечены 144 человека и 35 единиц спецтехники, в том числе экскаваторы, погрузчики, вакуумные машины и самосвалы.

По предварительной информации, выброс мазута произошел через верхнюю часть емкости для хранения топлива после ее разгерметизации в результате хлопка, причины которого специалисты сейчас устанавливают. В хранилище общей вместимостью 3000 кубических метров находилось около 2500 тонн мазута, часть которого вытекла на прилегающую территорию, частично попав в озеро Соленое и на его прибрежную линию. При этом значительная часть мазута осталась в емкости.

Анатолий Попов отметил, что сбор мазута из акватории озера производится при помощи вакуумных машин, транспортируется в приемные емкости, из которых после предварительной очистки будет закачан в действующие резервуары для дальнейшего использования в работе.

«Загрязненный грунт при помощи экскаваторов и погрузчиков вывозится на подготовленную площадку для последующей утилизации», – уточнил генеральный директор Примтеплоэнерго.

Из котлована, вырытого перед озером для перехвата поступающих нефтепродуктов, откачивается водно-мазутной эмульсия.

По его словам, для предотвращения распространения мазута установлены боновые заграждения, возводятся насыпи. Основные работы по сбору мазута, попавшего в акваторию озера Соленое, уже проведены. Продолжаются мероприятия по очистке береговой линии и профилактические меры по предотвращению попадания мазута в акваторию озера.

Как отметил Анатолий Попов, авария не повлияла на работу объектов теплоснабжения города, все жители обеспечиваются теплом в штатном режиме, котельные в работе, топлива достаточно.

«Мы продолжаем принимать все меры для скорейшей ликвидации последствий аварии», – подчеркнул он.

Напомним, авария на котельной произошла около полуночи 13 марта. Решением администрации Находки на территории городского округа введен режим чрезвычайной ситуации. Для координации работ на место происшествия выезжал Губернатор Приморья Олег Кожемяко.

По информации пресс-службы КГУП «Примтеплоэнерго»

Фото – Денис Нагаев, КГУП «Примтеплоэнерго»