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В Приморье строители укрепляют основание новой автодороги из Владивостока в Большой Камень
16 Марта 2020, 16:40 | Приморье
Строительство нового отрезка скоростной автомобильной дороги Владивосток–Находка–порт Восточный позволит сократить расстояние от дальневосточной столицы до Большого Камня на 22 километра. Завершить работы на этом участке планируется до конца года.
В настоящее врем более тысячи человек и 230 единиц техники ООО «Транстроймеханизация» работают на 25-километровом участке дороги в Шкотовском районе. Строители занимаются устройством «дорожной одежды» и водоотводных сооружений с проезжей части, укрепляют откосы.
«Автомобильная дорога будет проходить в обход населенных пунктов Шкотово и Смоляниново и обеспечит скоростной проезд до Большого Камня, сократив протяженность пути из Владивостока на 22 километра», – отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.
В ведомстве напомнили, что запуск первых очередей трассы позволили направить транспортный поток из Владивостока и с федеральной автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток по направлению в Находку и порт Восточный в обход Артема, что значительно разгрузило автомобильное движение по улично-дорожной сети города.
Общая протяженность новой цементобетонной четырехполосной скоростной автомобильной дороги Владивосток–Находка–Порт Восточный составляет 146,6 километра. Расчетная скорость движения транспорта – 120 километров в час.
«Строительство автомобильной дороги имеет приоритетное значение для развития экономического потенциала ключевых точек роста региона, является частью международного транспортного коридора «Приморье-1», связывающего между собой Харбин, Гродеково, Владивосток, Находку и порты АТР, формирует опорную магистральную сеть автомобильных дорог юга Приморского края, обеспечивает выход на федеральную трассу А-370 “Уссури” Хабаровск–Владивосток», – подчеркнули в министерстве.
Фото – Правительство Приморского края
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Теги: строительство приморье дороги
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