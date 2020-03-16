В Приморье строители укрепляют основание новой автодороги из Владивостока в Большой Камень

Строительство нового отрезка скоростной автомобильной дороги Владивосток–Находка–порт Восточный позволит сократить расстояние от дальневосточной столицы до Большого Камня на 22 километра. Завершить работы на этом участке планируется до конца года.

В настоящее врем более тысячи человек и 230 единиц техники ООО «Транстроймеханизация» работают на 25-километровом участке дороги в Шкотовском районе. Строители занимаются устройством «дорожной одежды» и водоотводных сооружений с проезжей части, укрепляют откосы.

«Автомобильная дорога будет проходить в обход населенных пунктов Шкотово и Смоляниново и обеспечит скоростной проезд до Большого Камня, сократив протяженность пути из Владивостока на 22 километра», – отметили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края.

В ведомстве напомнили, что запуск первых очередей трассы позволили направить транспортный поток из Владивостока и с федеральной автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток по направлению в Находку и порт Восточный в обход Артема, что значительно разгрузило автомобильное движение по улично-дорожной сети города.

Общая протяженность новой цементобетонной четырехполосной скоростной автомобильной дороги Владивосток–Находка–Порт Восточный составляет 146,6 километра. Расчетная скорость движения транспорта – 120 километров в час.

«Строительство автомобильной дороги имеет приоритетное значение для развития экономического потенциала ключевых точек роста региона, является частью международного транспортного коридора «Приморье-1», связывающего между собой Харбин, Гродеково, Владивосток, Находку и порты АТР, формирует опорную магистральную сеть автомобильных дорог юга Приморского края, обеспечивает выход на федеральную трассу А-370 “Уссури” Хабаровск–Владивосток», – подчеркнули в министерстве.

Фото – Правительство Приморского края