Жители края получают скидки на товары первой необходимости по карте "Приморец"

Карта «Приморец» действует на базе национальной платежной системы «Мир» и позволяет льготникам оплачивать товары и услуги у компаний-партнеров проекта

Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр цифрового развития и связи Сергей Максимчук провел контрольную закупку при помощи карты «Приморец». В проведении инспекционного мероприятия ему помогли супруги Юрий Николаевич и Валентина Ивановна Бабатовы из Владивостока.

Делегация во главе с Сергеем Максимчуком посетила две крупные торговые точки – один из магазинов сети «Зеленый остров» и супермаркет «РЕМИ». В «Зеленом острове» представители льготных категорий граждан, у которых есть карта «Приморец», имеют право на скидку на все товары в размере 10% в любой будний день с 10.00 до 13.00. Таким образом, покупатели могут приобрести на выгодных условиях бытовую химию, посуду, постельное белье, предметы интерьера и декора.

«В последнее время у нас увеличивается количество покупателей, которые приходят с картой “Приморец”, а значит, она становится еще более востребованной у населения», – уточнил менеджер проекта в сети магазинов «Зеленый остров» Игорь Фролов.

В супермаркете «РЕМИ» скидка по карте «Приморец» распространяется на продукты первой необходимости, в том числе молоко, муку, рис, макароны, сахар, масло подсолнечное и вареную колбасу. Как подчеркивают в самом магазине, здесь поддерживают и другие социально значимые инициативы Правительства, к примеру, программу «Приморская рыба», инициированную губернатором края Олегом Кожемяко. Благодаря ней покупатели могут приобрести горбушу по специальным сниженным ценам.

«Можно с уверенностью сказать, что карта “Приморец” востребована у жителей края. Они активно пользуются ею, расплачиваются за товары в магазинах, аптеках. Как и было задумано изначально, скидка распространяется, в первую очередь, на товары первой необходимости. Сегодня во время нашего контрольного мероприятия мы получили важную обратную связь от владельцев карты, рассказали, что планируем привлекать еще больше партнеров к этому социально значимому проекту, в том числе и из отдаленных населенных пунктов Приморья, расширять функционал и внедрять новые полезные сервисы», – подчеркнул заместитель председателя Правительства Приморского края Сергей Максимчук.

Напомним, карта «Приморец» действует на базе национальной платежной системы «Мир» и позволяет льготникам оплачивать товары и услуги у компаний-партнеров проекта. Ее могут оформить представители 17 категорий, в том числе ветераны труда и труженики тыла, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, инвалиды. Полный список – на официальной странице проекта.

Карту сегодня выдают четыре банка края: Примсоцбанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Почта Банк и Сбербанк. Как подчеркивают специалисты кредитных организаций, предложение является очень востребованным среди населения – выдано уже более 15 тысяч карт.

«Карта “Приморец” – масштабный и нужный проект, полезная инициатива Правительства Приморского края, которую наш банк с удовольствием поддержал. Это хорошее подспорье для тех категорий граждан, которым действительная нужна поддержка. Тем более, люди получают двойную выгоду: скидки от бизнеса на услуги и товары, различные бонусы и преференции непосредственно от банков», – отметила управляющая Владивостокским областным центром Почта Банка Анна Орлова.

Партнерами социально важного проекта на данный момент стали 11 компаний Приморья: торговые сети «РЕМИ», «Фреш 25», «Помощник», ИП Оникиенко Р.Е. (сеть магазинов «Белый кролик»), ООО «Идея» (сеть магазинов «Зеленый остров»), ООО «База Восход» (торговая сеть ИП Шауфлера в Артеме), ООО «Клиника доктора Елистратова плюс», фитнес-клуб «Платинум», Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта и фитнес-студия «Фитхэлс», клиника «Аленка», а также кинотеатр «Космос» в Арсеньеве и МУП «Центральная районная аптека №29» в Спасске-Дальнем. Каждая из перечисленных организаций разработала свою систему скидок и бонусов для владельцев карты «Приморец».

Фото – Денис Нагаев