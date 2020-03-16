www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 73.19 р. 100 JPY: 69.03 р.
EUR: 81.86 р. 10 CNY: 10.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экономика
Распечатать

Жители края получают скидки на товары первой необходимости по карте "Приморец"

16 Марта 2020, 15:43 | Приморье
Карта «Приморец» действует на базе национальной платежной системы «Мир» и позволяет льготникам оплачивать товары и услуги у компаний-партнеров проекта
 
Заместитель председателя Правительства Приморского края – министр цифрового развития и связи Сергей Максимчук провел контрольную закупку при помощи карты «Приморец». В проведении инспекционного мероприятия ему помогли супруги Юрий Николаевич и Валентина Ивановна Бабатовы из Владивостока.
 
Делегация во главе с Сергеем Максимчуком посетила две крупные торговые точки – один из магазинов сети «Зеленый остров» и супермаркет «РЕМИ». В «Зеленом острове» представители льготных категорий граждан, у которых есть карта «Приморец», имеют право на скидку на все товары в размере 10% в любой будний день с 10.00 до 13.00. Таким образом, покупатели могут приобрести на выгодных условиях бытовую химию, посуду, постельное белье, предметы интерьера и декора.
 
«В последнее время у нас увеличивается количество покупателей, которые приходят с картой “Приморец”, а значит, она становится еще более востребованной у населения», – уточнил менеджер проекта в сети магазинов «Зеленый остров» Игорь Фролов.
 
В супермаркете «РЕМИ» скидка по карте «Приморец» распространяется на продукты первой необходимости, в том числе молоко, муку, рис, макароны, сахар, масло подсолнечное и вареную колбасу. Как подчеркивают в самом магазине, здесь поддерживают и другие социально значимые инициативы Правительства, к примеру, программу «Приморская рыба», инициированную губернатором края Олегом Кожемяко. Благодаря ней покупатели могут приобрести горбушу по специальным сниженным ценам.
 
«Можно с уверенностью сказать, что карта “Приморец” востребована у жителей края. Они активно пользуются ею, расплачиваются за товары в магазинах, аптеках. Как и было задумано изначально, скидка распространяется, в первую очередь, на товары первой необходимости. Сегодня во время нашего контрольного мероприятия мы получили важную обратную связь от владельцев карты, рассказали, что планируем привлекать еще больше партнеров к этому социально значимому проекту, в том числе и из отдаленных населенных пунктов Приморья, расширять функционал и внедрять новые полезные сервисы», – подчеркнул заместитель председателя Правительства Приморского края Сергей Максимчук.
 
Напомним, карта «Приморец» действует на базе национальной платежной системы «Мир» и позволяет льготникам оплачивать товары и услуги у компаний-партнеров проекта. Ее могут оформить представители 17 категорий, в том числе ветераны труда и труженики тыла, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, инвалиды. Полный список – на официальной странице проекта.
 
Карту сегодня выдают четыре банка края: Примсоцбанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Почта Банк и Сбербанк. Как подчеркивают специалисты кредитных организаций, предложение является очень востребованным среди населения – выдано уже более 15 тысяч карт.
 
«Карта “Приморец” – масштабный и нужный проект, полезная инициатива Правительства Приморского края, которую наш банк с удовольствием поддержал. Это хорошее подспорье для тех категорий граждан, которым действительная нужна поддержка. Тем более, люди получают двойную выгоду: скидки от бизнеса на услуги и товары, различные бонусы и преференции непосредственно от банков», – отметила управляющая Владивостокским областным центром Почта Банка Анна Орлова.
 
Партнерами социально важного проекта на данный момент стали 11 компаний Приморья: торговые сети «РЕМИ», «Фреш 25», «Помощник», ИП Оникиенко Р.Е. (сеть магазинов «Белый кролик»), ООО «Идея» (сеть магазинов «Зеленый остров»), ООО «База Восход» (торговая сеть ИП Шауфлера в Артеме), ООО «Клиника доктора Елистратова плюс», фитнес-клуб «Платинум», Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта и фитнес-студия «Фитхэлс», клиника «Аленка», а также кинотеатр «Космос» в Арсеньеве и МУП «Центральная районная аптека №29» в Спасске-Дальнем. Каждая из перечисленных организаций разработала свою систему скидок и бонусов для владельцев карты «Приморец».
 
Фото – Денис Нагаев
 

 

Автор:
Теги: торговля  социальная карта  приморец 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]