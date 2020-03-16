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Дачам продлили амнистию
Еще почти год можно будет без проблем по упрощенному порядку легализовать свою недвижимость
Срок дачной амнистии продлен до 1 марта 2021 года, и Управление Росреестра по Приморскому краю поясняет, что до этого срока на условиях «дачной амнистии» можно оформлять жилые и садовые дома, расположенные на участках, предназначенных для ведения садоводства.
Специалисты напоминают, что оформить право собственности на таком участке на жилой или садовый дом можно, предъявив технический план и правоустанавливающий документ на предоставленную землю, если право на нее не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Они отмечают, что амнистия дополнена новацией, касающейся владельцев дачных и садовых участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и для ведения личного подсобного хозяйства, на которых до 4 августа 2018 года было начато строительство или реконструкция жилого дома, жилого строения или объекта индивидуального жилищного строительства. До 1 марта 2021 года они должны направить в уполномоченный орган уведомление об этом или планируемом строительстве или реконструкции объекта на своем земельном участке. Это позволит им осуществить это без получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.
В Управлении Росреестра также сообщили, что для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ также продлили возможность приобретения земельного участка бесплатно в собственность без проведения торгов.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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