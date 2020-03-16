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Не все кредиты на жилье подорожают

16 Марта 2020, 09:38 | Приморье

Иначе под угрозой срыва окажется национальный проект «Жилье и городская среда». Минфин РФ обещает сберечь ставки ипотеки для льготников.

Резонансное заявление генерального директор ДОМ.РФ Виталия МУТКО, сделанное им в минувший четверг, о том, что банки, выдающие своим клиентам ипотечные кредиты для приобретения жилья, в ближайшее время в связи с падением курса рубля могут поднять ставки по ним на 1-2 процентных пункта, было прокомментировано Минфином РФ.

Стало известно, что заместитель министра финансов Алексей МОИСЕЕВ сказал, что, прежде, чем поднимать ставки на свои ипотечные продукты, банки должны дождаться решения Банка России по ключевой ставке. В настоящее время ключевая ставка составляет 6%. Решение о ее пересмотре может быть принято на заседании совета директоров ЦБ, посвященном денежно-кредитной политике, которое должно состояться 20 марта.

Предполагается, что решение совета директоров может оказаться щадящим, поскольку иначе под угрозой срыва окажется национальный проект «Жилье и городская среда», которым рост объемов жилищного строительства к 2024 году запланировано увеличить до 120 млн кв. метров в год, примерно в 1,5 раза больше, чем в настоящее время. Чтобы эта программа успешно осуществлялось, по данным экспертов, размер ипотечного рынка относительно ВВП должен быть удвоен. Повышение же ставок по ипотеке может ограничить рост этого рынка.

Алексей Моисеев отметил, что какими ни будут после решения по ключевой ставке Банка России новые ставки банков по ипотеке, но ставки по программам льготной ипотеки для семей с детьми и по программе «Дальневосточная ипотека» для клиентов банков останутся прежними.

Виктор КУДИНОВ.  Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

 

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Теги: ипотека  нацпроект  кердиты  жилье 



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