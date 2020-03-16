Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Не все кредиты на жилье подорожают
Иначе под угрозой срыва окажется национальный проект «Жилье и городская среда». Минфин РФ обещает сберечь ставки ипотеки для льготников.
Резонансное заявление генерального директор ДОМ.РФ Виталия МУТКО, сделанное им в минувший четверг, о том, что банки, выдающие своим клиентам ипотечные кредиты для приобретения жилья, в ближайшее время в связи с падением курса рубля могут поднять ставки по ним на 1-2 процентных пункта, было прокомментировано Минфином РФ.
Стало известно, что заместитель министра финансов Алексей МОИСЕЕВ сказал, что, прежде, чем поднимать ставки на свои ипотечные продукты, банки должны дождаться решения Банка России по ключевой ставке. В настоящее время ключевая ставка составляет 6%. Решение о ее пересмотре может быть принято на заседании совета директоров ЦБ, посвященном денежно-кредитной политике, которое должно состояться 20 марта.
Предполагается, что решение совета директоров может оказаться щадящим, поскольку иначе под угрозой срыва окажется национальный проект «Жилье и городская среда», которым рост объемов жилищного строительства к 2024 году запланировано увеличить до 120 млн кв. метров в год, примерно в 1,5 раза больше, чем в настоящее время. Чтобы эта программа успешно осуществлялось, по данным экспертов, размер ипотечного рынка относительно ВВП должен быть удвоен. Повышение же ставок по ипотеке может ограничить рост этого рынка.
Алексей Моисеев отметил, что какими ни будут после решения по ключевой ставке Банка России новые ставки банков по ипотеке, но ставки по программам льготной ипотеки для семей с детьми и по программе «Дальневосточная ипотека» для клиентов банков останутся прежними.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток
Новости партнеров
Новости тематики
- Дачам продлили амнистию
- Не все кредиты на жилье подорожают
- Программу "Арендное жилье" узаконили в Приморском крае
- Как скоро риэлторы пойдут по миру
- Приморским "Хаяттам" дали новое имя
- Названы решения по сдерживанию роста цен на жилье во Владивостоке
- Во Владивостоке аренда комнат колеблется от 21500 руб. до 4000 рублей
- Во Владивостоке резко подорожала земля под ИЖС
- Во Владивостоке на торги выставлены помещения для бизнеса
- Владивосток, как ты нам дорог?
Новости раздела
- Дачам продлили амнистию
- Не все кредиты на жилье подорожают
- Во Владивостоке подрядчики приступили к ремонту подпорных стен
- Налоговая ставка на недвижимое имущество в Приморье может быть пересмотрена
- Во Владивостоке начал работу стационарный пункт весового контроля
- Экспортеры "чистоты" из Приморья покорили рынок Республики Беларусь
- Приговор экс-ректору ДВФУ устоял
- Во Владивостоке в парке Минного городка отремонтируют ливневую канализацию
- В Приморье обучать специалистов по судоремонту будут на заводе в Находке
- В Приморье накажут нерадивых дорожников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Японец "рассекретил оружие России" против коронавируса
- Силовики не пускают японцев в приморский лес
- Аэропорт Владивостока начал терять пассажиров
- Гордума Хабаровска захотела отделиться от мэрии
- Чемпионат Metal Cup впервые откроет свою площадку на Дальнем Востоке
- Реалити-шоу "Дальневосточный аист онлайн. Третий сезон" продолжается в Приамурье
- Новый инвестиционный проект по деревообработке откроют в Приморье
- В Комсомольске-на-Амуре расторгли договор с подрядчиком, строившим Комсомольское шоссе
- "Никому не хочется расставаться с властью…"
- Рубль рухнул на четыре года назад