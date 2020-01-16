Проблемная незавершенка испортила статистику по Дальнему Востоку

Счетная палата РФ выявила, скажем так, безразличие региональной власти на Дальнем Востоке к долгостроям и заброшенным объектам. К концу декабря 2019 года Счетная палата РФ подвела итоги анализа объектов незавершенного строительства (ОНС), строящихся за счет бюджетных средств по отдельным министерствам и ведомствам и по регионам, и подытожила, как и они, и власти регионов борются с этой проблемой. Было отмечено, что по всей России насчитывается порядка 71,3 тысяч ОНС с объемом вложений свыше 5 триллионов рублей.

На основании открытой части данных проверки Счетная палата представила отчетность по 62 557 объектам с объемом вложений на сумму 4 046 305,8 миллионов рублей. Из них на Дальний Восток приходится 5 616 объектов и 169 446,2 миллионов рублей, а на Приморье - 1 036 объектов и 26 538,5 миллионов рублей.

Особое внимание Счетной палаты привлекли проблемные объекты, где бюджетные средства расходовались неэффективно - строительство которых приостановлено, законсервировано или ведется свыше 5 лет. Количественно они составляют 11,7% от всех ОНС, а по доле общего объема финансовых вложений - 32,8%. Объекты, строительство которых ведется в плановом порядке, не анализировались, хотя аудитом отмечалось, что именно они постепенно пополняют ряды и объемы покинутых строителями объектов.

В Приморском крае доля объектов с бюджетным финансированием, строительство которых ведется в плановом порядке, согласно проверке, составляет 968 единиц или 93,4% от общего количества ОНС. Количество объектов, строительство которых приостановлено и законсервировано - 60 или 5,8%. И объектов строящихся свыше 5 лет - 8 единиц.

Хуже картина выглядит по объемам вложений. На планово ведущиеся объекты в крае приходится 19 747,7 миллионов рублей или 74,4%. На приостановленные и законсервированные объекты - 4 590,8 миллионов рублей или 17,3%. И на объекты, строительство которых ведется свыше 5 лет - более 2,2 миллиарда рублей или 8,3%.

Притом, что относительно прошлого года количество проблемных объектов в Приморье выросло на 1,7%, их доля по объемам вложений сократилась на 0,4%.

Счетную палату беспокоит, что в Приморском крае не имеется ответственного органа власти по учету объектов незавершенного строительства, нет соответствующего положения, и не имеется никаких планов снижения ОНС по всем заинтересованным в этом снижении органам власти региона.

По другим регионам ДФО соотношение проблемных объектов и доля вложений в них от общего количества и объема финансирования по данным Счетной палаты составило: по Еврейской АО - 3% и 3,1%, Сахалинской области - 3,1% и 16,1%, Бурятии - 8,7% и 33%, Камчатскому краю - 9,4% и 34,4%, Хабаровскому краю - 9,1% и 42,5%, Магаданской области - 13,8% и 46,8%, Забайкальскому краю - 15,9% и 35,9%, Республике Саха (Якутия) - 22,5% и 32,6%, Амурской области - 9,3% и 78,5%, и по Чукотскому АО - 5,1% и 66,5%.

Снижение доли проблемных объектов в ДФО за год составило: Камчатский край - 1,6%, Магаданская область - 1,4%, Амурская область - 1,9%. Такой же, как и в прошлом году она осталась по Хабаровскому краю. Отмечен рост: по Еврейской АО - 0,3%, Сахалинской области и Бурятии - 0,4%, Забайкальскому краю - 2%, Республике Саха (Якутия) - 1,3% и по Чукотскому АО - 1,3%.

Доля от общего объема вложений в ОНС по регионам ДФО сократилась в Еврейской АО - 0,2%, в Бурятии - 7,7%, в Амурской области - 16,9%, в Чукотском АО - 36,5%. Повысилась доля в Сахалинской области - 3,9%, Камчатском крае - 2,3%, Хабаровском крае - 10,2%, Магаданской области - 12,5%, Забайкалье - 3,1% и в Республике Саха (Якутия) - 8,1%.

Надо отметить, что Еврейская АО отличилась наименьшей по стране долей вложений в проблемные объекты в общем объеме вложений в ОНС - 2,1%, а по наибольшей доле Амурская область (78,5%) пропустила вперед только Ямало-Ненецкий АО - 84,1%.

Аудитор Счетной палаты Светлана ОРЛОВА отметила, что в настоящее время по стране насчитывается около 15 тысяч ОНС социального назначения с общим объемом вложений свыше 500 миллиардов рублей, из которых 835 относится к «брошенным» объектам и 570 - к «долгостроям». В рядах «долгостроев» по стране найден 71 объект с объемом вложений около 7,5 миллиардов рублей, строительство которых продолжается более 20 лет.

По ее словам, проблемные объекты значительно ухудшают комфорт городской среды и создают проблемы для людей, которые не обеспечены в местах проживания полным комплексом социальных услуг. При этом ситуация с ними не улучшается, несмотря на поручения Президента и Правительства РФ по борьбе с незавершенкой. Заметного сокращения объема и количества «долгостроев» и «брошенных объектов» не происходит, а местные власти не уделяют этой проблеме серьезного внимания. Она сказала также, что работа Счетной палаты в этом направлении будет продолжена, и вместе с органами исполнительной власти будет нацелена на сокращение количества проблемных объектов и объемов их финансирования.