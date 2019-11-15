Новый огромный многофункциональный центр во Владивостоке к сроку не успевает

Активность строителей на объекте заметно высока, но большой объем внутренних работ не позволяет ввести объект в намеченный срок

Когда более десяти лет тому назад на градостроительном совете в администрации Владивостока рассматривался вопрос о строительстве крупного торгового центра на пересечении Проспекта Красного знамени и ул. Некрасовской, то отмечалось, что правильнее было бы принять общий проект для неэффективно используемой территории вдоль главной магистрали Владивостока между остановками «Некрасовская» и «Гоголя». Однако эта рекомендация осталась без последствий – большая ее часть пока остается под хозяйствами со стоянками для машин в один уровень и хозяйственно-производственными и административными постройками в 1-2 этажа. Вероятно, собственников эта ситуация пока устраивает.





















Проект многофункционального центра на Гоголя обкатывался не один год, и предлагалось несколько вариантов, которые устраивали бы и заказчика, и город. В конечном итоге, сегодня осуществляется проект, выполненный архитектором Павлом МАМОНОВЫМ.

На площади около полугектара на двух третях участка было запроектировано 10-этажное здание большого строительного объема – около 115,5 тыс. кубометров. Общая площадь – 26 813,5 квадратных метров. Это заметно меньше, чем «Седанка-Сити» или «Калина-Молл», но оно и так выглядит подавляющим для соседних зданий. Проектом предусмотрено и 240 парковочных мест для машин – в основном на нижних уровнях здания. В перспективе оно серьезно усилит значимость этого района города как торгового и делового.

К сносу старых построек и подготовке площадки под строительство этого МФЦ строители приступили в середине августа 2016 года.

Судя по паспорту стройки, завершение работ и сдача должны произойти в конце декабря этого года. Однако можно уверенно сказать, что ввода в срок не будет. В настоящее время строители активно занимаются фасадными работами – остеклением и устройством теплого фасада. Завершаются бетонные работы. Внутри здания начаты специальные работы, но отделочные пока невозможны – на здание пока невозможно подать тепло, чтобы заниматься отделкой в зимнее время. Вероятно, в течение ноября внешний контур здания может быть закрыт. И, вероятно, после этого еще около года потребуется на отделку здания, его оборудование и пусконаладку.

К сожалению, узнать конечные сроки этого строительства не удалось – телефоны заказчика и проектировщика, указанные на паспорте объекта, не отвечали, а в ООО «Яв-Строй» сказали, что заказчик еще год назад расторг с этой известной компанией договор генподряда и продолжает возводить МФЦ уже с другими строителями.

Виктор КУДИНОВ, фото автора. Газета «Золотой Рог», Владивосток.