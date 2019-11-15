Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Новый МФЦ к сроку не успевает
Активность строителей на объекте заметно высока, но большой объем внутренних работ не позволяет ввести объект в намеченный срок
Когда более десяти лет тому назад на градостроительном совете в администрации Владивостока рассматривался вопрос о строительстве крупного торгового центра на пересечении Проспекта Красного знамени и ул. Некрасовской, то отмечалось, что правильнее было бы принять общий проект для неэффективно используемой территории вдоль главной магистрали Владивостока между остановками «Некрасовская» и «Гоголя». Однако эта рекомендация осталась без последствий – большая ее часть пока остается под хозяйствами со стоянками для машин в один уровень и хозяйственно-производственными и административными постройками в 1-2 этажа. Вероятно, собственников эта ситуация пока устраивает.
Проект многофункционального центра на Гоголя обкатывался не один год, и предлагалось несколько вариантов, которые устраивали бы и заказчика, и город. В конечном итоге, сегодня осуществляется проект, выполненный архитектором Павлом МАМОНОВЫМ.
На площади около полугектара на двух третях участка было запроектировано 10-этажное здание большого строительного объема – около 115,5 тыс. кубометров. Общая площадь – 26 813,5 квадратных метров. Это заметно меньше, чем «Седанка-Сити» или «Калина-Молл», но оно и так выглядит подавляющим для соседних зданий. Проектом предусмотрено и 240 парковочных мест для машин – в основном на нижних уровнях здания. В перспективе оно серьезно усилит значимость этого района города как торгового и делового.
К сносу старых построек и подготовке площадки под строительство этого МФЦ строители приступили в середине августа 2016 года.
Судя по паспорту стройки, завершение работ и сдача должны произойти в конце декабря этого года. Однако можно уверенно сказать, что ввода в срок не будет. В настоящее время строители активно занимаются фасадными работами – остеклением и устройством теплого фасада. Завершаются бетонные работы. Внутри здания начаты специальные работы, но отделочные пока невозможны – на здание пока невозможно подать тепло, чтобы заниматься отделкой в зимнее время. Вероятно, в течение ноября внешний контур здания может быть закрыт. И, вероятно, после этого еще около года потребуется на отделку здания, его оборудование и пусконаладку.
К сожалению, узнать конечные сроки этого строительства не удалось – телефоны заказчика и проектировщика, указанные на паспорте объекта, не отвечали, а в ООО «Яв-Строй» сказали, что заказчик еще год назад расторг с этой известной компанией договор генподряда и продолжает возводить МФЦ уже с другими строителями.
Виктор КУДИНОВ, фото автора. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Новый МФЦ к сроку не успевает
- Компания Ротенберга получила крупный подряд
- Новые инвесторы проявляют интерес к игорной зоне "Приморье"
- Три долгостроя в Приморье будут сданы в ноябре
- Новые инвесторы проявляют интерес к игорной зоне "Приморье"
- Десятки гектаров в одном из лучших районов Владивостока выставляют на аукцион дешевле рыночной цены
- Первый долгострой готов к сдаче в Приморье
- Наследство "Дальспецстроя" во Владивостоке нанесли на кадастровую карту
- "Владивосток постепенно теряет интересные объекты"
- ЖСК "Остров" во Владивостоке надеется только на Путина
Новости раздела
- Новый МФЦ к сроку не успевает
- Компания Ротенберга получила крупный подряд
- Черный нал-кормилец
- В Приморье открыт уже седьмой центр "Мой бизнес"
- 83% компаний подняли зарплаты сотрудникам
- "Ростелеком" отменяет плату за все звонки на российские номера с таксофонов универсальной услуги связи
- Рыба по доступным ценам – в супермаркетах Приморья
- Новые инвесторы проявляют интерес к игорной зоне "Приморье"
- Три долгостроя в Приморье будут сданы в ноябре
- Перевалка угля спасает экономику Приморья от краха
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Десятки гектаров в одном из лучших районов Владивостока выставляют на аукцион дешевле рыночной цены
- В Приморье начали делать легкооткрываемую крышку
- Сахалинскую область ждет жилищный строительный бум
- Крым наш: "Крымчане ничего не знают про влажность"
- Еще одна туристическая база строится в Приморье рядом с живописным морским побережьем
- Сроки получения разрешений на строительство значительно сократили в Хабаровском крае
- Приморье вошло в ТОП-15 регионов с привлекательными турмаршрутами
- Торговые сети Владивостока снижают цены
- Джулиан Ассанж сорвал маску с генконсула США во Владивостоке
- "Некоторые крутят пальцем у виска"