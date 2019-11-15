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Компания Ротенберга получила крупный подряд

15 Ноября 2019, 16:40 | Приморье

АО «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» («ТЭК Мосэнерго», Москва, подконтрольно Игорю РОТЕНБЕРГУ) признано победителем конкурса на разработку рабочей документации, строительство, поставку и пуско-наладку оборудования заходов воздушной линии 220 кВ Владивосток - Зеленый угол на подстанцию (ПС) 220 кВ «Суходол».

В торгах с начальной (максимальной) ценой контракта 1 млрд 495,55 млн рублей (с НДС), организованных ПАО «ФСК ЕЭС», участвовали «ТЭК Мосэнерго», предложившее выполнить работы за 1 млрд 494,092 млн рублей и ООО «Стройком» (Санкт-Петербург), заявившее цену контракта в размере 1 млрд 494,83 млн рублей.

«ТЭК Мосэнерго» - одна из крупнейших в России инжиниринговых компаний. Основным направлением деятельности является проектирование и строительство объектов тепловой, гидро- и атомной генерации, объектов электросетевого хозяйства. 100% капитала «ТЭК Мосэнерго» принадлежит кипрской Milasi Enterprises Ltd.

Подрядчику предстоит выполнить работы по организации подключения проектируемой подстанции «Суходол» к Объединенной энергетической системе (ОЭС) Востока. Проектируемые трассы одноцепных ВЛ 220 кВ Владивосток - ПС «Суходол» и ПС «Суходол» - Зеленый угол проходят по территории Артёмовского городского округа и Шкотовского района.

Линии протяженностью 44 км предназначены для технического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Морской порт Суходол».

Железнодорожная ветка к морскому угольному порту Суходол должна быть построена к 2020 году.

Владельцами ООО «Морской порт Суходол» в настоящее время являются основные акционеры холдинга СДС - его президент Михаил ФЕДЯЕВ и экс-депутат Госдумы Владимир ГРИДИН (владеют по 25,1%), АО «Центр развития портовой инфраструктуры» (Москва, доля - 24,79%), АО «РЖД-Инфраструктурные проекты» (Москва, доля - 25,1%).

Мощность перевалки первой и второй очередей порта Суходол составит 12 млн тонн угля, на которую планируется выйти к 2021 году. В 2022 году предполагается построить третью очередь с увеличением мощности на 8 млн тонн - до 20 млн тонн. Стоимость строительства порта, согласно презентации проекта, представленной в сентябре 2018 года, составляет 35,4 млрд рублей.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: суходол  Мосэнерго 



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