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В Приморье открыт уже седьмой центр "Мой бизнес"

15 Ноября 2019, 15:41 | Приморье

Представительство краевого центра «Мой бизнес» открылся в Артеме. Офис находится по адресу: Красноармейская, 2. Теперь местные предприниматели в режиме «одного окна» могут узнать обо всех государственных мерах поддержки малого и среднего бизнеса и сразу же оформить заявку на их получение.

Это уже седьмой центр «Мой бизнес», который открыт в Приморье. В настоящее время главный офис работает во Владивостоке по адресу: улица Тигровая, 7. Представительства открыты в муниципалитетах: Уссурийск (Тимирязева, 29), Арсеньев (Ломоносова, 24), Находка (Школьная, 4), Дальнегорск (Сухановская, 1), Лесозаводск (Пушкинская, 36) и Артем (Красноармейкая,2).

Центр «Мой бизнес» на одной площадке объединяет все институты развития предпринимательства Приморского края. Здесь можно бесплатно получить развернутые консультации квалифицированных юристов, бухгалтеров, экономистов, узкоспециализированных экспертов, которых индивидуальный предприниматель или небольшая компания не всегда может содержать в штате. На базе центра проводятся бесплатные семинары и мастер-классы на различные темы – от нюансов бухгалтерского учета до тайм-менеджмента, которые ничем не уступают дорогостоящим бизнес-тренингам.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: бизнес  Мой бизнес  центр 



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