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Восемь дорог в Приморье включены в план ремонта по нацпроекту "БКАД" в 2021 году
Основные работы на объектах «БКАД» этого года уже завершены – идет приемка дорог, устранение замечаний
В Приморье сформирован перечень региональных и межмуниципальных дорог, вошедших в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Их ремонт начнется в следующем году. Об этом заявили участники пресс-конференции, состоявшейся в Правительстве края в четверг, 15 октября.
Как рассказал руководитель краевого учреждения «Примуправтодор» Константин Дунаевский, определены восемь дорог регионального и межмуниципального значения протяженностью почти 60 километров:
– Шкотово–Партизанск (0-12,7 километры);
– Штыково–Ивановка–Реттиховка (0-13,5 километры, шесть участков);
– Владивосток–Находка–Суражевка–Кролевец (0-3,5 километры);
– Раздольное–Хасан (86-114 километры, два участка);
– Краскино–Госграница (3,9-13 километры, шесть участков);
– Лазо–Заповедный (0-2 километра);
– Екатериновка–Новая Сила (4-14 километры);
– Осиновка–Рудная Пристань (106-110 километры);
– Уссурийск–Раковка–Осиновка (9,4-13 километры).
«Сейчас готовится проектно-сметная документация по этим объектам. Планируем уже в этом году провести торги по отбору подрядчиков», – уточнил руководитель ведомства.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктор Свяченовский подчеркнул, что дорожные объекты внутри Владивостокской агломерации будут определены с учетом мнения жителей.
Он также отметил что основные работы на объектах «БКАД» этого года уже завершены – идет приемка дорог, устранение замечаний.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
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