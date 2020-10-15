Восемь дорог в Приморье включены в план ремонта по нацпроекту "БКАД" в 2021 году

Основные работы на объектах «БКАД» этого года уже завершены – идет приемка дорог, устранение замечаний

В Приморье сформирован перечень региональных и межмуниципальных дорог, вошедших в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Их ремонт начнется в следующем году. Об этом заявили участники пресс-конференции, состоявшейся в Правительстве края в четверг, 15 октября.



Как рассказал руководитель краевого учреждения «Примуправтодор» Константин Дунаевский, определены восемь дорог регионального и межмуниципального значения протяженностью почти 60 километров:



– Шкотово–Партизанск (0-12,7 километры);



– Штыково–Ивановка–Реттиховка (0-13,5 километры, шесть участков);



– Владивосток–Находка–Суражевка–Кролевец (0-3,5 километры);



– Раздольное–Хасан (86-114 километры, два участка);



– Краскино–Госграница (3,9-13 километры, шесть участков);



– Лазо–Заповедный (0-2 километра);



– Екатериновка–Новая Сила (4-14 километры);



– Осиновка–Рудная Пристань (106-110 километры);



– Уссурийск–Раковка–Осиновка (9,4-13 километры).



«Сейчас готовится проектно-сметная документация по этим объектам. Планируем уже в этом году провести торги по отбору подрядчиков», – уточнил руководитель ведомства.



Министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктор Свяченовский подчеркнул, что дорожные объекты внутри Владивостокской агломерации будут определены с учетом мнения жителей.



Он также отметил что основные работы на объектах «БКАД» этого года уже завершены – идет приемка дорог, устранение замечаний.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.