Шесть мостов начнут строить в Приморье на действующей трассе до Находки

В этом году начнется реконструкция шести мостовых переходов в районе Фокино на автомобильной дороге Артем–Находка–Порт Восточный. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Виктор Свяченовский на пресс-конференции в четверг, 15 октября.



По словам министра, сейчас проходят конкурсные процедуры по отбору подрядчиков на строительство мостов на 86-м, 95-м, 96-м, 99-м километрах трассы, которые завершатся до конца октября.



«По двум мостам на 89-м и 91-м километрах уже определена подрядная организация, которая приступает к работам на объектах», – уточнил Виктор Свяченовский.



Как рассказал генеральный директор АО «СПЕЦСУ» Евгений Семенов, его компания уже занимается выносом инженерных сетей на мосту в районе 89-го километра в Фокино и в ближайшие дни приступит к демонтажу старого аварийного моста.



«Еще строим мост через реку Тихая в Анучинском округе и ускоренными темпами сооружаем мост через реку Сахарная в Большом Камне», – добавил подрядчик.



В ходе пресс-конференции отмечено также, что ведутся торги по определению подрядчика на реконструкцию мостов на трассе Находка–Лазо–Ольга–Кавалерово через реки Партизанская, Зеркальная, Водопадная, Арзамазовка.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.