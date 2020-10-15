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Во Владивостоке десять дней будут проверять качество питания в школах

15 Октября 2020, 11:27 | Приморье

Во время проверки одной из школ было замечено, что дети не съели 70 процентов приготовленного для них завтрака

Глава Владивостока Олег Гуменюк провел селекторное совещание с директорами муниципальных школ города. На нем он сообщил, что в ближайшие 10 дней в краевой столице проверят качество питания в каждом учебном заведении. Такую проверку проведут заместители главы администрации и депутаты городской думы.

Глава города подчеркнул, что главная задача проверяющих – увидеть, какие завтраки школы предлагают детям и довольны ли учащиеся качеством питания.

«По тем сообщениям, что мне шлют родители школьников, и тому, что лично я увидел в последние дни в школьных столовых, можно сделать вывод, что зачастую детей кормят тем, что сами взрослые есть бы не стали, - сказал он. – Ваша первоочередная задача -  сделать так, чтобы ребенок захотел позавтракать в школе. Чтобы было вкусно, сытно, разнообразно. Это же касается полдников и обедов».

Олег Гуменюк напомнил, что на питание детей деньги выделяет государство.

«И мы со своей стороны не можем позволить, чтобы государственные деньги уходили в бак с отходами».

Глава города рассказал, что во время проверки одной из школ было замечено, что дети не съели 70 % приготовленного для них завтрака.

«Этого быть не должно ни в коем случае, - обратился он к директорам. - Требую неукоснительно контролировать работу столовых».

Также Олег Гуменюк обратил внимание на работу поставщиков питания. С одним из них договор может быть расторгнут.

После учебных заведений проверки пройдут во всех детских садах Владивостока.

Анастасия Котлярова (фото)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: школа  питание  столовая  гуменюк 



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