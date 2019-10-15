В ногу со временем

Развитие цифровой экономики создаст новые рабочие места и сделает жизнь приморцев более комфортной

В ближайшие годы Приморский край станет лидером среди регионов Дальнего Востока в развитии IT-технологий и подготовке кадров для цифровой экономики. Во многом достижению этих целей послужит Дальневосточный IT-форум, который состоялся во Владивостоке на площадке ДВФУ в начале октября. Кроме того, здесь же прошла конференция «Русский MeetUp-2019», благодаря чему остров Русский стал местом встречи представителей крупнейших российских и зарубежных компаний, представителей власти и высокотехнологичного бизнеса, разработчиков и авторов прорывных IT-проектов. Договоренности, достигнутые на этих мероприятиях, обозначили основные направления цифровизации экономики Приморья на ближайшие годы.





- Нам удалось поднять Дальневосточный IT-форум на новую высоту. Все участники отмечают, что программа получилась действительно интересной и полезной. Участие в форуме приняли около 3 тысяч человек, проведено 82 секции. В числе 115 спикеров форума были руководители крупнейших российских и зарубежных компаний IT-индустрии. Обсуждались самые важные вопросы цифровой экономики – кибербезопасность, применение сквозных технологий в ключевых отраслях, построение «умных городов», работа с большими данными, - рассказал об итогах форума врио вице-губернатора - директор департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края Сергей МАКСИМЧУК. Он отметил высокий уровень проведения мероприятия, а также поблагодарил организаторов и основных партнеров мероприятия за проделанную работу.

Как уже говорилось выше, одновременно с форумом прошла конференция «Русский MeetUp-2019». Однако какого-либо разделения между мероприятиями не было. Скорее, была синергия: спикеры одного форума были слушателями на другом, и наоборот.





- Для университета мероприятие носит стратегической характер. Это крупнейшая IT-конференция на Дальнем Востоке по количеству участников и спикеров, и ее уровень каждый год растет. Уверен, что следующая конференция будет еще более масштабной, - отметил заместитель проректора ДВФУ по развитию Илья ЯСЬКОВ. – Компании цифровой экономики поверили в Приморский край как регион с достаточным уровнем подготовки кадров и заинтересованностью со стороны органов власти, университетов, разработчиков.





- В этом году «Ростелеком» выступил генеральным партнером Дальневосточного цифрового форума. Эксперты нашей компании смогли принять участие в панельных дискуссиях по таким глобальным вопросам, как цифровое развитие регионов, инновации для городской среды и транспортной отрасли. Немало времени было уделено вопросам кибербезопасности, работе с большими данными. Это темы, которые на сегодняшний день максимально актуальны, - отметил заместитель директора макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Максим СИТНИКОВ. – Мы считаем, что подобные форумы дают возможность продуктивно пообщаться представителям власти и бизнеса, обменяться опытом и лучшими практиками, обсудить проблемные моменты и найти пути их решения. Было очень много свежих мнений, мы сами для себя почерпнули многое для того, чтобы делать жизнь людей на Дальнем Востоке максимально комфортной и удобной.

В ходе Дальневосточного IT-форума администрацией Приморья было подписано два важных соглашения. Согласно первому, власти региона совместно с компанией «Яндекс» будут развивать образовательные проекты «Яндекс.Лицей» и «Яндекс.Учебник», а также социальное такси. Еще одно направление совместной работы – размещение информации о приморских объектах, имеющих привлекательность для туристов, на площадках компании Яндекс. Второе соглашение заключено с научно-исследовательским институтом им. академика Семенихина (Москва). Оно касается развития геоинформационных систем, создания ситуационного центра губернатора Приморского края и внедрения цифровизации в управление регионом, а также создания центра обработки данных (ЦОД) на территории Приморья.

IT-специалисты: упор на практику

Как известно, развитие любой отрасли экономики невозможно без людей, и цифровая отрасль – не исключение. Именно поэтому подготовке специалистов по данному направлению был посвящен отдельный блок под названием «Кадры для цифровой экономики».

- Подготовка кадров для цифровой экономики – приоритет для всех нас. Без людей осуществить трансформацию невозможно. И вузы являются нашими основными партнерами в решении этой задачи, - уверен врио вице-губернатора Приморья Сергей Максимчук.

Развитие образовательных программ власти региона обсуждали на встрече с заместителем генерального директора компании SAP CIS (мирового лидера на рынке корпоративных приложений) Алексеем ПЕТУНИНЫМ. Ранее, в рамках пятого Восточного экономического форума, был подписан меморандум о взаимопонимании между SAP и ДВФУ. Документ предполагает развитие сотрудничества в области подготовки специалистов в сфере цифровых технологий и управления бизнесом.

- Университет начнет перестраивать свои образовательные программы в IT и смежных областях под запросы реальных партнеров. Это позволит нам выпускать кадры для цифровой экономики, которые будут производить новые продукты с добавленной стоимостью, а не встраиваться в чужие технологические цепочки, - рассказал проректор ДВФУ Илья Яськов. Одним из примеров подобной работы станет стратегическое партнерство ДВФУ с компанией Epic Games по развертыванию игрового кластера на острове Русский, где будут заниматься разработкой компьютерных игр. В ближайшее время университет и компания откроют 20-30 студий.

Молодые специалисты будут разрабатывать и внедрять новые цифровые сервисы в правительстве Приморского края, которое приступит к работе с 1 января 2020 года. В «цифровую лабораторию» пригласят на работу молодых разработчиков, дизайнеров, IT-архитекторов. Итогом ее работы должны стать новые цифровые сервисы, которые упростят взаимодействие граждан с органами власти и доступ к государственным услугам, что является одной из задач государственной программы Приморского края «Информационное общество» на 2013-2021 годы.

Приморские города поумнеют

Внедрению цифровых технологий в повседневную жизнь приморцев была посвящена серия панельных дискуссий с участием представителей власти «Цифровое пространство городов будущего». Так, 3 октября состоялось совещание на тему «Умный город» с участием представителей муниципальных образований Приморья и экспертов российских и международных компаний, которые поделились своим опытом осуществления подобных проектов.

Отметим, что соглашение о сотрудничестве по вопросу реализации в Приморье проекта «Умный город» было подписано с Дальневосточным фондом высоких технологий на «полях» ВЭФ-2019 в начале сентября. Приступить к практической реализации проекта планируется в следующем году в четырех муниципальных образованиях края: Владивостоке, Уссурийске, Находке и Артеме. Комплексная программа «Умный город» – это различные сервисы, датчики и данные, интегрированные в единую систему управления городским пространством. Она включает в себя энергоэффективные технологии, цифровую инфраструктуру города, системы безопасности, онлайн-мониторинг систем ЖКХ и телекоммуникационную инфраструктуру, а также другие сервисы.

- Цифровизация – это возможность для качественного улучшения и эффективного развития многих отраслей. Поэтому в рамках регионального проекта «Умный город» планируется очень много мероприятий по цифровизации городского хозяйства, - подчеркнул Сергей Максимчук.

Русский станет цифровым «сердцем» ДФО

Помимо пленарных дискуссий, секций и матер-классов, в рамках IT-форума 5 октября во Владивостоке состоялось совещание под руководством заместителя министра цифрового развития и массовых коммуникаций РФ Алексея СОКОЛОВА. На нем обсуждалось поручение президента России Владимира ПУТИНА о создании на острове Русском центра цифрового развития. Потенциальные резиденты Центра и представители власти договорились о синхронизации «дорожных карт» с администрацией Приморья, чтобы она при необходимости оказала содействие в изменении нормативно-правового регулирования. Ведь результаты работы резидентов будут использоваться для развития экономики Приморского края и всего Дальнего Востока.

- Ряд компаний концентрирует свои офисы на острове Русский для разработки собственных продуктов, решения задач цифровизации экономики Приморья и Дальнего Востока. Встречи на форуме и «Русском MeetUp-2019» стали для них возможностью синхронизировать свои планы, договориться друг с другом о совместных действиях, - рассказал заместитель проректора ДВФУ по развитию Илья Яськов.

Досье "Золотого Рога": В октябре 2018 года президент Владимир Путин дал ряд поручений, связанных с созданием крупного научно-технологического центра на острове Русский. В частности, Путин поручил правительству проработать вопрос о придании острову специального правового статуса с целью формирования комфортной среды для создания и реализации инновационных проектов, тестирования и пилотного внедрения передовых разработок, в том числе - в сферах робототехники, медицины и биотехнологии, беспилотного и морского транспорта, экологии и других. Также правительству поручено проработать вопросы о создании на острове Русский технопарка и о создании там же, в рамках реализации национальных проектов и программ, центра «цифрового развития» по направлениям разработки программного обеспечения в области обработки больших данных, информационной безопасности. Летом 2019 года сообщалось, что готовность работать в Центре цифрового развития на Русском выразили МТС, «Яндекс», «Ростелеком» и другие крупные компании в области информационных технологий.

На фото: Дальневосточный IT-форум поможет вывести Приморский край в региональные лидеры в развитии IT-технологий и подготовке кадров для цифровой экономики.

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