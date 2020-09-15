ЖК "Фрегат-2": уверенный курс в будущее

При покупке квартиры от 50 кв.м клиент будет защищен на случай болезни или потери работы

Неопределенность в экономической ситуации, вызванная эпидемией коронавируса, не стала преградой для тех, кто хочет улучшить жилищные условия. Например, в жилом комплексе «Фрегат-2» в районе улицы Нейбута во Владивостоке спрос на квартиры всегда стабильно высок. А для того, чтобы принимать решение о покупке жилья было еще легче, застройщик – ООО СЗ «Жилкапинвест» - бесплатно оформляет страховой полис на случай временной нетрудоспособности и (или) потери работы.

По статистике, значительная часть сделок на первичном рынке недвижимости сегодня осуществляется с использованием ипотеки. Практически все банки при оформлении кредита предлагают заемщику оформить добровольное страхование жизни и здоровья, поскольку при отсутствии страхового полиса ставка по кредиту будет более высокой. С другой стороны, зачастую сумма, которую человек платит за такой полис, сопоставима с месячным взносом по кредиту.

Однако, новое предложение от застройщика ЖК «Фрегат-2» позволяет оптимизировать расходы, связанные с приобретением нового жилья. Покупая квартиру площадью от 50 кв.м, клиент получает в подарок страховой полис на случай временной нетрудоспособности и/или потери работы. То есть человек может быть уверен в завтрашнем дне: при увольнении, сокращении, закрытии компании, временной утрате трудоспособности в результате несчастного случая или болезни, покупатель квартиры в ЖК «Фрегат-2» гарантировано получит материальную поддержку на время поиска новой работы. Добавим, что страховой полис в подарок получат и покупатели квартир площадью от 50 кв.м в других проектах компании во Владивостоке – это жилые комплексы «Видный» (ООО СЗ «Регион») и «Дом на Бульваре» (ООО СЗ «Дом на Бульваре»).

Страховая сумма составляет до 300 тысяч рублей, которую человек будет частями получать ежемесячно в случае вынужденной потери работы. Срок таких выплат может составить до полугода, что даст заемщику возможность встать на биржу труда и получить выходное пособие от работодателя, и подыскать себе новое рабочее место.

Кроме того, страховка предусматривает выплаты на случай временной нетрудоспособности в результате несчастного случая и/или болезни. Крайне важно, что в перечень болезней, для которых предусмотрено страховое покрытие, входит и COVID-19 – и это логично, ведь заболеваемость новой коронавирусной инфекцией по-прежнему остается высокой, а сроки начала массовой вакцинации от нее пока неизвестны.

Оформив полис, покупатель квартиры в ЖК «Фрегат-2», «Видный» или «Дом на Бульваре» также получит право неограниченное количество раз воспользоваться доступом к телемедицине через специальное мобильное приложение «Доктор рядом. Телемед». По заявке сервисная компания в круглосуточном режиме 7 дней в неделю предоставляет медицинские консультации дежурного врача. Что особенно важно, учитывая очереди в поликлиниках в осенне-зимний период и высокие расценки в коммерческих клиниках.

Застрахованным лицам предоставляются медицинские консультации по всем вопросам, за исключением вопросов, по которым врач не может сформировать свое профессиональное мнение ввиду невозможности произвести осмотр и иные исследования, а также вопросов, для ответа на которые необходимо получение дополнительной информации – результатов осмотров другими специалистами,

результатов лабораторного и инструментального обследования. При этом еще до получения консультации у клиента есть возможность с помощью сервиса «Личный кабинет» направить врачу копии документов о ранее установленных диагнозах, перенесенных заболеваниях, известных аллергических реакциях, противопоказаниях к проведению вмешательств, приему препаратов.

Об условиях оформления полиса и осуществления страховых выплат можно подробно узнать в отделе продаж компании «Жилкапинвест» по телефону 8 (423) 202-54-09.

Досье "Золотого Рога": ООО СЗ «Жилкапинвест» работает на строительном рынке Приморья с 2004 года. С 2016 года компания ведет строительство одного из самых крупных жилых комплексов Владивостока – «Фрегат-2». Он располагается в районе улиц Нейбута и Ватутина. Проектом ЖК «Фрегат-2» предусмотрена не только застройка территории, но комплексное благоустройство жилого комплекса. Строительство всех домов аккредитовано в крупнейших банках России, что позволяет купить жилье с использованием ипотеки. Кроме того, застройщик предлагает клиентам гибкую систему скидок и регулярно проводит акции, позволяющие сэкономить при покупке квартиры.





Реклама