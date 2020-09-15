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"РН-СИГМА": оперативно и точно
«Роснефть» модернизирует уникальный геомеханический комплекс
ООО «РН-БашНИПИнефть» (входит в Корпоративный научно-проектный комплекс Компании) совершенствует корпоративный программный комплекс «РН-СИГМА», предназначенный для геомеханического моделирования при бурении.
Специалисты института разрабатывают новую версию комплекса РН-СИГМА 2.0, расширенные возможности которого позволят получать фактические данные с буровой с использованием промышленного стандарта передачи данных для уточнения прогнозной геомеханической модели и оперативного принятия решений непосредственно в процессе бурения. На данный момент уже реализован модуль геомеханического сопровождения бурения скважин в режиме реального времени.
Цифровизация во всех областях деятельности Компании - один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2022». Акцент на внедрение цифровых технологий повысит прозрачность, управляемость и скорость принятия решений по всей производственной цепочке Компании, а также укрепит основу развивающейся цифровой экономики в России.
«РН-СИГМА» (https://rn.digital/rnsigma/) выполняет полный цикл работ по сбору, анализу и предварительной обработке данных, построению 1D геомеханических моделей. На основании моделирования определяется безопасный диапазон плотности бурового раствора, выполняется прогноз осложнений при бурении, оптимизация траектории и конструкции скважины, формируются входные данные для последующего моделирования гидроразрыва пласта.
На сегодня корпоративный симулятор «РН-СИГМА» активно используется в производственной деятельности специалистами в области геомеханики крупнейших институтов Компании: ООО «РН-БашНИПИнефть», ООО «ТННЦ», ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», ЗАО «ИННЦ», ООО «СамараНИПИнефть», АО «ИГиРГИ», ООО «РН-СахалинНИПИнефть» и др. За последние два года с применением «РН-СИГМА» выполнены расчеты для более 200 сложных по конструкции скважин.
На фото: Расширенные возможности комплекса позволят получать фактические данные с буровой с использованием промышленного стандарта передачи данных для уточнения прогнозной геомеханической модели и оперативного принятия решений непосредственно в процессе бурения.
Фото НК «Роснефть».
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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