Пустая порода мешает по полной

Горные выработки Приморья требуют основательной рекультивации и повторного использования

Деятельность горнодобывающих и угольных компаний, по признанию экспертов, ставит Приморский край в один ряд с такими проблемными по экологии регионами страны, как Урал и Кузбасс. По оценкам активистов ОНФ, Дальнегорск и Кавалеровский район вообще надо признавать зоной экологического бедствия и спасать проживающих там людей, переселяя их в места, более подходящие для человеческой жизни.

А региональная государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы преследует иной благородный результат - нивелировать вредные последствия от деятельности добывающих полезные ископаемые компаний. И в этой большой работе сегодня задействована наука.

Где концентрируется вред

Ирина ТАРАСЕНКО, заместитель директора по научной работе Дальневосточного геологического института ДВО РАН, доктор геолого-минералогических наук считает, что в результате многолетней разработки месторождений полезных ископаемых в Приморье существует проблема влияния отходов добычи и обогащения минерального сырья на окружающую среду.

- На мой взгляд, конечно, не все отходы горнодобывающего и перерабатывающего производства одинаково влияют на экологию, - считает Ирина Андреевна. – Это связано, главным образом, с их составом. Так, если породные отвалы не содержат рудных минералов и представлены так называемой «пустой породой», то и экологическое влияние на компоненты окружающей среды от них не критичное. Например, отвалы отработанного угольного разреза Реттиховского месторождения, представленные породами вскрыши, не содержат значительных количеств сульфидных минералов, вредных и токсичных элементов, но формирование этих отвалов привело к изъятию земельных ресурсов, к нарушению растительного покрова на значительных площадях, изменению ландшафта местности и созданию отвального ландшафтного комплекса с интенсивным развитием эрозийных процессов. Поэтому там был необходим только технический этап рекультивации в виде выполаживания откосов - уменьшения крутизны их склонов. Не понадобился даже биологический этап, так как наблюдения показали, что эти отвалы и сами хорошо зарастают, потому что рядом имеется так называемый банк семян.

- Рекультивация делается по остаточному принципу?

- Да. Хотя в проектах она всегда предусматривается. Но если для большинства отвалов угледобычи достаточно выполаживания откосов, то отвалы рудных месторождений и отходы обогатительных фабрик, складируемые в хвостохранилищах, – это, конечно, серьезная проблема, как для Приморья, так и для других регионов, и лишь техническим этапом рекультивации здесь не обойтись.

При отработке и переработке рудных месторождений образуются отходы, в которых доля сульфидных минералов часто достигает 35%. На земной поверхности под воздействием солнца, воздуха и воды, они окисляются и переходят в подвижные формы – сульфаты и незакомплексованные ионы различных элементов и тяжелых металлов. Такие отходы – отвалы и хвостохранилища – являются долголетними источниками загрязнения окружающей среды и наносят ущерб экосистемам.

Это, в частности, характерно для поселков Хрустальный, Краснореченский и города Дальнегорска, где большие территории заняты хвостохранилищами. Технология переработки руд, добываемых на месторождениях, длительное время не отличалась совершенством, поэтому в хвосты уходило достаточно много рудных минералов, содержащих ценные и токсичные элементы. Например, в одном из хвостохранилищ Краснореченской обогатительной фабрики за время ее работы были накоплены большие концентрации олова – до 1000 г/т, цинка – 13920 г/т, свинца – 11700 г/т, мышьяка – 10000 г/т, серебра – 75 г/т и других элементов. Объемы полезных элементов в хвостохранилищах часто сопоставимы с запасами крупных месторождений, поэтому их нередко называют техногенными месторождениями, из которых, с использованием современных технологий, экономически выгодно извлекать полезные компоненты.

Кроме этого, в поселке Ярославском расположены хвостохранилища ООО «ЯГРК», которые по составу представляют собой уникальное техногенное месторождение, в котором кроме флюорита содержатся редкие щелочные металлы, бериллий и другие элементы редкоземельной группы.

В общем, отвал отвалу рознь. Есть экологически безопасные отвалы, которые при выполаживании зарастут и создадут своеобразные формы рельефа; есть опасные, потому что содержат различные рудные минералы, а есть потенциально полезные, для которых необходимо разрабатывать технологии максимально полного их использования и природоохранные мероприятия.

Ставка на извлечение

- То есть, у нас возможно повторное использование отходов горной добычи?

- Да, конечно. Научно-исследовательские организации Приморского края (Дальневосточный геологический институт ДВО РАН, Институт химии ДВО РАН и другие) в рамках своих работ выполняют исследования, направленные на разработку физико-химических и технологических основ комплексной переработки минерального и техногенного сырья. Имеется ряд технологических решений по обогащению лежалых хвостов, призванных повысить рентабельность ключевых горно-обогатительных предприятий Приморского края, таких как ООО «Ярославская горнорудная компания», ООО «Дальнегорский ГОК», ОАО ГМК «Дальполиметалл», ООО «Лермонтовский ГОК» и другие, и вовлечь во вторичный оборот накопленные отходы их производства.

Но для внедрения этих технологий в жизнь требуется их тестирование на полупромышленном уровне, для которого у институтов в настоящее время мощностей нет.

В большей мере наши разработки сегодня не востребованы. Это связано, прежде всего, с тем, что горнодобывающая отрасль Приморья сегодня находится в кризисном состоянии, да и в целом наблюдается резкое сокращение востребованности результатов научных исследований производственными организациями.

Например, институтами ДВО РАН уже давно показано, что комплексная переработка отходов ООО «ЯГРК» с получением флюорита, концентратов щелочных металлов и бериллия, гипса и белой сажи (наноразмерного диоксида кремния) позволит получать продукцию в стоимостном выражении в 7–10 раз больше, чем от реализации только флюорита. В Институте химии ДВО РАН имеются данные по основным технологическим режимам комплексной переработки отходов. Но компании РУСАЛ – хозяевам ООО «ЯГРК» никакая комплексная переработка отходов, содержащих до 20% неизвлеченного флюорита, до 0,2% бериллия в пересчете на оксид (при современных объемах потребления бериллия РФ запасов этого стратегического металла хватит на 250–270 лет), щелочные металлы, цинк и другие, не нужна. Им для алюминиевой промышленности нужен только флюорит, а остальное – это непрофильные для них материалы.

Надо признать, что перспективы комплексного использования столь уникальных сырьевых запасов могут стать реальностью только в тесном сотрудничестве производства и науки.

Катастрофическая ликвидация

- Горнорудные и угольные компании продолжают работать, и ряд земель продолжает уходить под добычу и отвалы…

- Да, проблема расширяется. Но не только в результате деятельности горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, но и в связи с их ликвидацией. При остановке предприятия проблемы не уходят, остаются породные отвалы, а горные выработки затапливаются.

В Приморском крае на сегодняшний день полностью ликвидирована подземная добыча угля, значительно снизилось количество действующих разрезов, но все эти закрытия только усугубили экологическую ситуацию в регионе, привели к повышению уровня грунтовых вод, к подтоплению низинных участков и, как следствие, к деформации зданий и сооружений, провалам земной поверхности, выбросам шахтных газов на земную поверхность, загрязнению подземных вод и поверхностных водотоков, часто имеющих рыбохозяйственное значение.

Это очень большая проблема не только для Приморского края, но и для всех регионов России и зарубежья, в которых были закрыты угольные шахты.

- На днях украинское правительство забило тревогу, что из-за затопленных шахт Донбасса надвигается катастрофа хуже чернобыльской.

- Это и понятно. Шахты там работали давно, на подработанном массиве были построены дома, а сегодня там фиксируются выходы метана и углекислого газа, восстанавливается естественный уровень воды, наблюдаются провалы и оседание земной поверхности, в выработанном горном массиве формируется очаг загрязнения, который оказывает влияние на качество подземных вод и источников нецентрализованного водоснабжения. Наблюдаются выходы вод техногенного комплекса на земную поверхность, которые оказывают влияние на поверхностные водотоки.

У нас подобные явления фиксируются в городах Артем и Партизанск, в поселках Авангард и Углекаменск. Присутствие «мертвого воздуха» наблюдается в хозяйственных искусственных выемках – погребах и в подпольях. Особенно это актуально для поселка Тавричанка. Люди страдают, пишут письма, но ситуация не меняется.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

«Энергетикам, мягко говоря, начхать»

Заведующий лабораторией использования вторичных ресурсов ДВФУ, к.х.н., сотрудник научно-организационного управления Международного центра обогащения минерального сырья и использования вторичных ресурсов Андрей ТАСКИН отмечает, что ситуация по приморским золоотвалам также требует большого внимания:

- Да, эта проблема очень актуальна, но энергетикам на это, мягко говоря, начхать, так как все их затраты заложены в тарифах на электроэнергию и тепло, и за все платит рядовой гражданин... А то, что все это накопленное десятилетиями пылит, просачивается, и городские земли изъяты из хозяйственного оборота - это издержки производства: «Без электроэнергии мы пока не научились обходиться, поэтому терпите, граждане!». В итоге пейзаж на выезде из Владивостока или в Артеме напоминает «лунный».

Конечно, все это можно экономически эффективно перерабатывать. И польза от этого может быть не только в том, что используются отходы, но и в том, что не расходуются другие природные ресурсы (например, не разрабатываются месторождения глины, песка и прочие) и не разрушаются природные ландшафты, а дефицитные городские земли эксплуатируются по-хозяйски. Это все, причем давно, подтверждено опытом развитых стран. А наши разработки и расчеты сегодня это лишь подтверждают.

По-моему, и картина по отходам месторождений полезных ископаемых в целом тоже похожа на ситуацию с золоотвалами предприятий энергетики. Естественно там своя специфика, но при комплексном подходе к разработке месторождений экономический эффект мог бы быть гораздо значимее, чем тот, что мы имеем сегодня.

На фото: Золоотвал ТЭЦ-1 на десятки лет исключил земли в центре Владивостока из планов развития города.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.