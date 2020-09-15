Крыши и лифты – снова в приоритете

В течение 2020-2021 годов краевая программа капремонта позволит заменить более 400 подъемников

За последние два года темпы реализации долгосрочной программы капитального ремонта в Приморье заметно ускорились. В 2020 году, согласно плану, проводится значительный объем работ: осенью стартует масштабная замена лифтов в многоэтажках, по-прежнему большое внимание уделяется ремонту кровель. Кроме того, впервые за несколько лет в регионе проводится ремонт домов, имеющих статус объекта культурного наследия.

Работы по капитальному ремонту жилого фонда являются одним из направлений государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы. Для продления срока эксплуатации МКД капитальный ремонт жилого фонда ведется с использованием современных материалов и технологий,

необходимых для долгой и безопасной эксплуатации различных конструктивных элементов дома. Качество ремонта каждого дома контролируется в рамках проведения технического надзора.

Ремонт по расписанию

Всего в ремонтной программе 2020 года – 298 многоквартирных домов, и на большинство из них уже зашли подрядчики. Официальные предложения собственникам домов из ремонтного плана 2020 года были направлены еще прошлой осенью. С людьми, управляющими компаниями и муниципалитетами заблаговременно провели разъяснительную работу по подготовке протоколов собраний собственников. Добавим, что в 2020 году капитальный ремонт МКД синхронизировали с мероприятиями по благоустройству, проводимыми в муниципалитетах – это позволит вместе с домом приводить в порядок и придомовую территорию.

Пандемия коронавирусной инфекции на ход реализации программы капремонта негативного влияния не оказала. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края был включен в перечень организаций непрерывного цикла, что позволило вести необходимые работы на объектах с применением индивидуальных средств защиты. Правительством Приморского края региональному фонду капремонта поставлена задача провести максимальное количество работ в летний период. Прежде всего, по ремонту фасадов и крыш.

132 лифта для комфортного подъема

Начиная с осени 2020 года, в Приморье будет проведен солидный объем работ по замене выработавшего свой ресурс лифтового оборудования. В рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов до конца года в регионе предстоит заменить 132 лифта в 64 домах. Фонд капитального ремонта МКД в Приморском крае заблаговременно провел конкурсные процедуры и заключил контракты на замену оборудования с шестью подрядными организациями.

- Сейчас подрядчики начали изготавливать лифтовое оборудование на российских предприятиях. Каждый лифт делается по индивидуальному проекту, учитывающему технические характеристики дома. Готовое оборудование, а это подъемный механизм, системы автоматического управления, детали кабин и крепежа, будут доставлены в Приморский край по железной дороге. Монтаж новых лифтов запланирован на октябрь, – сообщили специалисты Фонда капремонта МКД в Приморском крае.

Кроме того, началась подготовка проектно-сметной документации по замене лифтов на 2021 год. В настоящее время на стадии подписания находятся два договора на проектирование 86 лифтов в 36 многоквартирных домах. Всего в 2021 году планируется заменить 287 лифтов. Отметим, что действующие техрегламенты предполагают поэтапную замену всех лифтов, выработавших определенный срок.

Важно, что этим летом в Приморье впервые за несколько лет начались работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия. По информации регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, в 2020 году в крае в рамках программы капитального ремонта будет отремонтировано восемь старинных зданий, имеющих статус объектов культурного наследия. Это три дома в Уссурийске и пять в городе Владивостоке. На двух объектах в столице ДФО работы начались еще в июле. Кроме того, заключен договор на разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта еще семи объектов культурного наследия во Владивостоке.

Добавим, что полностью отремонтировать весь жилой фонд края предполагается к 2043 году, но за последние два года рассчитанная на 30 лет краевая программа по капитальному ремонту не раз корректировалась в сторону ускорения. Так, недавно на более ранний срок перенесен ремонт 470 домов – их планируется отремонтировать уже в 2021 году. Вероятнее всего, план капремонта на будущий год скорректирует и недавний тайфун «Майсак», серьезно повредивший кровли десятков многоквартирных домов по всему Приморью. Аварийное восстановление поврежденных ураганом кровель жилых домов провели управляющие компании Приморского края. Всего предстоит «внепланово» отремонтировать 146 крыш, однако серьезные повреждения, по информации руководителя Государственной жилищной инспекции Приморского края Евгения БАРШАЯ, из 146 поврежденных кровель получили 12. По ним составляются сметы, и впоследствии будет оказана помощь в капитальном ремонте. В частности, за помощью в восстановлении кровель в ФКР уже обратился глава Надеждинского района.

- По остальным 134 кровлям работы ведут управляющие компании. В основном, это частичная укладка мягких кровельных материалов, замена отлетевших листов твердой кровли. К работам приступили сразу же, как позволила погода, – уточнил глава ведомства. Евгений Баршай добавил, что параллельно обслуживающие организации ремонтируют и частично поврежденные фасады домов.

Полезные изменения

Принятый в 2013 году краевой закон № 227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» - один из самых «живых» документов в сфере ЖКХ Приморья. На протяжении всего периода его действия в закон регулярно вносятся поправки, призванные повысить эффективность мероприятий по капитальному ремонту. Не стали исключением и последние полтора года.

Одной из обсуждаемых новаций стали принятые осенью 2019 года поправки в закон о капремонте, исключившие из перечня работ по капремонту переустройство невентилируемой крыши в вентилируемую, замену плоской крыши на стропильную, а также устройство выходов на кровлю. Цель нововведения – повысить эффективность использования средств фондов капитального ремонта, сформированных исходя из минимального размера взноса, и увеличить число отремонтированных по программе капремонта крыш.

Домов с плоскими кровлями в программе капремонта – более 60%, и далеко не на всех возможно выполнить переустройство. Кроме того, замена плоской крыши на скатную влечет значительные финансовые вложения и изменение технических параметров, предусмотренных при проектировании здания. Поэтому было принято решение идти по пути капитального ремонта плоских крыш с использованием современных стройматериалов.

Зимой 2020 года депутаты Законодательного Собрания Приморья одобрили новые поправки в КЗ №227, касающиеся формирования перечня жилых домов, включенных в программу капремонта, а также приемки выполненных работ. В новой редакции закона для органов местного самоуправления устанавливается срок для принятия решения о проведении капремонта в многоквартирном доме в случае, если собственники жилья из-за отсутствия кворума или по иным причинам сами не приняли решений, необходимых для старта работ.

Собственникам, как и прежде, будет отведено три месяца, чтобы согласиться или не согласиться с предложением регионального оператора о проведении капремонта; а в случае их «молчания» орган МСУ должен принять решение о проведении капремонта в течение месяца. Кроме того, представители органов местной власти теперь включены в перечень лиц, участвующих в приемке выполненных работ по капитальному ремонту.

- Законопроект не позволит многоквартирным домам «выпасть» из сроков проведения капитального ремонта. С его принятием больше не повторится ситуация, когда деньги на проведение капремонта есть, но из-за отсутствия очередности домов средства не осваивались в полном объеме, - прокомментировал председатель комитета ЗС ПК по экономической политике и собственности Сергей ИЩЕНКО.

Также с 2020 года изменились размер и порядок уплаты взносов на проведение капитального ремонта в МКД. Минимальный размер взноса в 2020-2022 годах установлен в размере 8,1 рубля за 1 кв. м жилого помещения в месяц. Кроме того, с января изменился порядок уплаты взносов – теперь квитанцию, выставленную региональным оператором, необходимо оплачивать не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. Раньше оттянуть уплаты взносов разрешалось до 20 числа.

Досье "Золотого Рога": Переустройство кровель не входит в обязательный перечень работ по капитальному ремонту общего имущества, который установлен Жилищным кодексом РФ, и по своей сути относится к реконструкции зданий. Стоимость таких дополнительных работ почти в два с половиной раза дороже капитального ремонта, в то время как их оплата производится за счет фондов, сформированных исходя из минимального размера взносов.

На фото: План капремонта на будущий год скорректирует и недавний тайфун «Майсак», серьезно повредивший кровли десятков многоквартирных домов по всему Приморью.

Фото автора

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.