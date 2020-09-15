Помогает рука Москвы

Значительные федеральные средства направляются на модернизацию ЖКХ Приморья

Уже несколько лет ряд крупных проектов в жилищно-коммунальной сфере Приморья реализуется при поддержке госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ». Федеральная помощь помогает решать задачи, которые из-за ограниченных возможностей краевого бюджета не могли быть решены в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы. Кроме того, глава региона Олег КОЖЕМЯКО в этом году обратился в правительство России за дополнительной финансовой поддержкой для решения жилищных проблем обманутых дольщиков и закупки комплексов сортировки ТКО.

Наиболее значимые проекты с привлечением федеральных денег реализуются в области тепло- и водоснабжения. В частности, КГУП «Примтеплоэнерго» продолжает модернизацию системы теплоснабжения Партизанска за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, краевого бюджета и собственных средств предприятия. Общая стоимость проекта – более 55,4 млн рублей, в том числе 22,1 млн – собственные средства предприятия, и еще 33 млн рублей направляет фонд.

Горяченькая пошла

Один из объектов – реконструкция котельной №2/10, которая обеспечивает теплоснабжением свыше 3 тысяч абонентов, в том числе детские сады, школы, больницу и местный дом культуры. Мероприятия направлены на повышение качества теплоснабжения абонентов и улучшение экологии города за счет сокращения источников загрязнения окружающей среды. Оборудование котельной № 2/10 – современное и эффективное, что позволит обеспечить необходимые объемы тепловой энергии с меньшим количеством выбросов в окружающую среду.

По словам генерального директора КГУП Анатолия ПОПОВА, в настоящее время на котельной продолжается второй этап модернизации. В 2020 году здесь построены угольный склад и склад хранения золы, заменена дымовая труба, установлены дополнительные водоподогреватели, идет строительство резервной галереи углеподачи. Впереди – строительство ливневых очистных сооружений, ограждение и благоустройство территории. Ранее здесь уже заменили котельное оборудование, установили три новых паровых котла с низкотемпературным кипящим слоем, а также заменили тепловые сети протяженностью 3,8 км.

После увеличения мощности на обновленную котельную были переключены абоненты с малоэффективных котельных №5, 7, 8, 20, 23 и 35. До начала отопительного сезона на нее также переведут нагрузку еще одной изношенной угольной котельной – № 1/19, которая после капитального ремонта здания будет функционировать только в качестве насосной станции. Для переподключения абонентов котельной идет строительство 652 м тепловых сетей и реконструкция 409 м трубопровода.

Аналогичную помощь Фонд оказывает и в модернизации системы теплоснабжения ЗАТО Фокино – это первый проект в сфере ЖКХ Приморья, реализованный на условиях концессии. Необходимые для начала работ 30 млн рублей были выделены краю сразу после подписания соответствующего соглашения на Восточном экономическом форуме в 2019 году. В Фокино будет полностью реконструирована система отопления – заменено 100% теплотрасс, реконструированы тепловые пункты. Все это практически исключит отключение в городе воды летом.

Кроме того, в конце июля 2020 года правление Фонда содействия реформированию ЖКХ рассмотрело заявку Приморского края на предоставление финансовой помощи для реализации проекта модернизации в сфере теплоснабжения на территории поселка Липовцы Октябрьского муниципального округа. Общая стоимость проекта составляет 325,24 млн рублей, в том числе за счет средств Фонда – 195,14 млн рублей. Проектом предусматривается в течение двух лет построить угольную котельную мощностью 13,5 Гкал/ч (15,69 МВт) и тепловую сеть протяженностью 694,3 м в двухтрубном исчислении. Реализация проекта модернизации позволит обновить существующую централизованную систему теплоснабжения в муниципальном образовании, повысить ее надежность и качество предоставляемых услуг.

«Чистая вода» сделала воду чище

Федеральное софинансирование помогает модернизировать и объекты водоснабжения. В 2020 году будет завершено проектирование нового водозабора на озере Васьковском Дальнегорского городского округа, что позволит обеспечить бесперебойное и качественное водоснабжение поселка Рудная Пристань. Реализация проекта планируется в рамках регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология» после получения положительного заключения государственной экспертизы. Как пояснила заместитель председателя правительства Приморья Елена ПАРХОМЕНКО, реализуемый на протяжении нескольких лет проект «Чистая вода» уже улучшил водоснабжение в десятках населенных пунктов края.

- Заменены километры трубопроводов, построены новые станции водоочистки и насосные, заменено другое оборудование. И в этом году большие работы ведутся в Арсеньеве, Хороле, Зарубино, Славянке. Параллельно идет проектирование еще нескольких крупных объектов, ремонт и строительство которых начнется в последующие годы, – отметила Елена Пархоменко.

Самым крупным и дорогостоящим объектом, который реализуется в рамках «Чистой воды», станет реконструкция водопроводных очистных сооружений на водохранилище реки Дачная в Арсеньеве. Современные очистные позволят производить подготовку питьевой воды на современном оборудовании, привести качество питьевой воды после очистки в соответствие с санитарными нормами и улучшить качество горячей воды, которое на протяжении нескольких десятилетий вызывало справедливые нарекания от жителей города. Производительность обновленных очистных сооружений составит 18,3 тысячи кубометров в сутки.

К средине 2020 года подрядчик выполнил работы по возведению фундаментов нулевого цикла здания станции водоподготовки, монтаж склада угля и склада реагентов, началась прокладка наружных водопроводных сетей. Параллельно завершается устройство бетонных оснований под блочно-модульную котельную и трансформаторную станцию. На эти цели направлено более 250 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. Сдать объект планируется в этом году.

Всего благодаря национальному проекту «Экология» в 2020 году в Приморье отремонтируют, построят и начнут проектирование систем водоснабжения и канализации в девяти муниципальных образованиях. Завершится ремонт канализационных очистных сооружений в селах Михайловка и Новонежино, начнется модернизация системы канализации в селе Яковлевка, приступят к ремонту сетей водоснабжения в селе Анучино. Также запланирован старт второго этапа реконструкции водовода в Ханкайском районе.

Нужны деньги на сети, ТКО и газ

Не исключено, что федеральные средства привлекут и на мероприятия по обновлению электрических сетей в муниципалитетах Приморья, пострадавших от недавних тайфунов «Майсак» и «Хайшен». На заседании оперативного штаба глава региона Олег

КОЖЕМЯКО заявил, что в ближайшее время будет сформирован перечень линий электропередач, которые требуют полной замены на современные сети. Обязанность по описи непригодных ЛЭП возложена на глав муниципалитетов.

- Край находится в крайне тяжелой ситуации, сил и средств сейчас недостаточно. Чтобы оперативно отреагировать на ситуацию, не хватает людей, не хватает техники. Сети старые, изношенные, опоры тоже, трансформаторы не менялись десятилетиями. Поэтому давайте выводить на тот уровень, который позволит нам последствия решать оперативно и быстро. Будут акты, что линии пришли в негодность, – будем решать задачи, выходить на правительство Российской Федерации, чтобы были выделены какие-то средства. В своих бюджетах будем что-то пересматривать. Будем разбираться по каждому району, – заявил Олег Кожемяко.

Ранее губернатор Приморья обратился с предложениями к премьер-министру России Михаилу МИШУСТИНУ о предоставлении региону дополнительной финансовой помощи для решения ряда проблем в сфере ЖКХ. Одна из таких проблем – обманутые дольщики.

- Мы сейчас ведем строительство почти 100 тысяч квадратных метров жилья. Речь о 1,5 тысячах семей. Работа – под гарантией правительства края. Конечно, нам нужна поддержка федерального центра в этом важном и нужном деле. Тем более, есть поручение президента по данному вопросу, – подчеркнул губернатор Приморья на совещании в Благовещенске 18 августа. Другой насущный для края вопрос – это обращение с твердыми коммунальными отходами. Региону необходимо 12 мобильных сортировочных комплексов в дополнение к приобретаемым за счет краевых средств четырем.

Важным направлением остается и продолжение газификации Приморья. В 2020-2022 годах в регионе предусмотрены инвестиции в объеме 1,9 млрд рублей для строительства 10 объектов газоснабжения и газификации, проектно-изыскательские работы по шести таким объектам, а также реконструкция и строительство новых газовых котельных. На заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации РФ в июле этого года представители правительства Приморья отметили, что сдерживающими факторами развития газоснабжения и газификации края являются существующие ограничения в добыче и транспорте газа.

Участники заседания обсудили существующие проблемы газификации Приморья и отметили необходимость разработки и согласования с регионами Дальнего Востока, расположенными вдоль трассы магистрального газопровода «Сахалин–Хабаровск–Владивосток», долгосрочного перспективного баланса поступления и распределения газа. В том числе – необходимость включения в инвестиционную программу Газпрома мероприятий по дальнейшему расширению магистрального газопровода «Сахалин–Хабаровск–Владивосток» путем поэтапного ввода предусмотренных проектом компрессорных станций.

Досье "Золотого Рога": Ожидаемые результаты от реализации мероприятий нацпроекта «Экология» – это обеспечение жителей Приморского края качественной питьевой водой, повышение надежности функционирования системы водоснабжения, снижение уровня аварийности, уменьшение непроизводственных потерь воды при ее транспортировке и использовании, внедрение новых технологий и оборудования. Всего до 2024 года на модернизацию водохозяйственного комплекса Приморья предусмотрено 3,6 млрд рублей.

На фото: Федеральное софинансирование помогает модернизировать и объекты водоснабжения в Приморье.

Фото автора

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.