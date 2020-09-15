Вода в чистом виде

Лабораторный контроль стоит на страже здоровья приморцев

Экологическая ситуация в регионе напрямую сказывается на качестве воды, которое должно обеспечиваться предприятиями, занимающимися ее подготовкой и подачей потребителю.

Успешное выполнение региональной государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы гарантирует сохранение природной чистоты воды, а предприятия водоснабжения, соответственно, гарантируют высокое качество питьевой воды.

Все этапы отслеживаются

- Все основные водохранилища у нас поверхностные - Пионерское, Богатинское и Артемовское, - говорит главный технолог КГУП «Приморский водоканал» Тамара РОЖКОВА. - Вода в них - из зарегулированных рек.

Схемы водоподготовки на очистных сооружениях отличаются. На Пионерском и Богатинском гидроузлах они традиционные: отстаивание в отстойниках и потом осветление на скорых фильтрах. На насосной фильтровальной станции очистных сооружений Артемовского гидроузла (НФС АГУ) в схему водоподготовки включены контактные осветлители.

Мы отслеживаем качество воды на всех этапах очистки - после отстойников, после скорых фильтров, в резервуарах чистой воды, где производится конечный отбор проб воды после очистки, перед подачей воды в распределительную сеть водопровода и затем в контрольных точках распределительной сети. В зависимости от показателей качества исходной воды и качества воды на этапах очистки принимаются решения по использованию реагентов, по оптимальным их дозам. В периоды резкого ухудшения качества воды помимо коагулянта применяются еще и флокулянты, которые помогают коагулянту быстрее осаждать взвешенные вещества, то есть осветлять воду.

Основное хлорирование воды у нас производится всегда. Мы обез- зараживаем ее хлором и хлорсодержащими реагентами. Жидкий хлор используется на очистных со- оружениях Артемовского гидроузла, а гипохлорид натрия - на Пионерском гидроузле и на Богатинском. На насосной станции 4-го подъема «Горностай» производится дохлорирование воды также гипохлоритом натрия. Мы его сами готовим на наших элекролизных установках. Гипохлорит натрия - хлорсодержащий реагент, и так же, как хлор обладает пролонгированным обеззараживающим действием на всем пути движения воды.

Кроме того, на каждой площадке очистных сооружений работают установки УФО- ультрафиолетового обеззараживания воды, которые гарантируют ее безопасность в эпидемическом отношении.

Часто нас спрашивают: «Какая жесткость нашей воды?» У всех стоят стиральные машины, а для них рекламируют «Калгон» - средство для смягчения воды. Но нам он не требуется - у нас очень мягкая вода.

- А как с Пушкинской депрессией? Работает?

- Необходимости в заборе воды оттуда пока нет. Это резервный источник воды на перспективу развития новых территорий. В настоящее время скважины поддерживаются в рабочем состоянии, регулярно прокачиваются, производится контроль качества воды в них.

Кстати, этот водозабор строился еще и потому, что прежде были засушливые периоды и воды в существующих водоисточниках Владивостоку не хватало.

- А как организован лабораторный контроль?

- На каждой площадке наших очистных сооружений имеются производственные лаборатории, осуществляющие контроль качества воды в соответствии с программами контроля качества воды, согласованными с Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю, и в них прописаны точки отбора проб, периодичность взятия проб и контролируемые показатели качества воды.

Отбор проб и лабораторные исследования производятся на всех этапах очистки воды ежедневно.

Качество - по ГОСТу

Питьевая вода централизованного водоснабжения КГУП «Приморский водоканал» безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства.

- Что касается контроля качества питьевой воды, то вся эта деятельность регламентируется соответствующими нормативными документами, начиная с Федерального закона 416 - ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», и заканчивая ГОСТами и методическими указаниями на выполнение конкретных исследований, - отмечает начальник Центральной лаборатории «Примводоканала» Елена ЯМАШЕВА. - Регламентируется все: статус лаборатории, компетентность персонала, помещения, оборудование, реактивы и материалы, методики КХА (количественного химического анализа) и вся деятельность в целом.

В соответствии с Законом Лаборатория обязательно должна быть аккредитована. И наше предприятие аккредитовано в Федеральной службе по аккредитации с 2016 года. Но мало получить аккредитацию, необходимо каждые год-два подтверждать компетентность лаборатории. Это означает регулярно проходить процедуры документарной и выездной проверки экспертами Росаккредитации. Особое внимание уделяется профессионализму специалистов. Обязательное условие компетентности – это повышение квалификации. Поэтому наши специалисты регулярно проходят специализацию на соответствующих обучающих курсах.

То, как надо проверять воду, определено специальным ГОСТом, в соответствии с которым у нас в наличии - необходимые методы и оборудование. На нашем предприятии есть и химические, и микробиологические лаборатории, которые имеют лицензии. И Роспотребнадзор постоянно проверяет, как мы осуществляем лицензируемый вид деятельности. Мы должны регулярно отчитываться.

Роспотребнадзор осуществляет со своей стороны контроль за качеством питьевой воды по специальным программам, в соответствии с которыми ведется федеральный и региональный мониторинг. Это очень серьезный государственный контроль!

Весь лабораторно-производственный контроль опирается на Постановление Правительства РФ о порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды. Есть специальные указания правительства и НИИ высоких рангов, постоянно работающих над тем, чтобы над качеством воды был определенный контроль в соответствии с требованиями времени.

Именно поэтому нормативные документы постоянно меняются. В тот же закон 416-ФЗ, в ГОСТы постоянно вносятся изменения. Мы же, как аккредитованная лаборатория, должны вовремя учитывать все изменения и соответствовать требованиям критериев аккредитации и ГОСТу «Общие требования к компетентности лабораторий».

- Елена Геннадьевна, многие для пищевых целей покупают бутилированную воду. Велика ли разница качества водопроводной воды и бутилированной?

- Качество бутилированной или расфасованной в емкости воды регламентируется совершенно другими документами. И нормативы, конечно, отличаются. Однако и за бутилированной водой производители тоже обязаны следить, осуществляя производственный лабораторный контроль. Уверенны, что это так и происходит. Но наша вода отвечает всем гигиеническим требованиям, а стоит значительно меньше, чем бутилированная. Выбор за потребителем.

Редкие жалобы

- Тамара Викторовна, бывает ли, что потребители недовольны качеством воды?

- В принципе, единичные жалобы бывают. Но таких случаев очень мало. В основном жалуются на плохое качество воды во внутренних сетях водопровода, поступающую из крана. Но содержанием внутренних систем водопровода должны заниматься управляющие компании и своевременно менять внутридомовые изношенные сети водопровода, что делается крайне нерегулярно.

Поэтому до границ нашей ответственности вода соответствует установленным нормативам, а из кранов - может и не соответствовать, потому что изношенные трубы забиваются ржавчиной, где-то не чистятся грязевики на водомерных узлах, после аварийных работ на внутридомовых сетях, не промываются трубы...

Если нам поступают жалобы на качество воды, то специалисты нашей Центральной лаборатории выезжают на место и отбирают пробы воды на сетях водопровода, подаваемой на объект. При необходимости проводятся мероприятия по промывке сетей и по их обеззараживанию.

- Обращаются только к вам?

- Есть и другие аккредитованные лаборатории, которые также проверяют качество воды по заявкам. Все они коммерческие, то есть исследования воды производятся за деньги.

Когда люди обращаются с жалобами к нам, то мы объясняем им, по какой схеме надо действовать. Воду из крана в квартире мы не контролируем. Повторюсь, что этим занимаются управляющие компании, ТСЖ или ЖСК. В прошлом году администрация города обязывала их привозить к нам воду из внутридомовых сетей водопровода на исследования. И, отмечу, что вся вода, которая к нам привозилась по этим заявкам, отвечала гигиеническим требованиям СанПиН.

- А надо ли водопроводную воду дополнительно очищать дома с помощью домашних кулмартов, фильтров?

- Это не требуется. Но люди зачастую ставят фильтры, чтобы обезопасить себя. Фильтры помогают снять механические загрязнения. Мы же, повторюсь, контролируем воду в границах нашей балансовой принадлежности.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Существует ли проблема разделения холодного водоснабжения на подачу питьевой воды и технической? Ведь питьевой приходится и полы мыть, и стирать, и цветы в доме поливать и пр.

- У нас нет такого разделения. СанПиН регламентирует подачу именно питьевой воды. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы было такое понятие как техническая вода, но его нет ни в каких документах. К тому же, под техническую воду нужны и другие коммуникации…

Однако где водоснабжение производится из подземных водоисточников, вода зачастую не соответствует нормам питьевой. В ней часто наблюдается превышение содержания железа, марганца, кремния…

И это серьезная проблема для небольших сельских поселений, где имеется одна-две скважины. На некоторых из них есть станции обезжелезивания, и там вода доводится до норматива, но есть скважины, где такой очистки нет. Однако работа в этом направлении совместно с муниципальными образованиями ведется.

На фото: Все пробы водопроводной воды проходят контроль современным лабораторным оборудованием.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.