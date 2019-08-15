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Ученые "ТИНРО" установили, что вода в бухте Находка в удовлетворительном состоянии
На морском дне у причалов «Терминала Астафьева» обнаружено размножение гребешков и других промысловых моллюсков
Проведенные лабораторией бентоса ФГБНУ «ТИНРО» под руководством кандидата биологических наук Виктора Надточего исследования акватории и дна в районе Мыса Астафьева показали, что «бухта Находка находится в удовлетворительном состоянии». Водолазные работы у причальной стенки «Терминала Астафьева» выявили популяцию морских гребешков и других видов промысловых моллюсков. Как указано в отчете, «наличие на некоторых раковинах ярко выраженного кольца задержки роста показало, что помимо искусственно выращенных экземпляров, присутствовали и выросшие в природе экземпляры».
Искусственная популяция молоди гребешка была запущена «Терминалом Астафьева» в ноябре прошлого года в акваторию для регулярного мониторинга окружающей среды. Жизнеспособность моллюсков показывает, что вода в бухте Находка пригодна для роста и размножения живых существ. Для этого были привлечены научные сотрудники института географии ДВО РАН, которые спускались на дно бухты на десятиметровую глубину, чтобы провести необходимые исследования.
«Все, что растет на мягких субстратах, присутствует и здесь. Из моллюсков, в частности, обитает гребешок и мидия. Причем, гребешок есть разного возраста: как взрослые моллюски примерно до семи-восьми лет, так и менее возрастные — до года. Это еще раз подтверждает тот факт, что для их обитания в прибрежной полосе имеются вполне нормальные экологические условия и ему здесь живется хорошо, он нерестится и растет» – отметили ученые после погружения.
Также исследования дна учеными «ТИНРО» показали наличие ила естественного происхождения, выявлено значительное количество ракообразных. Всего учеными были обнаружены 79 видов различных морских организмов и 2 вида водорослей. В районе Мыса Астафьева обнаружены икринки камбалы, и минтая, личинки сельди, корюшки, трехзубого бычка, морского окуня и других.
На территории ОАО «Терминал Астафьева» с июля 2019 г. стали применять закрытые технологии перегрузки угля в трюмы судна.
Груз поступает через закрытую судопогрузочную машину типа Telestak, что исключает даже случайное просыпание угля в акваторию.
В настоящий момент ведется монтаж конвейерной линии закрытого типа, по которой уголь будет перемещаться на территории предприятия. Завершит второй этап перехода на закрытую перевалку угля возведение навеса производства испанской компании Gaptek над железнодорожным фронтом выгрузки предприятия. Металлоконструкции уже находятся в процессе производства, после чего будут доставлены в Находку и смонтированы на «Терминале Астафьева».
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