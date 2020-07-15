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В Приморье возобновляется торговля непродовольственными товарами в крупных магазинах
В Приморском крае в рамках послабления ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, с 15 июля возобновляется торговля непродовольственными товарами в залах площадью до 800 квадратных метров включительно с отдельными входами с улицы.
Начиная с 15 июля руководители предприятий розничной торговли непродовольственными товарами с торговыми залами площадью до 800 квадратных метров включительно, оборудованными отдельными входами с улицы, могут подавать уведомления в министерство промышленности и торговли Приморского края о готовности возобновить свою деятельность.
При этом организациям необходимо выполнить следующие требования:
– обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки разовые, кожные антисептики);
– проводить обязательную термометрию сотрудников до начала рабочего дня и вести журнал учета ее проведения;
– разместить в торговом зале кожные антисептики для посетителей;
– проводить дезинфекционные мероприятия с периодичностью 1 раз каждые 2 часа;
– обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) дистанции до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в торговых объектах;
– обеспечить предельное количество посетителей – один человек на 4 квадратных метра;
– обеспечить запрет приема пищи сотрудникам на рабочем месте.
Для снятия ограничений руководителям предприятий торговли необходимо сделать следующее:
1. Скачать форму уведомления о начале работы;
2. Обеспечить выполнение требований, указанных в форме уведомления;
3. Заполнить уведомление и отправить его в министерство промышленности и торговли Приморского края на электронный адрес: [email protected];
4. Подтвердить достоверность предоставленных сведений в ходе мониторинга предприятия, который будет организован органами муниципальной власти в течение трех дней после получения уведомления;
Реестр хозяйствующих субъектов, подавших уведомления на возобновление деятельности и прошедших мониторинг, будет размещен на сайте Правительства Приморского края.
5. Приступить к работе после появления в реестре информации об успешном прохождении организацией мониторинга.
Напомним, что с 27 мая была возобновлена работа предприятий торговли непродовольственными товарами с торговыми залами до 400 метров включительно.
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