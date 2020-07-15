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Водопроводные сети ремонтируют в Приморье
15 Июля 2020, 17:35 | Приморье
Краевое предприятие «Приморский водоканал» приступило к ремонту водопроводных и канализационных сетей в городах и районах Приморья. Только во Владивостоке в этом году заменят 8,7 километров водопроводных и 1,7 километра канализационных труб, а также отремонтирует остальную инженерную инфраструктуру.
Как рассказали в Примводоканале, параллельно с заменой водопроводов в краевой столице специалисты заменят и отремонтируют почти 400 задвижек и другого регулирующего оборудования, 50 пожарных гидрантов, шесть водоразборных колонок.
«Ремонт пройдет и на канализационных сетях, в частности, капитально отремонтируют полкилометра напорного коллектора бестраншейным способом на насосной станции “Лазурная” и более 300 метров самотечного, установят и заменят 400 люков. Полному или частичному ремонту подлежат около 490 канализационных колодцев», – уточнили на предприятии.
Затронет ремонт и гидроузлы Приморья. Так, на Артемовском отремонтируют шахтный водозабор, самотечные водоводы, другое оборудование. На Богатинском гидроузле заменят насосы по перекачке солевого раствора насосной станции, на Пионерском гидроузле установят циркуляционные насосы в цехе по производству гипохлорида, насосы-дозаторы для коагулянта.
«На этих гидроузлах проводится модернизация схемы управления электролизных установок в цехах по производству гипохлорита натрия, замена метеостанций. Запланированы капитальные ремонты электрооборудования на 13 насосных станциях, которые качают воду с этих гидроузлов, механического оборудования на четырех станциях», – добавили специалисты.
Примводоканал займется ремонтом водопроводных и канализационных сетей и в других муниципалитетах края. В Шкотово планируется капитальный ремонт трех насосов в скважинах, замена пожарного гидранта, трех водоразборных колонок, ремонт 15 задвижек и люков, замена насоса-дозатора гипохлорита натрия. К перекладке планируется 150 метров канализационной сети, ремонт и очистка на 12 колодцах.
Производственное подразделение «Артемводоканал» выполнит перекладку более 6 километров водопроводной сети и почти 2 километров канализации, заменит насосы.
В Большом Камне перекладывается более 300 метров водопроводных сетей, проводятся работы по капитальному ремонту запорной арматуры, замена задвижек и насоса. Отремонтируют водопроводные трубы в Михайловском, Хорольском, Надеждинском районах.
По словам заместителя председателя Правительства Приморья Елены Пархоменко, ремонтные программы в сфере водоснабжения и водоотведения коммунальных предприятий региона не только решают задачи по улучшению качества воды, но и улучшают экологическую ситуацию.
«Замена канализационных коллекторов, прокладка новых, модернизация оборудования очистных сооружений – все это не может не сказаться на экологической обстановке в наших городах и селах», – подчеркнула зампред Правительства края.
Она также напомнила, что в регионе реализуется программа «Чистая вода» в рамках нацпроекта «Экология», по которой будут построены очистные сооружения, проложены новые водопроводные и канализационные сети.
Фото – пресс-служба КГУП «Приморский водоканал»
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