Земельные участки для создания баз отдыха и санаториев предлагают предпринимателям Приморья

Земельные участки и помещения для обустройства туристических объектов, баз отдыха и санаториев предлагают приморским предпринимателям. Банк площадок для бизнеса сформировало Инвестиционное агентство Приморского края. Изучить имеющиеся предложения можно на краевом Инвестпортале.

Как отметил директор Инвестиционного агентства Приморья Игорь Трофимов, Правительство региона заинтересовано в создании инфраструктуры для развития внутреннего туризма, поэтому часть земельных участков могут быть предоставлены на условиях государственно-частного партнерства.

«Благодаря этому инвестор получает возможность разделить расходы с государством», – подчеркнул он.

Так, предприниматели могут обратить внимание на участок, расположенный в поселке Славянка у берегов бухты Маньчжур, который подойдет для размещения базы отдыха или популярного среди туристов глэмпинга. Площадь территории – 0,18 гектара. Длина бухты для пляжного отдыха – около 4,5 километра. В 100 метрах от участка находится песочный морской пляж «Маньчжурка». Участок можно приобрести на условиях государственно-частного партнерства.

Еще один курортный район Приморья – Шкотовский – предлагает в аренду участок в 9 гектаров под размещение базы отдыха. Участок отличается выгодным расположением – всего в 300 метрах находится береговая линия побережья бухты Муравьиная. Также в одном километре от площадки ведется строительство второго этапа автомобильной дороги Владивосток–Находка–Порт Восточный.

Отличным местом для санатория или дома отдыха станет участок площадью 3,8 гектара в деревне Лукьяновка Шкотовского района. В семи километрах находится излюбленная туристами гора Пидан, в округе расположены четыре небольших базы отдыха. Площадка доступна для аренды.

«Мы готовы помочь предпринимателям в решении административных вопросов, оказать поддержку в развитии бизнеса – ускорить подключение к инженерным сетям, обеспечить инфраструктурой. Наша ключевая задача – совместно с Правительством края создать в муниципальном образовании максимально комфортные условия для предпринимателей. Результат этой работы – появление новых рабочих мест, налоговые поступления, развитие района и всего региона в целом», – обозначила заместитель главы Шкотовского района Наталья Зубова.

Объекты экологического или культурного туризма можно разместить на участке в Хасанском районе. Площадь территории – 40 гектаров. Участок находится в поселке Славянка на полуострове Брюса в бухте Маньчжур, имеет свободный выход к побережью моря. Слева по побережью находится пляж Каменка и базальтовые столбы, справа бухта Губа Чирок, в которой есть пляж и база отдыха. В 500 метрах находится трасса для мотокросса. Участок также можно приобрести на условиях ГЧП.

Чтобы получить более подробную информацию об условиях оформления земли, необходимо связаться со специалистами краевого Инвестагентства по телефону: 8-800-500-3525 или направить запрос на [email protected].