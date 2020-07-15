Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье продлен режим повышенной готовности
Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности продлены в Приморье до 31 июля включительно. Соответствующее постановление подписал Губернатор края Олег Кожемяко во вторник, 14 июля.
Предусматривается, что на территории Приморья до 31 июля приостановлено обслуживание граждан в заведениях общепита, за исключением обслуживания на вынос и на открытом воздухе, деятельность ряда объектов розничной торговли и бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях.
Гражданам из повышенной группы риска необходимо соблюдать режим самоизоляции до 29 июля включительно.
При этом введен ряд послаблений: разрешена торговля непродовольственными товарами в залах площадью до 800 квадратных метров включительно. Возобновляется работа сельскохозяйственных ярмарок. Все они будут проверены административными комиссиями на предмет соблюдения санитарных требований.
Также разрешен отдых в детских оздоровительных лагерях на базе образовательных учреждений с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.
Напомним, общее число заболевших COVID-19 приморцев с начала эпидемии составляет 5174 человека.
Фото Vlc.ru
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- В Приморье продлен режим повышенной готовности
- Девять лет строгого режима и 45 миллионов штрафа
- Валентин Сергиенко: За державу обидно! Особенно обидно за Дальний Восток
- Хасанские власти не выдерживают испытание эпидемией
- Открыт выход на посадку
- "Терминал Астафьева" будет работать под крышей
- Нацпроект БКАД – комплексный ремонт проблемных участков дорог Приморья
- ПАО "НБАМР": Курс на модернизацию
- Государство держит свое слово
- Николай Стецко: "Мы фактически меняем культуру управления"
Новости раздела
- В Приморье продлен режим повышенной готовности
- Цена среднего квадрата на вторичном рынке Владивостока достигла 126 514 рублей
- "Семейный автобус" вышел на улицы Владивостока
- Жилье нового уровня за те же деньги
- От "латания дыр" - к комплексному развитию
- Приморье делает ставку на экотуризм
- Новоселья в Приморье стали случаться чаще
- Наши бурёнки получат QR-код
- Мощеные дорожки, скамейки, Wi-Fi…
- Русский минтай подоспел к профессиональному празднику
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Президент России "все прекрасно знает" о "воровстве богатых ребят"
- Зачинщики бунта: в СМИ прозвучали имена организаторов незаконной акции в Хабаровске
- Федеральные чиновники вынуждают престарелых аборигенов ездить на рыбалку
- Регионам Сибири и ДФО выделят 1,7 млрд руб на восстановление дорог
- Михаил Робканов, почетный президент ВМТП: Во всем мире запах порта одинаковый
- Поклонники бега регистрируются на юбилейный V Galaxy Vladivostok Marathon
- Условия "гектарной" ипотеки под 2% могут упростить
- Валентин Сергиенко: За державу обидно! Особенно обидно за Дальний Восток
- За что арестовали губернатора Фургала: подробности
- В правительстве Хабаровского края царит растерянность