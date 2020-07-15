В Приморье продлен режим повышенной готовности

Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности продлены в Приморье до 31 июля включительно. Соответствующее постановление подписал Губернатор края Олег Кожемяко во вторник, 14 июля.

Предусматривается, что на территории Приморья до 31 июля приостановлено обслуживание граждан в заведениях общепита, за исключением обслуживания на вынос и на открытом воздухе, деятельность ряда объектов розничной торговли и бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаториях.

Гражданам из повышенной группы риска необходимо соблюдать режим самоизоляции до 29 июля включительно.

При этом введен ряд послаблений: разрешена торговля непродовольственными товарами в залах площадью до 800 квадратных метров включительно. Возобновляется работа сельскохозяйственных ярмарок. Все они будут проверены административными комиссиями на предмет соблюдения санитарных требований.

Также разрешен отдых в детских оздоровительных лагерях на базе образовательных учреждений с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер.

Напомним, общее число заболевших COVID-19 приморцев с начала эпидемии составляет 5174 человека.

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