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Цена среднего квадрата на вторичном рынке Владивостока достигла 126 514 рублей
По мнению эксперта, без господдержки цены на вторичном рынке жилья могут упасть на 6-8%
После длительного периода, когда средние цены вторичного жилья Владивостока отступали на 4-5 места в рейтинге 70 городов России с населением свыше 300 тысяч человек, дальневосточная столица вновь вернула себе третье место. Но теперь по итогам первого полугодия 2020 года она уступает лишь Москве и Сочи, но опережает Санкт-Петербург.
По данным федерального портала "Мир квартир", цена предложения среднего "квадрата" на вторичном рынке Владивостока в 1-м полугодии составила 126 514 рублей, а средней квартиры - 6 663 594 рублей. Владивостокский "квадрат" оказался дороже "питерского" всего на 36 рублей, но уже это стоило северной столице потерей места в "призовой тройке". Тем не менее, Санкт-Петербург продолжает опережать Владивосток по цене среднего предложения объекта продажи, которое дороже примерно на 2 миллиона рублей - 8 617 474. Причина - владивостокские квартиры "помельче".
Ненамного по цене "квадрата", но не по средней цене предложения, Владивосток отстал от Сочи (128 269/7 952 273 рублей). Однако он все еще очень далек от результатов лидера цен - Москвы (219 316/13 051 189 рублей).
Надо отметить, что Владивосток по итогам полугодия в названной четверке показал в целом положительную динамику: средняя цена предложения выросла на 1,7%, а "квадрата" - на 4,2%. Сочи удалось повысить среднюю цену "квадрата" на 1,5%. Москва и Санкт-Петербург по обоим показателям оказались в минусе. Вероятно, на рынки этих городов определенное влияние оказала складывающаяся по ним ситуация с коронавирусом.
Кстати, эта же причина (серьезная ситуация по пандемии), вероятно, повлияла и на то, что Хабаровск с положительной динамикой (85 710/4 911 398 рублей), занял 6-е место в рейтинге, отодвинул на 7-е Московскую область, в которой отмечено снижение цен. Однако вторичный рынок жилья Хабаровска по-прежнему серьезно уступает рынку Севастополя.
В десятку самых дорогих рынков вторички страны попал и Якутск, заняв 9-е место с результатами по ценам среднего квадрата и среднего предложений - 80 824/4 668 046 рублей. Но по первому показателю он за полугодие дал снижение на 4,1%, а по второму - на 5,2%.
Надо отметить, что средняя цена "квадрата" жилья на вторичном рынке по 70 крупнейшим городам России по итогам 1-го полугодия составила 60 713 рублей (+0,9%), а средняя цена предложения - 3 494 422 (+1,4%). И, если по первому показателю (58 601 рублей) главный город Забайкальского края Чита чуть не достиг среднего показателя, то по второму немного превзошел (3 574 919 рублей). Соответственно рост был 5,7% и 6,5%, что позволило Чите передвинуться в рейтинге выше.
Самым дешевым рынком вторичного жилья из крупных городов Дальнего Востока остается Улан-Удэ из Бурятии (53 747/2 909 295 рублей). Однако он тоже по итогам полугодия показал положительную динамику роста цен: на 3,9% - среднего "квадрата" и на 5,9% - среднего предложения квартиры.
Руководитель и ведущий эксперт "Мира квартир" Павел ЛУЦЕНКО, отмечая, что в 1-м полугодии этого года в 44 городах страны квадратный метр "вторички" подорожал, а в 26 подешевел, объясняет скромный по сравнению с ценами новостроя рост цен на вторичку (а он номинально, вероятно, не покрыл роста инфляции) тем, что первичный рынок смог показать сильный рост лишь благодаря господдержке. Именно резко подешевевшие ипотечные продукты, внедряемые государством сверху, резко качнули потребительский спрос в пользу новостроев, сбивая цены на вторичку.
По мнению эксперта, если государство в ноябре продлит программу льготной ипотеки, то "по итогам года мы сможем зафиксировать падение цен на регулярном рынке на 6-8%".
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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