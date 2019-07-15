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Турнир Tele2 Mobile Open Cup привлек 21 000 киберспортсменов
Tele2, альтернативный оператор мобильный связи, завершил плей-офф турнира по мобильному киберспорту. На Tele2 Mobile Open Cup’19 зарегистрировалось более 21 тыс. киберспортсменов, что в 8 раз превысило прогнозы компании по числу потенциальных участников. Финалисты поборются за призовой фонд турнира в 1 200 000 рублей.
Tele2 Mobile Open Cup’19 – первый в России турнир по мобильному киберспорту сразу в нескольких популярных дисциплинах: PUBG Mobile, Hearthstone и Clash Royale. Tele2 сделала регистрацию на событие открытой и бесплатной для всех желающих, что менее чем за месяц привлекло более 21 тыс. кибеспортсменов. 6-9 июля прошли игры плей-офф за выход в финал.
Чтобы сыграть в турнире по мобильному киберспорту, геймерам нужен только смартфон и быстрый мобильный интернет. Tele2 не ограничивала число игроков, но с 1/8 финала борьба за главный приз развернулась между абонентами оператора. Прямые трансляции всех игр плей-офф прошли на платформах Cyberhero, Twitch и в соцсети «ВКонтакте». Онлайн-трансляции комментировали известные представители мира киберспорта: ведущие турниров, профессиональные стримеры и игроки.
Всего в финал вышло 80 киберспортсменов. В дисциплине PUBG Mobile будут соревноваться 16 команд из двух человек и 32 одиночных игрока. В Hearthstone и Clash Royale в финал вышли по 8 лучших игроков. Самому юному финалисту – 16 лет, а самому взрослому участнику – 30.
Финал турнира Tele2 состоится на популярном фестивале Geek Picnic в Москве на Воробьевых горах 13-14 июля. В специальной зоне Tele2 поклонники киберспорта смогут посмотреть онлайн-трансляцию всех финальных игр, поболеть за участников турнира вживую и даже пообщаться с киберспортсменами.
В марте 2019 года Tele2 первой на российском телеком-рынке запустила полноценную платформу для геймеров. Площадка Cyberhero объединила самые востребованные в киберсообществе сервисы. Сервис открыт не только для абонентов Tele2, но и всех любителей киберспорта. На платформе Tele2 пользователи могут монетизировать свои геймерские навыки. Еженедельно здесь проходят как минимум два турнира с призовым фондом от 5 тыс. руб.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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