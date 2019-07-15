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Tele2 проводит социальный "День открытых людей"
15 Июля 2019, 12:38 | Приморье
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проводит четырнадцатую всероссийскую акцию «День открытых людей» под лозунгом «Переведи бабушку в интернет».
В поддержку одноименного проекта сотрудники Tele2 сегодня не только выступят в роли промоутеров и консультантов, но и помогут пожилым людям освоить мобильный интернет. Всего в акции примут участие более 2000 специалистов Tele2.
15 июля сотрудники разных подразделений Tele2 вместо привычных офисов выходят на работу в салоны и на улицы городов, чтобы лично пообщаться с клиентами. Четырнадцатый «День открытых людей» поддержит запущенную ранее социальную кампанию «Переведи бабушку в интернет». Ее цель – привлечь внимание к неудобствам, с которыми сталкивается старшее поколение из-за неумения использовать современные технологии.
Оператор подготовил активности в своих монобрендах, направленные на обучение старшего поколения современным технологиям. В более чем 300 салонах связи оператора, участвующих в акции, 15 июля пройдут мастер-классы «Школа мобильного интернета» для пожилых людей. На них сотрудники Tele2 расскажут, как пользоваться интернетом, мобильными приложениями, соцсетями и мессенджерами, а также покажут основные функции смартфона.
В день акции представители Tele2 помогут разобраться старшему поколению в тонкостях технологий с помощью «Путеводителя по мобильному интернету». В нем в доступной манере объясняется, что такое интернет, как создать аккаунт пользователя и скачать приложение. Онлайн-версия путеводителя доступна на странице «Переведи бабушку в интернет», а печатное руководство распространяется в салонах связи оператора.
Также в рамках акции старшее поколение сможет воспользоваться комплексным предложением кампании «Переведи бабушку в интернет». В него входят комплект из смартфона с большим экраном, предустановленных приложений и «Путеводителя по мобильному интернету». Оператор предлагает приобрести одно из двух устройств по доступным ценам – Huawei Y6 Prime или Samsung Galaxy J2 Core.
Традиционно во всероссийской акции примут участие первые лица компании. Генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин поедет в Обнинск, где он ответит на вопросы клиентов и расскажет посетителям монобренда об инновационных телеком-услугах.
Сотрудники Tele2 будут вместе с операторами обрабатывать обращения клиентов в четырех контактных центрах компании (Ростов-на-Дону, Челябинск, Иркутск и Саранск). Также в день акции команды службы поддержки отправятся в 13 городов России, чтобы обучить коллег работе в цифровом сервисе. Во всех регионах присутствия офисные сотрудники пообщаются с абонентами в онлайн-каналах – мессенджерах WhatsApp и Viber.
Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2:
«Проект «День открытых людей» позволяет Tele2 открыто делиться информацией с клиентами из первых уст и получать от них обратную связь. Мы ценим эту возможность и учитываем пожелания абонентов при разработке тарифов и услуг, развитии сети и совершенствовании качества сервиса. На этот раз мы идем дальше и хотим внести вклад в решение проблемы
цифрового неравенства поколений. Сегодня повседневные задачи удобно решать онлайн, но старшему поколению бывает непросто разобраться в современных технологиях. Tele2 хочет исправить эту ситуацию – «перевести» пожилых людей в интернет. В этом мы видим свою миссию – нести новое качество жизни потребителям».
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Теги: tele2
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