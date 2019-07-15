Банк России стал ближе к жителям приморской глубинки

Консультации по финансовой грамотности прошли в нескольких муниципальных районах края

Сотрудники Банка России посетили сёла и посёлки Приморского края. Местным жителям рассказали о существующих финансовых инструментах, дистанционных способах их использования и основных правилах безопасности, сообщает газета «Золотой Рог, со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России.

Консультации по финансовой грамотности прошли в Уссурийском, Артёмовском и Спасском городских округах, а также в Хасанском, Партизанском, Анучинском и Михайловском муниципальных районах. Эти населённые пункты Приморского края вошли в пилотный проект Банка России по повышению доступности финансовых услуг в ДФО.

«Для многих жителей отдалённых районов финансовая доступность ― это наличие банкомата в населённом пункте. Между тем, значительная часть магазинов в посёлках и сёлах, которые мы посетили, принимают к оплате банковские карты. Но не все местные жители доверяют безналичным расчётам из-за непонимания механизма работы, страха перед мошенниками или просто незнания об имеющихся возможностях», ― рассказала начальник отдела финансовой грамотности управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России в ДФО Александра АГВЕРДИЕВА.

Терминалы с возможностью безналичной оплаты товаров в рамках пилотного проекта по повышению финансовой доступности установили и во всех отделениях Почты России. Для отдалённых сёл почта уже давно стала не только местом, где можно получить или отправить посылку, но и своеобразным магазином товаров первой необходимости. Теперь здесь при необходимости можно и снять наличные деньги со счёта карты.

Кроме того, сотрудники почты сами приходят на дом с мобильными кассовыми терминалами к тем, кому сложно добраться до почтового отделения. Благодаря этому приморцы могут, например, оплатить кредит или услуги ЖКХ не выходя из дома.

Решают проблему отсутствия банкоматов в отдалённых населённых пунктах коммерческие банки и другим путём: в девяти приморских посёлках снять наличные с помощью терминалов уже можно на кассе магазинов. Установить такие терминалы планируется и в других торгово-сервисных предприятиях Приморья.

Во время просветительских мероприятий сотрудники Банка России знакомят сельчан с этими и другими новыми возможностями, объясняют, как пользоваться мобильным банкингом, безопасно оплачивать банковской картой покупки и услуги онлайн. А ещё рассказывают, где на сайте Банка России можно оставить жалобу на финансовую организацию, если она нарушает права приморцев.

«Многие участники наших консультаций только после встречи с представителями Банка России задумались о том, что защищать свои права можно и нужно. Также они стали активнее пользоваться безналичными расчётами и уже не будут давать банковскую карту со своим ПИН-кодом знакомому, чтобы он снял для них деньги в банкомате», ― отметила Александра Агвердиева.

Работа Банка России по повышению доступности финансовых услуг и информированности жителей приморской глубинки будет продолжена. Впереди ― новые сёла и посёлки Приморья.