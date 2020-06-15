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Спрос на BIM-технологии будет расти

15 Июня 2020, 17:26 | Приморье

В Минстрое РФ уверены, что без BIM-технологий (Building Information Modeling, технология информационного моделирования зданий) строительная отрасль не сможет двигаться вперед

Сегодня ведомство ведет работу над нормативно-технической базой цифрового строительства. Уже с 1 января 2021 года по планам ведомства отрасль перейдет на BIM-технологии. Как отмечают в ArxProektStroy, благодаря BIM удается сократить сроки проектирования и согласования, оптимизировать расходы на строительство объекта, свести к минимуму число переработок в проекте, ускорить корректировку модели при изменении хотя бы одного параметра. Важным преимуществом BIM-проектирования является возможность удаленной совместной разработки проекта.

По прогнозу консалтинговой компании PwC, в 2023 году отечественный рынок BIM-технологий вырастет в полтора раза, но все равно будет сильно отставать от мирового. В прошлом году он составил 65-75 млн долларов; среднегодовые темпы роста оцениваются в 14%. Объем мирового рынка BIM-технологий вырастет вдвое к 2027 году. В PwC отмечают, что в 80% случаев технология BIM используется на стадии проектирования, в 15% случаев — на стадии строительстве, в 5% — на этапе эксплуатации.

Технологии информационного моделирования могут использоваться как для стандартных проектов, так и для сложных с инженерной точки зрения. В типовых проектах технология позволяет автоматизировать рутинные задачи, в сложных — свести к минимуму возникновение ошибок, чреватых значительными потерями. Пока из-за низкого проникновения BIM-технологии используются преимущественно для реализации крупных проектов.

Одним из направлений развития технологии информационного моделирования является масштабирование: от конкретных проектов к моделям городов. Переход к информационному моделированию в масштабах государства будет осуществляться в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Уже летом в стране стартует эксперимент по информационному обеспечению градостроительной деятельности с применением технологий информационного моделирования. Создание единого цифрового пространства упрощает взаимодействие органов власти, саморегулируемых организаций, государственных и частных заказчиков, подрядных организаций, сокращает административную нагрузку на бизнес. Стратегия развития строительной отрасли страны предполагает, что 2030 года доля BIM-технологий в проектах вырастет до 50% (24% в 2020 году).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: строительство  bim-технологии 



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