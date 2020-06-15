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Канализационные станции строят во Владивостоке
Возобновились работы по строительству канализационных насосных станций №27 и «Абросимова» во Владивостоке. Строительство и запуск этих двух объектов приведет к значительному улучшению экологической обстановки акватории Первомайского района Владивостока.
Как рассказали специалисты краевого предприятия «Приморский водоканал», продолжаются работы по переключению канализационных стоков на очистные сооружения Владивостока. Для этого планируются к укладке новые коллекторы и возведение новых канализационных насосных станций.
«Так, возобновились работы по перехвату канализационных стоков на Южные очистные сооружения. Почти 8,5 тысячи кубометров грязной воды будут отправлены на очистку с завершением строительства двух канализационных станций №27 и “Абросимова”», – уточнили они.
На станции №27 необходимо выполнить строительные и электромонтажные работы, основная часть оборудования уже закуплена. Также проложена большая часть насосных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб. Проект по этой станции в конце июня выходит из экспертизы.
Для станции «Абросимова» уже подведены напорный и самотечный коллекторы, закуплена основная часть оборудования. Необходимо завершить монтажные и электромонтажные работы непосредственно на объекте.
После строительства двух канализационных насосных станций неочищенные стоки, сбрасываемые в морскую акваторию в районе бухты Улисс и мыса Абросимова (выпуски «Коммунаров» и «Абросимова»), будут направлены на очистные сооружения Южного планировочного района.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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