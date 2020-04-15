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В Находке построят восемь судов-краболовов
Ранее суда такого типа на Находкинском судоремонтном заводе не строились
ООО «Антей Север» (входит в группу «Антей») построит на Находкинском судоремонтном заводе (НСРЗ) 6 краболовов в рамках программы инвестиционных квот. Суда будут построены в течении пяти лет.
Соответствующий договор стороны подписали в среду в правительстве Приморского края, сообщила пресс-служба правительства региона.
По словам директора АО «НСРЗ» Николая БОЛГАРА, в ближайшее время планируется подписание договор на строительство еще двух краболовов с ООО «ТРК».
Дедвейт судна - более 1 тыс. тонн, длина - 57,7 метра, ширина – 12,6 метров. Судно будет оборудовано установкой на 100 килограммов живого краба. Автономность плавания составляет 30 суток.
Структуры группы «Антей» получили одну из самых больших квот на добычу краба по итогам проведенных Росрыболовством в октябре 2019 года электронных аукционов, на которых были выставлены права на вылов 40,08 тыс. тонн краба в северных и дальневосточных водах за 15 лет.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото НСРЗ
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