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Во Владивостоке появился первый жилой комплекс с цифровым решением "Ростелеком Ключ"
15 Апреля 2020, 18:20 | Приморье
«Ростелеком» подключил к многофункциональной цифровой платформе «Ростелеком Ключ» первый жилой дом во Владивостоке. Умным домофоном и комплексным видеонаблюдением специалисты компании оснастили ЖК «Фрегат-2» на Ватутина, 4ж.
«Ростелеком Ключ» — это экосистема продуктов «Ростелекома», созданная специально для собственников квартир, застройщиков и управляющих компаний. Цифровая платформа включает в себя различные решения, позволяющие сделать повседневную жизнь более удобной, комфортной и безопасной.
«“Ростелеком Ключ” — новое предложение в линейке умных продуктов компании на рынке Приморского края. Начав с “Умного дома”, который помогает контролировать ситуацию в квартире, мы перешли к цифровой экосистеме многоквартирного дома, которая выводит ЖКХ на принципиально новый уровень. Уверены, что в скором времени “Ростелеком Ключ” станет привычным явлением в каждой новостройке Владивостока», — отметил директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов.
«Умный домофон» обеспечивает интеллектуальный контроль доступа в подъезд и позволяет управлять входной дверью удаленно, за пределами дома и даже города. В случае прихода гостей, курьеров или других посетителей в системе предусмотрена возможность генерации временных кодов сроком на 24 часа. Сервис также позволяет настраивать переадресацию звонков с домофона сразу на несколько мобильных устройств членов семьи. Архив записей с камеры домофона сохраняется в личном кабинете, поэтому жильцы всегда смогут проверить, кто и в какое время заходил в подъезд. Панели умного домофона установлены на всех подъездных дверях жилищного комплекса «Фрегат-2».
Сервис «Комплексное видеонаблюдение», входящий в состав платформы «Ростелеком Ключ», позволяет через мобильное приложение дистанционно контролировать то, что происходит в доме (на лестничных клетках, холлах и лифтах) и около него (на автостоянке, детских и спортивных площадках). Собственники квартир могут просматривать трансляцию с камер из любой точки мира, где есть доступ в интернет. При необходимости жильцы могут получить доступ к видеоархиву через представителей управляющей компании.
Узнать о наличии технической возможности для подключения услуг компании, получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно на сайте www.rt.ru и по телефону 8 800 301 05 50.
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Теги: Ростелеком фрегат-2
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