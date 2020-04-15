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В АО "Восточный Порт" начало работу уникальное оборудование

15 Апреля 2020, 09:45 | Приморье

Крупнейший в России специализированный терминал по перевалке угольной продукции запустил в эксплутацию две новейшие пылеулавливающие установки

 

АО «Восточный Порт» в рамках реализации комплексной экологической программы модернизировал систему аспирации, запустив в промышленную эксплуатацию две новейшие пылеулавливающие установки. Уникальное оборудование общей мощностью 100 тыс. кубометров в час установлено в ключевых узлах закрытой производственной цепочки - на этапе транспортировки угля из вагоноопрокидывателей на склад и непосредственно перед погрузкой на судно.

Общие инвестиции АО «Восточный Порт» в установку сверхмощного оборудования составили 140 млн рублей.

В процессе своей работы пылеулавливающие установки осуществляют очистку воздуха на узловых пересыпных станциях – полностью закрытых башнях, так как мелкая фракция угля, при перемещении с одной закрытой конвейерной линии на другую, обладает повышенной летучестью. Очищенный воздух выводится за пределы защищённого контура, степень его чистоты на выходе контролируют высокоточные измерительные приборы. Благодаря использованию в новом оборудовании новейших фильтрующих элементов предприятие повысило степень очистки воздуха до 98-99%. За год аспирационные установки очищают до 720 млн кубометров воздуха.

Новые пылеулавливающие установки разработаны и изготовлены по индивидуальному заказу АО «Восточный Порт» на основе лучших мировых и отечественных технологий, включенных федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в справочник наилучших доступных технологий (НДТ). 

Аспирационные системы являются неотъемлемой частью комплекса наилучших доступных технологий, требуемых для закрытого типа перевалки угля, о необходимости которого для стивидорных компаний указано в поручении президента РФ Владимира ПУТИНА. Аспирационное оборудование, наряду с системами пылеподавления с помощью орошения, снегогенераторов и «сухого тумана», образует активную защиту комплекса. Пассивная защита окружающей среды от контакта с углем, применяемая в АО «Восточный Порт» более 40 лет, обеспечивается закрытыми вагоноопрокидывателями, конвейерными линиями, пересыпными станциями, ветрозащитными ограждениями и очистными сооружениями. Благодаря всему комплексу применяемых наилучших доступных технологий в АО «Восточный Порт» достигается высокотехнологичная и экологически безопасная перевалка угля, во многом уникальная для стивидорной отрасли России.

 


 

Центральный пульт управления специализированного терминала АО «Восточный Порт».

 

С 2018 года АО «Восточный Порт» реализует собственную комплексную экологическую программу. Общая сумма инвестиций в экологические мероприятия с начала реализации программы составляет 5,8 млрд рублей, в том числе запланированные инвестиции на приобретение оборудования в 2020 году превысят 1,7 млрд рублей.

Досье "Золотого Рога": АО «Восточный Порт» (пос. Врангель) обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот терминала в 2019 году составил 25,51 млн тонн. Предприятие оснащено лучшим современным оборудованием для высокотехнологичной перевалки угля, в частности, крытыми вагоноразмораживателями и вагоноопрокидывателями, стакерами, реклаймерами, крытыми конвейерными линиями и пересыпными станциями, а также судопогрузочными машинами.

АО «Восточный Порт» - первый угольный порт Дальнего Востока, сертифицированный в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». Экологическая безопасность предприятия обеспечивается, в частности, аспирационными системами, системами сухого тумана, водного орошения, ветрозащиты, очистки технических вод, а также тепловизорами и снегогенераторами.

В начале сентября 2019 года введена в эксплуатацию Третья очередь специализированного угольного комплекса, которая увеличит объем перевалки до 50-55 млн тонн в год. Крупнейший частный инвестиционный портовый проект стоимостью более 40 млрд рублей реализован без привлечения государственного финансирования. Третья очередь – это более 600 вновь созданных высококвалифицированных рабочих мест и порядка 25 млрд рублей налоговых отчислений в бюджет до 2026 года.

С целью содействия реализации актуальных проектов, направленных на социальное развитие Врангеля, в АО «Восточный Порт» учрежден Фонд поддержки социальных и экологических инициатив «Восточный Порт». Фонд – площадка для прямого, открытого диалога с жителями Врангеля, эффективный механизм поддержки социальной работы. В настоящее время в рамках Фонда определены 12 программ: «Ветераны», «Волонтёры», «Дети», «Духовное развитие», «Здоровье», «Историческое наследие», «Команда Восточного», «Комфортная среда», «Культура», «Образование», «Социальная поддержка», «Спорт».

На верхнем фото: Крытые конвейерные линии исключают контакт угля с окружающей средой.

Фото АО «Восточный Порт».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.


 

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Теги: Восточный порт  экология 



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