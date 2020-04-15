Большому порту - большая ответственность

Владивостокский морской торговый порт уделяет особое внимание благотворительности

ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП) способствует социально-экономическому развитию Приморья, реализуя благотворительные проекты в городах и поселках края. Социальная защищенность, наличие условий для развития и просто комфортный уровень жизни остаются важнейшими факторами привлекательности территории. Помощь тем, кто в ней нуждается, становится залогом стабильного развития края, федерального округа и всей страны. К счастью, сейчас это понимают не только представители властных структур, но и социально ответственный бизнес. Не случайно один из главных принципов ВМТП звучит так: «Люди - главная ценность порта».

На сегодняшний день ПАО «Владивостокский морской торговый порт» является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков Приморья. В порту трудится около 2,5 тыс. человек. ВМТП реализует обширную программу поддержки своих работников. Например, только за прошлый год сотрудники, работающие на причалах, около тысячи раз посетили сеансы массажа. Более 400 портовиков с семьями отдохнули на лучшей базе отдыха в Приморском крае. Не забыт и спорт - более 200 портовиков регулярно посещает спортивные секции, организованные портом. Все это доступно для сотрудников порта бесплатно.

На базе порта сформировано сразу несколько спортивных команд, которые принимают участие в городских соревнованиях. Каждый год порт выделяет средства на организацию культурно-массовых и спортивных мероприятий, санаторно-курортное лечение, оздоровление работников и их детей.

При этом ВМТП не ограничивается повышением уровня жизни только своих сотрудников. В компании понимают, что порт - неотъемлемая часть Владивостока и Приморского края. Руководствуясь этими соображениями, ВМТП без лишних слов помогает школам, больницам, незащищенным слоям населения.

Шефство ради будущего

За три последних года ВМТП взял шефство над более чем десятью организациями на территории Приморского края. Порт на постоянной основе оказывает помощь детским домам пгт. Ярославский и пос. Монастырище, а также школе-интернату для детей с нарушением слуха во Владивостоке. У каждого подшефного учреждения есть свой куратор - сотрудник ВМТП. Портовики своими силами - и исключительно по личной инициативе - делают небольшой косметический ремонт, участвуют во всех мероприятиях, общаются с детьми.

Порт, в свою очередь, закупает необходимую бытовую технику и мебель, оборудование, проводит мероприятия и праздники для детей. Так, например, в школе-интернате для детей с нарушением слуха ВМТП отремонтировал спортивный зал, для детского дома в Ярославском установил спортивную игровую площадку, а для Монастырищенской школы-интерната приобрел новую мебель для спален.

Также на постоянной основе ВМТП проводит мероприятия в подшефном центре «Живая надежда», который борется с социальным сиротством. Вместе центр и порт стараются разорвать порочный круг, когда в детдом попадают дети сирот.

ВМТП оказывает шефскую помощь и краевому онкогематологического центру. Порт закупает необходимые расходные материалы - подгузники, салфетки, специальное питание. В конце прошлого года к порту обратилось правительство Приморского края с предложением расширить помощь - закупить необходимые капельницы, которые автоматически дозируют лекарства больным. ВМТП полностью выполнил просьбу краевой власти и приобрел все необходимое.

Помощь и признание

Сейчас уже можно подвести итоги прошедшего года, в течение которого порт реализовал около ста благотворительных и социально значимых общественных проектов. По предложению губернатора Олега КОЖЕМЯКО ВМТП взял шефство над Домом детства и юношества им. Крыгина.

Порт не только передал своему подшефному Дому творчества в безвозмездное пользование помещение на улице Крыгина, но и сделал там ремонт. Теперь в распоряжении «Звездочек» большой зал для проведения танцевальных занятий, а также просторная раздевалка и комната для хранения костюмов. Содержание помещения и все сопутствующие расходы осуществляет порт. Также ВМТП помог приобрести учреждению, в котором занимается более 500 детей, необходимое музыкальное и компьютерное оборудование, провел ремонт крыши и прилегающей территории основного здания учреждения.

В 2019 порт также оказал помощь центру содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в пгт. Ярославский, Монастырищенской специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернату, специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернату I вида для детей с нарушением слуха, средним общеобразовательным школам № 6 и № 39, краевому онкогематологическому центру, приморской общественной организации социальной помощи матерям-

одиночкам «Живая надежда», храму Казанской иконы Божией Матери, совету ветеранов порта и спортивным организациям по всему Приморскому краю.

На фото: Владивостокский морской торговый порт - неотъемлемая часть Владивостока и Приморского края

Фото ВМТП

Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.