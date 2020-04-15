В Приморье выбрали лучших "Экспортеров года" - 2019

В число лучших участников внешнеэкономической деятельности вошли логистические компании, предприятия из сфер промышленности, агропромышленного комплекса и высоких технологий

Конкурс «Экспортёр года» проводится региональным центром «Мой бизнес» во второй раз. В этот раз победителей выбирали в четырех направлениях: в сфере промышленности, агропромышленного комплекса, в сфере высоких технологий и в сфере услуг. Заявки для участия направили более 30 предприятий Приморского края.

Самой популярной стала номинация «Экспортер года в сфере услуг» - поступило 12 заявок от туроператоров, логистических компаний, медицинских центров и гостиниц, которые работают с зарубежными гостями Приморья.

В результате первое место заняла логистическая компания «Райзъ». Более 20 лет компания занимается грузоперевозками, таможенным оформлением и хранением грузов. За последний год доля выручки от экспортной деятельности компании достигла 42%. Компания оказывает услуги в таких странах как КНР, Гонконг, Макао, Тайвань, Япония, Вьетнам, Индия, Италия и Чехия. Одна из уникальных услуг компании – организация готового офиса для российских экспортеров в КНР.

В номинации «Экспортер года в сфере промышленности» первое место заняла копания «Экоресурсы Приморья». Она входит в группу компаний «Гелиан» и занимается производством полезных сладостей - липовый мед, варенье, цукаты из дикоросов. За последний год компания увеличила объем экспорта своей продукции на 10%, и в итоге доля выручки от экспортной деятельности составляет 30%. Предприятие активно работает на зарубежных рынках: в том числе, участвовала в выставке Korea Food Expo 2019 и получила «Европейский сертификат качества».

«Предприниматели должны быть универсальными: учиться подстраиваться под любые условия, находить идеи для выгодных проектов и варианты сотрудничества. Сейчас из-за того, что экспортное направление находится на паузе, у нас есть время заняться проектом для внутреннего рынка. Мы создаем агрегатор по продаже продуктов питания приморских производителей и фермеров. Этот новый канал сбыта поможет людям в небольших селах вывести свои товары на новые рынки. Часть расходов на создание онлайн платформы мы смогли компенсировать через центр «Мой бизнес» и надеемся, что в течение месяца она будет уже запущена», - рассказал генеральный директор группы компаний «Гелиан» Алексей ГОРОДКОВ.

В сфере агропромышленного комплекса (АПК) лидером стала компания «Прогэйт». Предприятие вышло на внешнеэкономический рынок с экспортом сельхозпродукции менее трех лет назад, но уже обладает широкой географией контрактов и поставок, работая с трейдерами и предприятиями Южной Кореи, Вьетнама, Индии, Украины, Грузии, Китая, Туркменистана и Испании, в планах есть поставки в Японию, Сингапур и Малайзию. В прошлом году доля выручки от экспортной деятельности компании составила более 30%. Самые крупные контракты были на поставку масличных культур (лен, рапс) и сжатого технического гелия.

«Четыре года назад мы решили сделать электронную площадку в помощь экспортерам из России, чтобы вывести в онлайн процедуры расчета контрактных затрат логистики, поиск потенциальных потребителей и партнеров в других странах. Основной упор был сделан на владельцев небольших производств и мануфактур среднего уровня потребления – это небольшие оптовые партии товаров от 20 до 3000 тонн. На основе проб и ошибок, самостоятельного опыта, изучения и консультаций с существующими подобными маркетплейсами - Alibaba, Indiamart, Amazon - мы прошли этап прототипов и экспериментов», - сказал собственник и руководитель компании Дмитрий ФИЛОНЕНКО.

Компания предоставила возможность размещения заявок от производителей, проверку надежности. Параллельно с развитием маркетплейса начала помогать выходить на внешний рынок малым предприятиям не только из России, но и из Белоруссии, Казахстана и Грузии. «Прогэйт» создала инфраструктуру, которая понятна зарубежным покупателям.

Лучшей в сфере высоких технологий стала компания Rhonda Software - крупный разработчик фото и видеокамер, модулей цифровых камер и программно-аппаратной платформы «Rhonda SOM». Компания полноценно работает на экспорт - доля в выручке от этого направления составляет 99%. Для развития экспортного направления «Ронда» открыла офисы в Америке и представительства в Германии, Канаде, Японии и Израиле. На американском рынке продукция набирает популярность – за последний год компания получила шесть новых заказчиков.

Экспертное жюри оценивало номинантов по специальной методике, где учитывались показатели экспорта в 2019 году - от объема продукции до наличия зарубежных патентов и товарных знаков. Также жюри смотрело на то, как компания продвигает себя на международном рынке, переведен ли ее сайт на иностранный язык, и участвовала ли она в выставках за границей.

«В этом году мы впервые проводим конкурс по четырем сферам экспорта. Мы видим, что 2019-й был удачным для развития внешнеторговых направлений - многие увеличили объем экспорта, вышли на новые страны или нашли надежных партнёров. Мы рассчитываем, что победители регионального этапа достойно представят наш край на федеральном уровне. А за поддержкой и реальной помощью по всем вопросам экспорта предприниматели могут обращаться в центр «Мой бизнес», - сказал генеральный директор центра «Мой бизнес» Евгений НИКИФОРОВ.

В этом году приморский конкурс стал региональным этапом всероссийской премии, которую организует РЭЦ.

«Премия «Экспортер года» - это лучшая возможность увидеть и оценить успехи наших экспортных чемпионов. Эти успехи признаются на государственном уровне, поскольку для страны принципиальное значение имеет успех российских экспортеров. Наши победители своим примером показывают, что, несмотря на все вызовы, российская продукция конкурентоспособна на мировых рынках, а зарубежные поставки открывают новые перспективы для бизнеса, внося важнейший вклад в развитие страны», - сказала генеральный директор РЭЦ Вероника НИКИШИНА.

Отметим, что наращивание объема экспорта услуг – одна из ключевых задач национального проекта «Международная кооперация и экспорт». К 2024 году Приморью предстоит вдвое увеличить объем несырьевого экспорта – с $2 млрд до $3,9 млрд. Для достижения этой цели центр «Мой бизнес» предоставляет государственную поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, экспортирующим свои товары и услуги.

ПОБЕДИТЕЛИ

Итоги конкурса «Экспортер года 2019» в Приморье:

Номинация «Экспортер года в сфере услуг»

ООО «Райзъ»

ООО «Катюша»

ООО «Дальинтурист»

Номинация «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»

ООО «Прогэйт»

ООО «ФармОушн Лаб»

ООО «Агроэкспорт ДВ»

Номинация «Экспортер года в сфере промышленности»

ООО «Экоресурсы Приморья»

ООО «Центр ремонтных технологий»

ООО «Дуду»

Номинация «Экспортер года в сфере высоких технологий»

ООО «Ронда Софтваре»

На фото: Компания «Ронда» на выставке в Нюрберге (Германия).

Фото из архива

Газета «Золотой Рог», Владивосток.



